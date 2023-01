Waarom de gasprijs verder daalt en de vooruitzichten voor dit jaar gunstig zijn

De FSRU Exemplar, een drijvende terminal voor vloeibaar gas, is op 28 december aangemeerd in de haven van Inkoo in Finland. Beeld ANP / EPA

1. Waarom is de gasprijs zo scherp gedaald?

Dat heeft deels te maken met het weer, en deels met vraag en aanbod. Na een koud begin van december daalde de gasprijs snel. In Europa is de groothandelsprijs sinds half december gedaald van 135 euro tot onder de 80 euro per megawattuur. Maandag schommelde de gasprijs zelfs tussen de 72 en 74 euro, het laagste niveau sinds februari 2022.

Door het milde weer is minder gas nodig om huizen te verwarmen. Daarnaast staat er veel wind, zodat energiebedrijven veel elektriciteit opwekken met windturbines en er minder gascentrales nodig zijn voor stroom. De weersvooruitzichten voor de rest van januari zijn vooralsnog gunstig.

De lage prijzen kunnen wel leiden tot meer vraag naar gas, waarschuwt Klaas Dozeman, meteoroloog en marktanalist bij Brainchild Commodity Intelligence. Deze zomer gingen veel bedrijven minder produceren vanwege de hoge gasprijs. ‘Als de prijs langdurig onder de 100 euro blijft, kan het voor grote industriële bedrijven weer aantrekkelijk worden om hun productie op gang te brengen.’ Maar, stelt Dozeman, het lijkt er wel op dat de hoge prijzen van de nazomer voorbij zijn.

2. Blijft de gasprijs ook de komende maanden zo laag?

Op de gasmarkt kan nu al gas worden gekocht voor levering over twaalf maanden. Handelaren die over een jaar gas willen hebben, betalen nu zo’n 80 euro per megawattuur. In de zomermaanden, toen de angst over gastekorten groot was, betaalden de handelaren nog meer dan 200 euro. De markt verwacht dus geen grote prijsstijging in de toekomst.

Een belangrijke factor: overal in Europa verschijnen in rap tempo drijvende terminals voor vloeibaar gas (lng). Nederland was erg vlot met de opening van de lng-terminal in de Eemshaven in september. Inmiddels is er in Duitsland sinds december ook een terminal in gebruik, voer er vorige week eentje de Finse haven van Inkoo binnen en heeft Italië vergevorderde plannen voor uitbreiding van zijn lng-capaciteit.

Tussen 2020 en 2024 komen er in totaal negentien terminals bij in Europa, zo blijkt uit een overzicht van Gas Infrastructure Europe. Ook voor de jaren daarna maken veel landen plannen voor nieuwe lng-terminals.

Door de aanvoer van extra vloeibaar gas raakt Europa minder afhankelijk van Rusland. Hoewel de aanvoer van Russisch gas door de Nordstream-pijplijn na de explosies in september definitief is geblokkeerd, levert Rusland nog wel gas leveren via Oekraïense pijpleidingen. Gashandelaren vreesden het afgelopen jaar dat Rusland deze aanvoer nog verder zou gaan afknijpen. Mocht dit gebeuren, dan is dit door de grotere toevoer lng een wat minder groot probleem.

Aanvoer van lng per schip is in de regel wel duurder dan gas per pijplijn. Bovendien azen ook Aziatische gaskopers op het vloeibare gas, waardoor de prijs verder kan stijgen. Aangezien een grote aanbieder van gas in de VS binnenkort een bestaande lng-fabriek opnieuw in gebruik neemt, is er enige hoop dat de prijzen niet al te veel meer zullen stijgen, zegt Dozeman.

3. Is er volgende winter genoeg gas?

Het vooruitzicht is gunstig. Met financiële steun van de overheid wisten alle Europese landen hun gasopslagen aan te vullen. Veel gasopslagen waren zelfs volledig gevuld aan het einde van de zomer. Begin december was het erg koud en is een deel van deze voorraden aangesproken, maar vanwege het zachte weer van de laatste twee weken hoeven de energiebedrijven de gasvoorraden nu nauwelijks te gebruiken. In Nederland zijn de voorraden nu voor 77 procent gevuld en in veel andere Europese landen zijn de buffers zelfs nog groter.

Veel handelaren keken tot voor kort met enige zorg naar de winter van 2023-2024. De komende zomer moeten de gasvoorraden immers weer worden gevuld, maar met veel minder Russisch gas. Als de voorraden deze winter redelijk op peil blijven, is het eenvoudiger ook voor de volgende winter genoeg gas beschikbaar te hebben. Dit gunstige vooruitzicht werkt door in de gasprijs voor levering over twaalf maanden. Deze daalt, de gashandelaren zijn wat minder somber gestemd.

4. Gaan de prijzen voor consumenten nu ook snel omlaag?

Sommige energiebedrijven hebben de prijzen voor gas inderdaad al verlaagd. Greenchoice en Budget Energie hanteren lagere tarieven dan drie maanden geleden. Eneco, dat elke maand voor een deel van zijn klanten nieuwe tarieven bekendmaakt, laat de tarieven al iets zakken.

De grote energiebedrijven Vattenfall en Essent hebben hun tarieven per 1 januari juist flink verhoogd. Deze bedrijven hebben in de nazomer duur gas gekocht, dat ze nu doorverkopen aan klanten. Gezien de huidige lagere prijzen zullen deze bedrijven hun tarieven naar verwachting over drie tot zes maanden weer verlagen.

5. Is het energieplafond dan niet meer nodig?

Daarvoor moeten de gasprijzen nog verder zakken. Consumenten betalen namelijk niet alleen de groothandelsprijs, maar moeten ook de levering vergoeden. Bovendien rekent de overheid nog energiebelasting en btw.

Bij een groothandelsprijs van 75 euro per megawattuur is de kale gasprijs voor consumenten per kubieke meter gas zo’n 75 cent. Aan opslag voor de energiebedrijven (voor kosten en winst) betalen klanten nog eens 19 cent. Vervolgens moet er over het gas zo’n 20 cent aan btw worden betaald en per kuub ook nog eens 59 cent aan energiebelasting. Het tarief voor gas komt daarmee uit rond de 1,72 euro per kubieke meter. Het prijsplafond ligt daar met 1,45 euro nog net iets onder.

Met medewerking van Tjerk Gualthérie van Weezel