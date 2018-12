Waarom de financiële markten zich ongerust maken

Beurshandelaren in New York. Beeld REUTERS

Handelaren spraken van een ‘verkoopgolf’ en ‘paniek’, veroorzaakt door het negatieve sentiment op Wall Street. Nog nooit beleefden de financiële markten zo’n donkere kerst. Wat is er aan de hand? Zes vragen en antwoorden.

Wat is er aan de hand?

De beurzen dalen al enige tijd als gevolg van de handelsoorlog, de stijgende rente en de dreiging van een recessie. En nu is de politiek zich ermee gaan bemoeien. Doel was de markten gerust te stellen. Maar het omgekeerde effect is bereikt.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin sprak zondag met de zes grootste banken over de beursval. President Trump ruziede openlijk met zijn eigen centrale banken, de Fed. En dan is er nog de ‘shutdown’ van de federale overheid.

Op kerstavond zakte de Dow Jones-index met nog eens 600 punten, oftewel 2,9 procent, tot het laagste niveau sinds september 2017. In drie maanden tijd is 7 biljoen dollar aan beurswaarde (een 7 met 12 nullen) verloren gegaan. Dat is niet alleen een probleem voor de financiële markt, maar voor de hele economie.



Waar maken president Trump en zijn minister van Financiën Mnuchin zich zo druk over?

Amerikaanse presidenten worden zelden afgerekend op de ongelijkheidsindex Gini. Wel op de stijging of daling van de beurskoersen. Wanneer aandelen in waarde stijgen, wordt er automatisch welvaart gecreëerd.

Trump roffelde zich tot aan het begin van de herfst nog graag op de borst als de koning van Wall Street. Vanaf het moment dat hij op 8 november 2016 werd gekozen tot 20 september van dit jaar braken de beurzen in New York record na record. De koersen – gemeten in de brede S&P500-index – stegen met liefst 37 procent. Dat bracht veel gratis geld in de economie.

Maar sinds 20 september gaat het bergafwaarts – eerst langzaam en nu steeds sneller. De S&P500 is sindsdien met 19,8 procent gedaald.

Een daling van 10 procent wordt een correctie genoemd, een daling van 20 procent een ‘berenmarkt’, hetgeen betekent dat beleggers hun vingers niet meer aan aandelen willen branden. Door de zogenoemde shutdown van veel Amerikaanse federale overheidsinstellingen dreigen de ‘beren’ (lees: de zwartkijkers) de ‘stieren’ (lees: de rasoptimisten) van de beurs te verbannen.

De laatste berenmarkt dateert van 2008. Door telefonisch overleg te voeren met de grote banken probeert Mnuchin namens Trump te voorkomen dat het zo ver komt. Hij wil niet dat zijn president het jaar 2018 met een berencartoon afsluit.

Gaat het ineens zo slecht met de Amerikaanse economie?

Integendeel. Het gaat heel goed. De groei van de Amerikaanse economie zal dit jaar uitkomen op 3,4 procent. Dat is hoger dan de gemiddelde groei sinds de Tweede Wereldoorlog van 3,2 procent. En het is twee keer zo hoog als de groei in de laatste tien jaar (gemiddeld 1,4 procent). Onder president Obama kwam de groei geen enkel jaar uit boven de 3 procent.

Dus er mag nu van hoogconjunctuur worden gesproken. De werkloosheid in de VS bedraagt slechts 3,7 procent – het laagste percentage sinds 1969. En ook de lonen gaan omhoog. Dit jaar zullen die met 3,1 procent stijgen – het hoogste percentage sinds 2009.

Waarom maken de financiële markten zich dan toch zo ongerust?

Beurzen kijken niet naar de dag van vandaag, maar naar de toekomst. En de euforie na de verkiezing van Trump is weg. De huidige groei is voor een groot deel te danken aan een belastingverlaging begin 2018 van liefst 1.500 miljard dollar. Hierdoor konden bedrijven hun winstgevendheid opvoeren en hadden consumenten meer te besteden.

Omdat die belastingverlaging niet gepaard ging met dalende uitgaven, leidde dat tot een stijging van overheidstekorten: de VS leven op de pof. En dat baart zorgen, vooral omdat de rentes stijgen. Daarnaast nemen de politieke risico’s toe. Er is weliswaar een pauze van drie maanden ingelast in de handelsoorlog met China, maar een oplossing is niet in zicht. En Trump kan het Congres niet meer naar zijn hand zetten sinds hij bij de tussentijdse verkiezingen van november de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verloor.

Zijn er ook signalen dat de groei vertraagt of dat zelfs een recessie in aantocht is?

‘What goes up, must come down’, zeggen Amerikanen. Na een periode van groei komt ontegenzeggelijk een periode van krimp. De beurs zelf is een goede (geen perfecte) thermometer van de economie. Maar van de 14 berenmarkten die er sinds 1940 zijn geweest eindigden er zeven in een recessie. Als de koersen dalen, worden bedrijven en consumenten pessimistischer. Ook omdat zij dit direct in hun portemonnee merken.

Een ander slecht voorteken is dat de Amerikaanse huizenmarkt stagneert. De ineenstorting van de huizenmarkt was de oorzaak van de crisis in 2008. De woningverkopen zijn dit jaar met 7 procent gedaald. Ook de prijsstijgingen beginnen af te vlakken. Daarnaast is er ongerustheid over de omgekeerde rentestructuur, waarbij de korte rente hoger is dan de lange rente. Dit is een signaal dat de financiële markten ongerust zijn over de verre toekomst. Een dergelijke omgekeerde rentestructuur ging vooraf aan zes van de zeven laatste recessies.

Waarom is Trump zo boos op de Fed en diens voorzitter Jerome Powell?

In de eurozone en Japan is de officiële rente 0 procent. De Fed, het stelsel van Amerika’s centrale banken, heeft afgelopen jaar vier keer de rente met een kwart procentpunt verhoogd tot 2,5 procent. Ook in 2019 wil de Fed dat zeker nog twee keer gaan doen. Dit betekent dat lenen duurder wordt voor Amerikanen. Dat zou een van de oorzaken kunnen zijn voor een daling van de huizenprijzen. En ook voor lagere autoverkopen.

Daarnaast is de Fed bezig de geldmarkt te verkrappen. De obligaties die na de crisis in het kader van de kwantitatieve verruiming zijn opgekocht, worden nu langzaam weer verkocht. Hiermee ondermijnt de Fed het beleid van Trump die ondanks de hoogconjunctuur toch de economie wil blijven stimuleren.

De Fed is onafhankelijk. Trump heeft zelf de huidige Fed-voorzitter Jerome Powell benoemd, maar hij heeft geen machtsmiddelen om hem te ontslaan. De Amerikaanse president twitterde op kerstavond dat de Fed ‘geen gevoel voor de markt’ heeft. Ook snapt de Fed volgens hem niets van ‘noodzakelijke handelsoorlogen, de sterke dollar of zelfs Democratische shutdowns vanwege de grensmuur met Mexico’. Trump vergeleek de Fed met een sterke golfer die heel hard en ver kan slaan, maar de finesse mist bij het putten.