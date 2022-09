Waarom de dorre woestijnvlakten van Mars zo blijven boeien

Ook kosmisch gezien, gluren mensen graag naar de buren. Deze week stroomde het nieuws over Mars, die betoverende okerrode bal naast de aarde, weer rijkelijk binnen. Neem bijvoorbeeld ruimtetelescoop James Webb, die nota bene gebouwd is om historisch diep de kosmos in te turen, maar in plaats daarvan maandag zijn eerste foto’s publiceerde van onze buurplaneet.

Een wazig-rode brij, meer was het niet, want de telescoop is eigenlijk véél te gevoelig om te kijken naar iets zo dichtbij. Zoals een mens nooit direct naar de zon moet kijken, raakt de James Webb verblind door de overweldigende felheid van Mars, vergeleken met de zwakke sterrenstelsels waarvoor het apparaat ontworpen is. Vandaar dat men ultrakorte opnames maakte, zoals wanneer je je blik per ongeluk langs de zon laat glijden en dan razendsnel je ogen afwendt.

Op dezelfde dag kwam het nieuws naar buiten dat InSight, de seismometer die sinds 2018 op de rode planeet de bewegingen van de Marsbodem in kaart brengt, trillingen had gemeten van vier inslagen van ruimtestenen. Die waren in 2020 en 2021 neergekomen in een gebied dat de betoverende naam Elysium Planitia draagt. Niet eerder hadden mensen de trillingen van meteorietinslagen gemeten op een andere planeet, en het was uiteraard weer Mars die er met de primeur vandoor ging.

Later ontdekten wetenschappers van die inslagen de kraters. Dat gebeurde met de Amerikaanse Mars Reconnaissance Orbiter, en er hangen boven de rode planeet nog veel meer satellieten. Afkomstig van Amerika, Europa, China, Rusland, India en de Verenigde Arabische Emiraten. Geen van onze andere planeten in het zonnestelsel – inclusief Venus, onze andere buur – mag zich in zoveel aandacht verheugen.

Van Mars gaat soms een bijna mysterieuze aantrekkingskracht uit. Zelf kan ik het soms nauwelijks geloven wanneer ik een blik werp op een van de haarscherpe HD-foto’s en video’s van haar oppervlak. Wat decennialang was voorbehouden aan sciencefictionverhalen, is nu werkelijkheid.

Maar tegelijkertijd is die fascinatie voor onze buurman ook opmerkelijk. In een universum zo uitgestrekt als het onze – het is waarschijnlijk letterlijk oneindig groot – lijkt het raar dat die ene rotsbol vlak naast het onze zo veel aandacht krijgt. En al die andere interessante planeten in het zonnestelsel, alle verre nevels en allesverslindende zwarte gaten toch wat minder. Al die aandacht voor een planeetje kleiner nog dan de aarde, gekenmerkt door uitgestrekte woestijnen waarin alleen keien, klippen en kiezels de aandacht trekken. Waarom?

Misschien is het dit: in die rode woestijnwereld herken je met een beetje fantasie onze aarde. In het diepe verleden was Mars bovendien niet rood, maar blauw, zo vermoeden wetenschappers. Een plek vol uitgestrekte meren en rivieren. Het mysterie van het spiegelbeeld van de aarde, dat veranderde in een dorre, levenloze wereld? Daar kunnen zelfs de verlokkend echoënde diepten van de onuitputtelijk grote kosmos niet tegenop.