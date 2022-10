Waarom de Conservatieve Partij de opvolger van Truss zonder verkiezingen wil én mag aanwijzen

Voorbereiding voor de deur van Downing Street 10 voorafgaand aan het aftreden van Truss. Beeld Reuters

Enkele uren nadat premier Liz Truss haar aftreden wereldkundig maakte, begon de krant The Independent een petitie om algemene verkiezingen af te dwingen. ‘Het is hoog tijd dat de kiezer beslist wie het land moet regeren’, zo valt te lezen in de petitie – een opvallende stellingname in een land dat al sinds de in 1215 bezegelde Magna Carta te boek staat als een democratie.

Toch staat Truss’ Conservatieve Partij volledig in haar recht als ze zich doof houdt voor de alsmaar luider klinkende roep om een stembusgang en voor de tweede keer in één jaar tijd een eigen premier aanstelt. De Britse kiezer heeft bij de laatste general elections in 2019 zijn mandaat namelijk noch aan Truss, noch aan haar voorganger Boris Johnson, maar aan de Conservatieve Partij gegeven.

Dat zit zo. Het Verenigd Koninkrijk kent een districtenstelsel: tijdens de meest recente parlementsverkiezingen won in 356 van de 650 kiesdistricten een Conservatieve kandidaat. In het Britse Lagerhuis bezit die partij daarom een riante meerderheid. Daar is na Truss’ terugtreden niets aan veranderd.

Tot de regering nieuwe verkiezingen moet uitschrijven, kunnen de Conservatieven een premier blijven leveren. In principe hoeft dat pas eind 2024: het Lagerhuis zetelt namelijk voor een periode van vijf jaar. Tussentijds kan het wel ontbonden worden als bijvoorbeeld Labour, de grootste oppositiepartij, een motie van wantrouwen tegen de regering indient en daar een meerderheid voor vindt. Maar met de huidige zetelverdeling is dat niet aannemelijk.

Interne verkiezingsstrijd

De nieuwe aanvoerder van de Conservatieve Partij krijgt daarom naar alle verwachting automatisch ook de huissleutel van Downing Street 10. Daarvoor heeft de Partij de komende week een interne verkiezingsstrijd uitgeschreven. Wie de steun geniet van minstens honderd Conservatieve Lagerhuisleden kan zich kan­di­deren. Als twee of drie politici aan die voorwaarde voldoen, kiezen alle partijleden online een winnaar.

Als premier kan de nieuwe partijleider van de Conservatieven overigens besluiten om eerder algemene verkiezingen uit te schrijven, om toch een soort eigen mandaat te krijgen. Aangezien de Conservatieven in de peilingen 36 procentpunt achter staan op Labour, is dat scenario echter onwaarschijnlijk.

Deze gang van zaken komt misschien ondemocratisch over, maar in theorie kan het in elk land dat zijn leider niet rechtstreeks kiest, zo gaan. Het Nederlandse kabinet zou bijvoorbeeld best het premierschap van Mark Rutte naar Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra of een willekeurige ander kunnen doorspelen – zolang de Tweede Kamer daar maar haar fiat aan geeft. Een belangrijk verschil daarbij is wel dat in Nederland geen partij in haar eentje een Kamermeerderheid heeft.

In 1982 deed zich in Nederland daadwerkelijk een vergelijkbare situatie voor. Na vijf jaar premierschap liet Dries van Agt zich destijds overhalen om nog een keer als lijsttrekker van het CDA op te treden. Na de verkiezingen schoof hij echter Ruud Lubbers naar voren. Zo kreeg Nederland een minister-president die door de stemmer in het stemhokje nog niet als kandidaat werd beschouwd.