Waarom de buren bij de winnende goal van Dumfries al eerder begonnen te juichen

Gezamenlijk kijken (en wel tegelijk juichen) naar de voetbalwedstrijd van het EK Nederland tegen Oekraine. Beeld ANP

Twee deuren verder beginnen ze te juichen, er klinkt een stadiontoeter in de straat, maar pas 25 seconden later zie je zelf hoe Denzel Dumfries de beslissende 3-2 binnenkopt tegen Oekraïne. Je zit een live-wedstrijd te kijken, maar die van de buren lijkt een stuk meer live.

Daarover klaagden televisiekijkers zondag tijdens en na de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK voetbal. Hoe kan het, dat de buurvrouw een doelpunt eerder ziet?

De vertraging doet zich vooral voor als je kijkt via een livestream, zeggen woordvoerders van de drie grote telecomaanbieders KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile. Bijvoorbeeld via apps als NL Ziet, Ziggo Go en KPN iTV, die allemaal gebruikmaken van streamingtechnologie, waarbij je televisie kijkt via internet.

Streamen betekent dat het signaal wordt doorgegeven in stukjes. Je hoeft een film niet eerst te downloaden voordat je hem kunt gaan kijken. Streamingtechnologie knipt de film op in kleine stukjes, verpakt die stukjes en stuurt ze naar je apparaat, waar de pakketjes worden uitgepakt zodat je de stukjes kunt zien. En dat achterelkaar door. Het streamen van een live-wedstrijd werkt in feite hetzelfde.

Stroompje

Vergelijk het met een meer. Al het water in een keer verplaatsen is lastig, maar als je een stroompje laat lopen van a naar b (stream is Engels voor stroom), kun je dezelfde hoeveelheid water toch soepel van het ene naar het andere punt krijgen.

Televisie, dus video, is een groot meer, met heel veel data. De afgelopen jaren is beeld verkrijgbaar in steeds hogere kwaliteit, van HD tot nu ultrahd of 4K. En hoe hoger de kwaliteit, hoe meer data verzonden moet worden.

Je wilt niet dat die stroom pakketjes ophoudt, dan is er geen beeld. Dus bouwen apps een buffer op: de app laadt eerst een aantal seconden aan materiaal en speelt het dan af. Is er in de werkelijke stream een kleine hapering, en dat gebeurt vaak, dan speelt je apparaat vast een stukje van dat tevoren opgeslagen materiaal af. Daarnaast kunnen vertragingen optreden bij het inpakken, versturen en weer uitpakken van pakketjes data.

Dit alles gebeurt overigens ook als je zit te kijken naar een serie op bijvoorbeeld Netflix. Maar dan maakt het niet zoveel uit of je een paar seconden later of eerder dan de buren bent. Het valt pas op als er veel mensen tegelijk naar een wedstrijd zitten te kijken en geluid maken bij spannende momenten, zoals zondag. Kijk je via de kabel, dan heb je doorgaans minder vertraging; vandaar de seconden verschil tussen de ‘ooeehh’ van de buurvrouw en de gemiste kans in jouw huiskamer.

Zowel KPN als VodafoneZiggo zegt in gesprek te zijn met de NPO om de vertraging in het signaal voor livestreamkijkers zo klein mogelijk te maken. Zodat de buren het niet alvast verklappen dat er een penalty ingaat.