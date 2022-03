Waarom de bruggen uit Pekela verdwijnen

In Pekela zal het merendeel van de bruggen over het Pekelder Hoofddiep verdwijnen, omdat de gemeente geen geld heeft voor onderhoud. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het duurt niet lang meer, en dan doet Cafetaria ’t Brugje in Oude Pekela zijn naam geen eer meer aan. Een deel van de witte reling van het fietsers- en voetgangersbruggetje over het Pekelder Hoofddiep ter hoogte van de snackbar is al afgezet met rood-wit gekleurd lint. Verwijdering is een kwestie van tijd.

‘Dan moeten we onszelf maar omdopen tot ‘De Diepte’ of ‘De Ondergang’, grapt uitbater Jan. Hij kan er nog om lachen. Maar het verdwijnen van het bruggetje waarop hij en zijn vrouw Janneke vanachter de counter al 33 jaar uitkijken, ‘daar wordt niemand beter van’.

Jan wijst op de grote parkeerplaats aan de overkant van het water. ‘Daar zetten veel klanten even de auto neer, wij zelf ook.’ Janneke maakt zich vooral zorgen om jonge schoolkinderen, die straks moeten omfietsen over de bredere Wedderklap, ‘met al dat vrachtverkeer’.

‘Het Pekelder Hoofddiep is de ziel van Pekela’, schreven lokale historici onlangs in het Dagblad van het Noorden. Ooit was het een rivier, de Pekel A, tot die in 1728 werd gekanaliseerd. Het water draagt de herinnering aan een verleden getekend door scheepvaart en veenontginning. De vaart was de aorta van de turfwinning en de strokartonindustrie. Nu nog is het Hoofddiep het lint dat de dorpen Oude, Nieuwe en Boven Pekela verbindt.

Zo statig als de houten Haansklap zijn ze zeker niet allemaal. Maar de 34 bruggen over de vaart karakteriseren het aangezicht van de dorpen. In Nieuwe Pekela zijn ze geschilderd in lichtblauw en lichtgeel, tinten uit een andere tijd. Ze klappen en draaien, hebben illustere namen zoals de ‘Union’, ooit een vermaarde strokartonfabriek. Ze bepalen de loop van loopjes, het ritme van de mensen en de dag.

Toch zullen binnen afzienbare tijd zo’n 22 van de 34 bruggen verdwijnen. In december werd het plan ze de komende tien jaar te saneren bijna unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Veel bruggen verkeren in slechte staat. Voor onderhoud is geen geld, voor meer dan zes of zeven grote bruggen vervangen (kosten: 13 miljoen euro) al helemaal niet.

Snackbareigenaar Jan kent als doorgewinterde ondernemer de harde economische wet. ‘Als wij de frituur niet elk jaar laten onderhouden, betaal je uiteindelijk de rekening.’

Niet dat alle bruggen behouden zouden blijven als de gemeente er het geld voor had gehad, zegt Jaap Kuin (PvdA), burgemeester van Pekela en portefeuillehouder financiën. Sommige zijn niet bestand tegen de eisen van de tijd, zoals zware landbouwmachines. Voor de scheepvaart zijn het obstakels. En onderhoud zou een hypotheek op de toekomst leggen. Maar de ingreep volgt nu uit nood, niet uit weelde. ‘Mensen houden er niet van als de brug voor hun deur verdwijnt. Het draagt bij aan het gevoel dat het minder wordt.’

Wat valt er te kiezen?

Wat valt er eigenlijk te kiezen tijdens gemeenteraadsverkiezingen, is de vraag die elke vier jaar terugkeert. Wie probeert daarop in 2022 een antwoord te formuleren, komt uit bij een wat droevig stemmende paradox. Gemeenten hebben sinds de decentralisatie van 2015 aanzienlijk meer belangrijke taken gekregen, die fundamenteel raken aan het welzijn van inwoners. Maar vooral doordat die nieuwe verantwoordelijkheden gepaard gingen met fikse bezuinigingen, hebben gemeenten juist mínder keuzevrijheid gekregen.

Als er voor nieuwe gemeenteraden iets te kiezen valt, is dat vaak waarop nu weer te bezuinigen. ‘De paradox van de beleidsvrijheid’, noemt hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga dit in zijn onlangs uitgebrachte advies Naar nieuwe vormen van decentraal bestuur. ‘En dat maakt het decentraal bestuur in ons land grillig en onberekenbaar.’

‘Bruggen slaan’ was tien jaar geleden nog het motto van het kabinet-Rutte II, dat de grootste verbouwing van de verzorgingsstaat lanceerde. Gemeenten zouden de zorg dichter bij de mensen kunnen organiseren, goedkoper, beter, met meer afstemming. Terloops zou zo de lokale democratie gerevitaliseerd worden. Want nu gemeenten meer taken kregen, zou over de uitvoering gedebatteerd worden.

Decentralisatie sloeg kraters in begroting

De decentralisatie van de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de sociale zekerheid (Participatiewet) sloeg geen bruggen, maar enorme kraters in gemeentelijke begrotingen. Zozeer dat de relatie tussen lokale overheden en het Rijk sterk verslechterde. Over het gebrekkige budget voor jeugdzorg kwam het zelfs aan op arbitrage: een staatsrechtelijk unicum. Een commissie van wijzen oordeelde vorig jaar dat de klagende gemeenten bijna 2 miljard euro te weinig kregen.

Maar de inkt van het regeerakkoord was nog niet droog, of het nieuwe kabinet bleek alweer 500 miljoen te bezuinigen. De Eerste Kamer ageert flink, maar burgemeester Kuin voelt de bui hangen. ‘Dat betekent weer: gaten in de begroting.’

In de herfst was er nog goed nieuws in Pekela. Er hoefde eens niet extra bezuinigd te worden. Dat had Kuin sinds zijn komst in 2015 nog niet meegemaakt. In 2020 moest er vanwege oplopende tekorten in de (jeugd)zorg nog flink gekort worden. Het onderhoud van wegen werd gestaakt en de veldhuur van buitensportaccommodaties verhoogd. De ozb, de huizenbelasting, ging met twee procent extra omhoog. De bibliotheek in Nieuwe Pekela verdween vorig jaar. Het overdekte zwembad Atlantis ging in 2011 al ten onder.

Hoe kan het, vroeg het PvdA-raadslid Reiny Kuiper zich getergd af, dat de leefbaarheid in Pekela onder druk komt te staan terwijl het geld in Den Haag ‘tegen de plinten klotst’?

De last van wat in gemeentejargon het ‘sociaal domein’ heet (de zorg voor jongeren, ouderen en mensen met een uitkering), weegt onevenredig zwaar in gemeenten als Pekela (12 duizend inwoners). Met het verdwijnen van de werkgelegenheid in de industrie werd de sociale werkplaats er de grootste werkgever. Armoede gaat over van generatie op generatie. Zelfredzaamheid is geen vanzelfsprekendheid. Het gevolg is dat relatief veel inwoners afhankelijk zijn van steun van de gemeente.

‘Tegen mensen die een uitkering krijgen of jeugdzorg nodig hebben, wil en kun je niet zeggen: u moet even een jaartje wachten want het geld is op’, zegt Kuin.

De slotsom is wat je vrij naar Den Uyl ‘de smalle marge van de begroting’ zou kunnen noemen. Gemeenten als Pekela hebben slechts over 10 tot 15 procent van hun uitgaven echt iets te zeggen.

Dierenweide met moeite gered

‘De dierenweide hebben we voor de poorten van de hel weggesleept’, zegt Elly Knevelman, sinds 2016 raadslid voor GroenLinks. ‘Natuurlijk wil iedereen die behouden. Maar dan wordt gezegd: we hebben zo weinig geld en een kinderboerderij is geen gemeentelijke taak. Terwijl juist zo’n ontmoetingsplek de leefbaarheid vergroot. Je zou denken: 5.000 euro moet gewoon kunnen. Maar wat gewoon moet kunnen, kan hier allang niet meer.’

Iets kan bovendien aanvankelijk geld kosten en zich pas later uitbetalen. ‘Neem investeringen in het bestrijden van laaggeletterdheid. Dat voorkomt later schulden. Maar dit soort projecten schieten er als eerste bij in.’

De onderlinge verhoudingen in de Pekelder politiek zijn goed, zegt Knevelman. De broers die de lokale PVV aanvoeren zijn ‘prima jongens’. ‘Er wordt hier niet op de man gespeeld. In een kleine gemeente moet je het samen doen.’

Maar de financiële kaalslag veroorzaakt wel politieke bloedarmoede. Zo werd het opgeven van ruim twintig identiteitsbepalende bruggen een hamerstuk. Alleen Knevelman verzette zich ertegen. ‘De teneur was: heel jammer, maar het is niet anders. Geen fundamentele discussie, terwijl het karakter van Pekela wél fundamenteel verandert. Inwoners zijn niet betrokken bij de besluitvorming. Maar waar je ook woont: je komt dagelijks langs het diep.’

Burgemeester Jaap Kuin van Pekela bij de Unionbrug: 'Tegen mensen die een uitkering krijgen of jeugdzorg nodig hebben, wil en kun je niet zeggen: u moet even een jaartje wachten want het geld is op.'

Natuurlijk: bezuinigen is ook door en door politiek. In Pekela – door de FNV verkozen tot sociaalste gemeente van Nederland 2018 – besloot het college bestaande uit SP, PvdA en Samen voor Pekela niet te bezuinigen op armoedebeleid. ‘Dat is iets om trots op te zijn, maar heeft wel een prijskaartje’, zegt Knevelman. Voor groenonderhoud wordt onderscheid gemaakt tussen a-, b- en c-locaties. ‘Bij die laatste wordt het gras nog maar twee keer per jaar gemaaid. Mensen die daar wonen, zien de verwildering voor de deur.’

Het makkelijkst is snijden in de eigen gemeentelijke organisatie. ‘Maar kijk eens naar de stoelen hier in de raadszaal’, zegt burgemeester Kuin: zichtbaar versleten. Het voornemen is het voortaan met een wethouder minder te doen, twee in plaats van drie. Maar met de versnippering van het lokale politieke landschap is het de vraag of dat gaat lukken.

In het regeerakkoord staat ook dat gemeenten meer ruimte moeten krijgen voor het heffen van eigen belastingen. Maar belasting innen in Pekela of Amsterdam, zegt Kuin, is een wereld van verschil. ‘Toeristenbelasting hebben we hier niet. Omdat we amper toeristen hebben, zou innen meer kosten dan het zou opleveren.’ Ook de ozb is geen plaatselijke melkkoe, omdat de gemiddelde huizenprijs in Pekela (200 duizend euro) de laagste van Nederland is. Vergelijk dat met meer dan 1 miljoen in Bloemendaal en Blaricum, en je begrijpt dat het nog een potentiële bron van ongelijkheid is tussen gemeenten. Kuin: ‘De ozb met een half procent verhogen levert ons een halve ton op, maar vooral veel weerstand.’

Pekela mag dan te boek staan als een gemeente met veel armoede, van BDO Accountants, het bedrijf dat jaarlijks de financiële situatie van lokale overheden in Nederland tegen het licht houdt, krijgt de Oost-Groningse gemeente het cijfer 8.

De gemeente heeft de afgelopen jaren de tering naar de nering gezet, zegt burgemeester Kuin, om gedwongen herindeling te voorkomen. Maar de prijs die Pekela heeft betaald voor een sluitende begroting en politieke onafhankelijkheid is groot, erkent Kuin.

Het raakt volgens de burgemeester aan de band tussen burger en overheid. ‘20 procent van onze inwoners is op een of andere manier van ons afhankelijk, met ondersteuning of een uitkering. Die merken dat voor hen gezorgd wordt. Maar de overige 80 procent heeft een ander perspectief. Die zien: het gras wordt minder gemaaid, de stoep minder geveegd en waar vroeger nog rozenperken waren, is nu een onderhoudsarme berm. Dat voedt de onvrede in de samenleving. Ik hoor van inwoners: de bruggen verdwijnen, maar ik moet wel meer belasting betalen.’

Het begon met mooie woorden

Het geschraap in Pekela is zeker geen uitzondering. Wat begon met mooie woorden over ‘een integrale aanpak’ en ‘dichter bij de burger’, is verworden tot een molensteen om de nek van de gemeenten, zien de accountants van BDO die de begrotingen uitpluizen.

‘In 2017 begonnen gemeenten de pijn van de decentralisaties in het sociaal domein echt te voelen’, zegt Rob Bouman, partner van BDO Accountants en voorzitter van de branchegroep Lokale overheid. ‘In 2018 spraken we van een veenbrand. In 2019 van een onhoudbare situatie. Overal geldt: voor gemeenten zijn de duimschroeven aangedraaid en ze beginnen noodgedwongen op van alles te bezuinigen.’

In 2020 hielden gemeenten voor het eerst geld over. Maar dat resultaat werd flink vertekend doordat 44 gemeenten Eneco-aandelen verkochten ter waarde van 4,1 miljard euro. Nog steeds sloot eenderde af met een tekort.

BDO spreekt van ‘duidelijk een onderliggend patroon van achterblijvende activiteiten en investeringen’. Van wegenonderhoud tot schoolgebouwen en van zwembaden tot bibliotheken: op alles is bezuinigd. ‘Het is pure armoede’, concludeert Bouman.

Sommige gemeenten moeten de hand ook in eigen boezem steken, zegt Boumans collega Eelke Jan Jongsma. Ongelukkige grondtransacties, prijzige prestigeprojecten en het ontlopen van harde keuzes kunnen leiden tot een wankele financiële huishouding. ‘En gemeenten zouden vaker hun begroting helemaal opnieuw moeten opbouwen, in plaats van wat plussen en minnen.’

Maar, zegt Rob Bouman, daartegenover staan gemeenten als Pekela, waar vanwege de sociaal-economische samenstelling van de bevolking 60 procent van de begroting opgaat aan wettelijke sociale taken. ‘Wat die ook proberen: die krijgen het gewoon niet rond. Veel raadsleden hebben veel vervelende keuzes moeten maken. En daar zijn ze geen raadslid voor geworden.’

Hoezeer ze er financieel ook hebben ingehakt, burgemeester Kuin weigert afscheid te nemen van de filosofie achter de decentralisaties. ‘Want als je morgen met ons sociaal team op pad gaat, zie je de eerste resultaten. Onze coördinator jeugd heeft bijna alle dossiers in z’n hoofd. Er was geen lijntje tussen de huisarts en jeugdhulp. Nu belt die: ik heb hier iemand, het lijkt me verstandig dat daar vanmiddag even iemand thuis langsgaat. Dat noem ik vooruitgang.’ Maar, zo erkent Kuin: ‘We kregen te veel tegelijkertijd op ons bord.’

Daarin krijgt hij bijval van John Bijl, die als directeur van het Periklesinstituut gemeenteraden begeleidt in het verbeteren van het debat en het politieke proces. ‘Gemeenten zijn als een restaurant dat goede online reviews kreeg. Maar toen besloot de eigenaar van de ene op de andere dag het aantal couverts te vergroten van veertig naar tachtig, naast een Franse ook een Aziatische cuisine aan te bieden, maar de keuken niet te verbouwen.’

Om over de bediening nog maar te zwijgen. Want terwijl het aantal taken van gemeenten verdrievoudigde, halveerde vanwege fusies het aantal raadsleden. ‘En die werken zich echt de blubber. Natuurlijk: het ís politiek of je bezuinigt op wipkippen of het parkeertarief verhoogt. Maar de ambitie iets groots en meeslepends te doen kun je na je installatie wel opbergen. Je wilt als raadslid iets opbouwen in plaats van afbreken.’

Niet alleen de financiën knellen, zegt Bijl. Op papier hebben gemeenten weliswaar de verantwoordelijkheid voor de sociale taken gekregen. Maar die kwamen met een flinke Haagse handleiding. Dat de hoogte van een uitkering niet per gemeente mag verschillen, is begrijpelijk. Maar gemeenten klagen steen en been over bijvoorbeeld het landelijk opgelegde ‘abonnementstarief’ in de Wmo. Kosten voor schoonmaakhulp mogen niet inkomensafhankelijk zijn.

Gemeente als uitvoeringsloket

Het zijn praktijken als deze die gemeenten regelmatig doet verzuchten dat ze niet de democratische proeftuin, maar een uitvoeringsloket van het Rijk zijn geworden. Of, erger nog, in de woorden van voormalig lid van de Raad van State Gerrit van Poelje, ‘een ‘instituut voor restverwerking’.

Een terugkerende zorg zijn ook de talrijke regionale samenwerkingsverbanden. Dat ziet ook Elly Knevelman, die eerder van 1999 tot en met 2010 raadslid was in Pekela. ‘Juist doordat zo veel taken zijn overgeheveld, zijn er dingen waar je minder over te zeggen hebt omdat we die in een groter verband organiseren. Zoals jeugdzorg. Daarvan vraag ik me wel af: hebben we daar nog invloed op?’

Ondertussen doemen er misschien nog wel grotere uitdagingen op voor gemeenten. De accountants van BDO wijzen ze op de energietransitie. Er is weliswaar een fonds met 35 miljard euro, maar wat daarmee moet gebeuren, hoe het verdeeld gaat worden en welke rol gemeenten krijgen, is nog volstrekt onduidelijk.

Terwijl de verduurzamingsopgave waarschijnlijk nóg complexer en minder voorspelbaar wordt dan de sociale taken die gemeenten op hun bord hebben. Hoeveel uitkeringsgerechtigden je in je gemeente hebt is redelijk te voorzien, en welk bedrag ze maandelijks krijgen ligt juridisch vast. Maar kies je voor een bepaalde wijk voor aansluiting op een warmtenet of een volledig elektrische oplossing om van het gas af te gaan? Welke financiële implicaties heeft dat, en wie beslist?

Bovendien zijn er bij de energietransitie veel overheden, instanties en bedrijven betrokken, van vijf ministeries tot regionale samenwerkingsverbanden, en van netbeheerders tot lokale installateurs. Dat maakt, als de gemeente ook deze kar moet gaan trekken, het lastig controle te krijgen over het proces en de uitgaven.

De eerste voortekenen zijn niet bepaald gunstig. Ook Pekela koestert de ambitie van een aardgasvrije wijk. Maar het plan om groen gas op te wekken uit rioolwater is begin dit jaar na drie jaar dromen, geflopt. ‘Zo zonde’, zegt raadslid Knevelman. ‘We hebben in Pekela de laagste inkomens van Nederland. Energiearmoede is hier een groot probleem. Hoe kunnen we onze inwoners meekrijgen in de energietransitie?’

Burgemeester Kuin van Pekela zou willen dat geleerd werd van het verleden. De bruggen in Pekela waren in zekere zin een paard van Troje. In het kader van de economische herstructurering kreeg Oost-Groningen in de jaren tachtig eenmalig geld voor het bevaarbaar maken van het water, met nieuwe beschoeiing en nieuwe bruggen. Maar het geld dat nodig was voor onderhoud werd óf niet opzij gelegd, óf uitgegeven aan dringender zaken.

Zogeheten ‘incidentele gelden’ zijn opnieuw in de mode, in de vorm van economische groei- en klimaatfondsen, regiodeals en nationale programma’s, in Groningen bijvoorbeeld ter compensatie van bevingsleed.

Meteen mee stoppen, zegt Kuin. ‘Je kunt er leuke dingen voor de mensen mee doen, maar over een paar jaar is het op. Dan krijg je hetzelfde probleem als wij nu met de bruggen.’

Je moet in de politiek de ambitie hebben om idealen te verwezenlijken, vindt Kuin, om te dromen, al is het over een nieuwe speeltuin. ‘Maar dromen is in Pekela wel lastig geworden.’ Zelfs in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen, traditioneel de tijd voor mooie beloften, passeerden amper verlanglijstjes. In Nieuwe Pekela staan een paar vervallen bushokjes, vertelt Kuin. ‘Het bescheiden verzoek is dan of de gemeente daar misschien naar kan kijken. Want iedereen weet: een nieuw bushokje betekent meteen de vraag: welke kinderboerderij gaan we dan sluiten?’

Wellicht dat die dynamiek verklaart waarom het weghalen van de bruggen amper politieke discussie veroorzaakte: alternatieven voor sanering kon de gemeente zich toch niet veroorloven.

Dat gemeentepolitiek in het huidige tijdsgewricht vooral schrappen betekent, komt volgens Kuin de democratie niet ten goede. ‘Je slaat er alle ambitie en creativiteit mee dood.’ En het komt de onderlinge verhoudingen niet ten goede. Want wie een plan heeft, moet meteen aan een collega-wethouder gaan vertellen ten koste waarvan.

Trots is Kuin daarom op de renovatie van het centrum van Oude Pekela. Verpauperde winkelpanden maken plaats voor appartementen, ook sociale huur. ‘Het moet niet steeds en alleen over geld gaan, maar over de vraag: wat willen we met de samenleving?’