Waarom de bewust ongerioleerde pionierswijk Oosterwold nu toch riolering krijgt

Almere heeft bewoners van de experimentele zelfbouwwijk Oosterwold ten onrechte verplicht het eigen afvalwater te zuiveren. En dus legt de gemeente alsnog riolering aan. Bewoners vrezen opnieuw op kosten gejaagd te worden. ‘Ik voel me gepiepeld.’ Hoe kwam het zover?

‘Als wij antibiotica slikken, dan plassen we in een fles’, zegt Pieter Spaans (52) op de veranda van zijn huis. ‘Om te voorkomen dat we de bacteriën in het rietbed doden.’

Hij vertelt het alsof het doodnormaal is, en dat is het voor veel bewoners van de Almeerse zelfbouwwijk Oosterwold ook. Hier zijn ze immers zelf verantwoordelijk voor de zuivering van hun afvalwater. Naast het huis van Spaans en zijn vrouw ligt om die reden een veldje met rietplanten waar water uit douche, keuken en toilet doorheen stroomt voordat het op een sloot wordt geloosd. De bacteriën bij de wortels helpen bij de afbraak van afvalstoffen.

Om de installatie niet te veel te belasten, gebruiken Spaans en zijn vrouw Barbara Zijta (55) alleen biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. De vaatwasser draait op halve blokjes. Maar ja, het mag niet baten. Nog steeds voldoet hun gezuiverde afvalwater niet aan de normen.

Andere bewoners van Oosterwold kampen met vergelijkbare zuiveringsproblemen. Mede daardoor besloot de gemeente Almere in juli toch een fijnmazig rioolstelsel aan te leggen in de wijk die nooit riool zou krijgen. Het betekent opnieuw een financiële strop voor Almere, dat de afgelopen jaren ook al tientallen miljoenen extra kwijt was aan de organisatie van tuinbouwtentoonstelling Floriade.

Waar begon deze rioolsoap? En hoe botste het idealisme van de vooruitgangsdenkers met de technische en juridische realiteit?

Anti-Vinex

Grootse plannen waren het. Oosterwold zou een zelfbouwwalhalla worden. Een vrijstaat vol duurzame pionierswoningen. Een plek waar mensen goedkoop een flinke lap grond konden kopen om daarop hun droomhuis te realiseren, zonder zich daarbij aan allerhande regeltjes te hoeven houden. De anti-Vinex, kortom, die op organische wijze zou uitgroeien tot een woonwijk met 15 duizend woningen. En dat op een aardappelveld aan de rand van Almere.

Voorwaarden stelden de bedenkers wel, blijkt uit de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold uit 2013. Zo mocht maar eenvijfde van de grond op een standaardkavel bebouwd worden. De helft was voor stadslandbouw: moestuinen of boomgaarden. En de pioniers waren zelf verantwoordelijk voor de infrastructuur.

De gemeente zou dus geen wegen en sloten aanleggen. Bewoners van aanpalende percelen moesten samen uitvogelen waar die kwamen te liggen. Daartoe verenigden ze zich in kavelwegverenigingen. Ook moesten ze, individueel of collectief, het eigen afvalwater gaan zuiveren.

Recept voor gezeik

Voor Barbara Zijta en Pieter Spaans begon het zelfbouwavontuur in een villa op een Italiaanse heuvel. Daar concludeerden ze in 2015 dat ze hun rijtjeshuis in Almere Stad graag zouden verruilen voor een vrijstaande woning met een moestuin. ‘Tomaten die je zelf kweekt zijn veel lekkerder dan die uit de supermarkt’, zegt Spaans.

Over de mogelijkheid naar Oosterwold te verkassen waren ze aanvankelijk sceptisch. ‘Ik had geen zin om samen wegen aan te leggen en mijn eigen water te zuiveren’, zegt hij. ‘Dat leek me een recept voor gezeik. Maar toen we ons gingen inlezen, werden we enthousiast.’

En dus kochten Zijta en Spaans een kavel van 1.750 vierkante meter, waarop ze in maart 2018 begonnen met de bouw van een houten huis met vloerverwarming, warmtepomp en zonnepanelen. Naast het huis lieten ze voor 7.000 euro een helofytenfilter aanleggen om hun afvalwater te zuiveren: twee tanks, een pomp en een rietveld van 16 vierkante meter.

‘Het Gebiedsteam Oosterwold raadde zulke installaties aan’, zegt Zijta. Het water dat overbleef zou zuiver genoeg zijn om het te mogen lozen op het slootje verderop. ‘De leverancier was daar ook van overtuigd.’

Oosterwold-bewoner Barbara Zijta in haar tuin. Beeld Elisa Maenhout

Voorspellen

De beslissing om bewoners van Oosterwold zelf verantwoordelijk te maken voor hun afvalwater was opmerkelijk. Volgens de Wet milieubeheer heeft de gemeente namelijk een zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van het afvalwater in stedelijk gebied.

Daarbuiten ligt dat anders. In dunbevolkte streken hebben veel huizen en boerderijen een zogeheten IBA, een installatie voor de Individuele Behandeling van Afvalwater. Bewoners zuiveren hun afvalwater dan bijvoorbeeld met een septische tank of een helofytenfilter. Dit mag alleen als de woning op minimaal 40 meter van een riolering ligt.

In Oosterwold, een wijk die eerder landelijk dan stads zou worden, moest een systeem met IBA’s ook mogelijk zijn, zegt voormalig wethouder Adri Duivesteijn, een van de geestelijk vaders van Oosterwold. Het sloot ook mooi aan bij de visie. ‘Als je het initiatief voor de inrichting bij de burgers legt, dan kun je als overheid niet voorspellen waar wegen en riolering nodig zijn. Daarom hebben we de zorg voor het afvalwater bij de bewoners neergelegd.’

Geuroverlast

Klaas Hofman van architectenbureau MVRDV, dat nauw betrokken was bij de planvorming, noemt nog een andere reden. ‘Er was toen sprake van een bouwcrisis en voorfinanciering van dit soort voorzieningen door gemeenten was lastig. Zonder het organische groeimodel zou deze gebiedsontwikkeling misschien helemaal niet zijn gestart. Dan had de uitbreiding van Almere jarenlang stilgelegen.’

De gemeente Almere, de provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland besloten het plan een kans te geven. En dat terwijl er geen voorbeelden bestonden van andere woonwijken waar bewoners op grote schaal IBA’s gebruikten om het water te zuiveren. De nadelen van zoveel individuele zuiveringsinstallaties bij elkaar in een relatief klein gebied waren niet of nauwelijks onderzocht.

Dit veranderde in 2016, een jaar nadat de eerste kavels in Oosterwold waren verkocht. Toen vroeg het waterschap ingenieursbureau Sweco de gevolgen van de plannen in kaart te brengen. Door de lozing van al dat individueel gezuiverde afvalwater zouden de normen voor de waterkwaliteit ‘waarschijnlijk’ worden overschreden, concludeerden ze. Dat kon leiden tot meer blauwalgenbloei, meer geuroverlast en risico’s voor de volksgezondheid. Het rapport leidde niet tot aanpassing van de plannen.

Niet goed geworteld

Eind 2019 kregen Barbara Zijta en Pieter Spaans voor het eerst slecht nieuws. Hun helofytenfilter werkte niet naar behoren, schreef het waterschap. Er zat te veel ammonium en stikstof in hun afvalwater. ‘Vooralsnog gaan we ervan uit dat u, in overleg met de leverancier, passende maatregelen treft of gaat treffen.’

Maar volgens de leverancier van het filter hoefden ze zich geen zorgen te maken. ‘Hij mailde ons dat de rietplanten nog niet goed waren geworteld’, zegt Zijta. ‘Daardoor zou de stikstof niet voldoende worden afgevangen. Het kwam vanzelf goed.’

Voor de zekerheid pasten ze wel hun gedrag aan. Hoewel alleen chloor en antibiotica echt schadelijk voor het filter waren, besloten ze ook het gewone wasmiddel dat ze toen nog gebruikten te vervangen door een ecologisch wasmiddel. De vaatwastabletten bleven ze halveren.

Vieze vijvers

Ook elders waren problemen met het afvalwater. Een jaar eerder had het waterschap voor het eerst monsters genomen bij vijftig IBA’s in Oosterwold. Circa driekwart van de systemen voldeed niet aan de geldende lozingsnormen.

Ook de vijvers waarin bewoners hun gezuiverde afvalwater loosden bleken niet altijd schoon. In twee van de vijf voldeed het water niet aan de normen voor zwemwater, schreef het college van dijkgraaf en heemraden aan de algemene vergadering. Het advies: niet zwemmen en groenten die met water uit de vieze vijvers waren besproeid goed afspoelen.

Rond die tijd constateerde het waterschap ook andere knelpunten. Zo schreef het college dat de waterkwaliteit in Oosterwold onder druk zou komen te staan door een toename van het aantal IBA’s. Een ‘kantelpunt’ zou de komende jaren in zicht komen.

Ook was het waterschap ‘beduidend meer’ geld kwijt aan Oosterwold dan aan andere woonwijken. Dat kwam vooral doordat die honderden IBA’s elk een eigen vergunning krijgen, waar het waterschap elders kan volstaan met één vergunning voor een hele wijk.

Teststripjes

In de zomer van 2021 maakte het waterschap een nieuwe ronde. Van de 400 bemonsterde IBA’s bleek driekwart niet te voldoen aan een of meerdere lozingseisen. Dat gold ook voor het helofytenfilter van Zijta en Spaans. ‘De meting viel nog slechter uit dan de vorige’, zegt Zijta. ‘Niet alleen zat er te veel stikstof in het afvalwater, ook het fosfaatgehalte was twee keer te hoog.’

Om boetes te voorkomen, besloten ze zich aan te melden voor het verbetertraject dat de gemeente aanbood. Daardoor zou handhaving nog twee jaar opgeschort worden. ‘We hebben teststripjes gekocht voor stikstof en fosfaat’, zegt Zijta, ‘en we zijn als een malle gaan meten.’

Ook besloten ze wat te experimenteren. Zou het filter beter werken als ze de olie uit de koekenpan niet meer door de gootsteen spoelden? Of was het water misschien te zacht? Een tijdlang spoelden ze elke dag een schep kalk door het toilet. ‘Het hielp allemaal niet’, zegt Zijta. ‘Slechts één keer hadden we een goede meting, maar toen had het heel hard geregend. Waarschijnlijk was het water zo verdund dat we onder de norm kwamen.’

Losse boerderijen

Ondertussen had de gemeente eind 2020 besloten Oosterwold alsnog van riolering te voorzien. In het nieuwe deel van de wijk, waar nog niet gebouwd werd, zou elk perceel een verplichte aansluiting krijgen. In het oudste gedeelte, waar Zijta en Spaans woonden, wilde de gemeente voorlopig alleen een hoofdriool langs de Tureluurweg aanleggen. Bewoners mochten zelf kiezen of ze hun afvalwater daarop wilden lozen.

De draai van de gemeente had alles te maken met een kwestie die zich al een aantal jaren voortsleepte. Wetenschappers van de Universiteit Utrecht hadden al in 2018 de juridische haken en ogen van de individuele afvalwateringzuivering in kaart gebracht. In hun rapport, gemaakt in opdracht van de provincie Flevoland, waren ze uitermate kritisch over de wijze waarop de gemeente Almere de verantwoordelijkheid voor het afvalwater op bewoners afschoof.

Volgens de onderzoekers kan een gemeente de zorgplicht in uitzonderlijke gevallen overdragen aan bewoners. Maar die regel is bedoeld ‘voor één of meer losse boerderijen’ in het buitengebied en niet voor een wijk als Oosterwold. Bovendien moet de provincie de gemeente in zo’n geval een ontheffing verlenen, wat in Almere nooit gebeurde. Nog datzelfde jaar bevestigde advocatenkantoor AKD de conclusies van de universiteit in een ‘strikt vertrouwelijk’ memorandum aan de gemeente Almere.

Boze brieven

Zijta en Spaans beschouwden de komst van een hoofdriool langs de Tureluurweg niet per se als goed nieuws. Ze zagen de bui al hangen. Straks zou tijdens dat verbetertraject blijken dat hun helofytenfilter niet te redden was, en dan werden ze alsnog gedwongen hun afvalwater op het hoofdriool te lozen.

En dat was niet makkelijk, want hun kavel ligt op 500 meter van het hoofdriool. ‘Onze aansluiting zou langs de kavelwegen of dwars over de kavels van andere bewoners moeten lopen’, zegt Zijta. ‘En het leek erop dat we dat zelf zouden moeten betalen.’

Er ontstond onrust in de wijk. Bewoners kwamen in actie. Ze spraken in tijdens een gemeenteraadsvergadering en stuurden boze brieven naar de provincie Flevoland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zijta en een buurvrouw nodigden een gemeenteraadslid thuis uit.

Dwarsliggen

Op 5 juli 2022 – nadat de provincie de gemeente een tik op de vingers had gegeven en twee nieuwe onderzoeken opnieuw hadden aangetoond dat Almere zijn zorgplicht verzaakte – concludeerde het college van burgemeester en wethouders dat de gemeente ‘wel degelijk verantwoordelijk is voor de aanleg en bekostiging van de riolering tot aan de perceelgrens’.

En dus zullen ook de bewoners in het oudste deel van Oosterwold de komende jaren op het riool worden aangesloten, al is nog niet duidelijk hoe dat precies zal gaan en wat het gaat kosten. De eerste ramingen gaan uit van een bedrag tussen de 11,6- en 15 miljoen euro.

Een eenvoudige klus wordt het niet, voorspellen betrokkenen. De aanleg van riolering in bebouwd gebied is veel lastiger dan op een kale zandvlakte waar de huizen nog moeten verrijzen.

Bovendien zijn de kavelwegen in het bezit van de bewoners. Om er riolering onder te leggen, zal de gemeente moeten onderhandelen met bijna vijftig kavelwegverenigingen en soms zelfs met individuele bewoners. En dat terwijl sommigen helemaal niet op dat riool zitten te wachten, omdat hun helofytenfilters prima functioneren. Een enkeling heeft al aangekondigd te gaan dwarsliggen.

Zwart-wit

Al met al lijkt het experiment om afvalwaterzuivering bij individuele burgers neer te leggen mislukt. Niet alleen hield het concept juridisch geen stand, ook de kwaliteit van de installaties schoot tekort. Hadden ze er dan nooit aan moeten beginnen?

Dennis Menting, vanuit de gemeente Almere verantwoordelijk voor het afvalwater in Oosterwold, wil daar niets van weten. ‘Stel dat de installaties gedaan hadden wat de leveranciers destijds beloofden. Dan stonden we nu te juichen dat het zo’n goed idee was om het afvalwater door bewoners te laten zuiveren.’

En ook Jeroen Langeveld, universitair hoofddocent riolering aan de TU Delft, wil niet al te veel somberen. Dat er af toe iets nieuws geprobeerd wordt in zijn vakgebied, valt te prijzen. En ja, dat kan misgaan, zoals in Oosterwold. ‘Dan stuur je bij. Ook dat hoort bij innovatie.’

Langeveld, wiens onderzoeks- en adviesbureau ook opdrachten voor de gemeente Almere doet (maar niet in Oosterwold), denkt dat hier is onderschat hoe lastig het is afvalwater met lokale installaties te zuiveren, zeker in een wijk met de dichtheid van Oosterwold. ‘Met her en der een IBA, zoals in het buitengebied, gaat er niet veel mis met de lozingen. Maar hier staan ze veel dichter op elkaar. Als het watersysteem dat niet aankan, heb je een probleem.’

Ondertussen moppert geestelijk vader Adri Duivesteijn over de keuze van de gemeente om alle Oosterwolders op het riool aan te sluiten. ‘Door terug te grijpen op traditionele riolering doet de gemeente burgers tekort die wel de juiste voorzieningen hebben getroffen, zegt hij. ‘Dit is een zwart-witoplossing. Alles komt weer onder hetzelfde regime. Ook de plekken waar het aantoonbaar goed werkt.’

Het echtpaar Pieter Spaans en Barbara Zijta met buurman Wim. Beeld Elisa Maenhout

Gepiepeld

Op tafel bij Barbara Zijta en Pieter Spaans liggen zojuist geoogste uien, in de kas groeien de tomaten waar hij van droomde, de kippen leveren dagelijks verse eieren. ‘Kippen zijn echt grappige beesten’, zegt Spaans. ‘Ze hebben een eigen karakter. Twee van hen zijn echt bitches.’

Ze wonen hier nog altijd met veel plezier, zeggen ze, ondanks het gedoe met de afvalwaterzuivering. Dat ze binnenkort op de riolering zullen worden aangesloten, noemen ze ‘noodzakelijk’. Wel zijn ze benieuwd of de gemeente alle kosten zal vergoeden – ook die voor de buizen vanaf hun huis naar de perceelgrens en de sloop van hun helofytenfilter.

Daar lijkt het voorlopig niet op. De bewoners hebben ‘een lagere grondprijs betaald omdat ze onder andere zelf hun afvalwater moeten zuiveren’, schreef het college in een brief aan de raad.

Zijta herinnert zich daar niets van. En dus is hun strijd nog niet gestreden. ‘Ik voel me gepiepeld’, zegt ze. ‘De gemeente heeft ons en honderden anderen op kosten gejaagd met de aanleg van zo’n helofytenfilter. Ook nadat ze er in 2018 op gewezen waren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van afvalwater. Er zijn fouten gemaakt. Geef dat dan gewoon toe en draai op voor de kosten.’