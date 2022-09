Waarom dagbladen wangedrag van topman in het eigen bedrijf verzwegen

Beeld Rein Janssen

‘Het is de meest pure vorm van lezersverraad die ik ooit heb gezien in de historie van de journalistiek.’ Het waren straffe woorden, die ondernemer en podcastmaker Yves Gijrath in februari in de mond nam in het tv-programma VI Vandaag, en ze waren onder meer gericht aan de Volkskrant.

Het verraad bestond er volgens Gijrath uit dat de kranten van uitgeverij DPG Media niet hadden bericht over een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de eigen muren. DPG, het grootste mediabedrijf van Nederland en België, nam in 2016 lovend afscheid van topman Jaak Smeets. Na een gloedvolle carrière van ruim twintig jaar had hij er zelf voor gekozen ‘nieuwe horizonten’ op te zoeken, beweerde het concern destijds.

De werkelijkheid was minder rooskleurig, onthulde Gijrath in februari in zijn podcast The Gygs. Smeets was ontslagen wegens klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De hoofdredacteuren van de Volkskrant, Trouw en Het Parool waren op de hoogte van het wangedrag, maar publiceerden daar niet over.

De kwestie schuurde des te meer, omdat de kranten een paar weken daarvoor wél uitvoerig berichtten over The Voice of Holland. Kandidaten van de talentenjacht vertelden in januari in het online programma Boos over seksueel misbruik door jury­leden en de bandleider. De uitzending bracht een grote stroom reacties teweeg en er volgden publicaties over misstanden in andere organisaties, zoals bij Ajax en De Telegraaf.

Meer nog dan de eerste #MeToo-golf in 2017 leken de misstanden bij The Voice Nederland wakker te schudden: seksueel getint wangedrag is een structureel probleem. Het kabinet benoemde PvdA’er Mariëtte Hamer als regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag. Zij moet het debat over dit thema aanjagen en het kabinet adviseren. Ook de Arbeidsinspectie doet sinds deze zomer onderzoek bij onder meer een aantal mediabedrijven. De toezichthouder wil weten wat die organisaties doen om wangedrag te voorkomen.

Na de onthullingen over The Voice ontvingen duizenden werknemers van hun leidinggevende mailtjes met oproepen om grensoverschrijdende situaties vooral te melden. Daarnaast communiceren bedrijven nu wat opener over dit soort gevoelige zaken, ziet Stefan Sagel, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden en advocaat bij De Brauw. Als er in het verleden iemand moest vertrekken na seksuele intimidatie, werd er vaak geheimhouding afgesproken. Daar zijn bedrijven door de #MeToo-beweging nu terughoudender in, zegt Sagel. ‘Want als er dan kritische vragen komen, zit je contractueel klem en kun je als organisatie niets zeggen.’

Dat is volgens DPG ook het geval in de zaak rond Jaak Smeets, die zich afspeelde voor de eerste #MeToo-golf. Het bedrijf is in 2016 met een slachtoffer overeengekomen niets over de zaak te openbaren zonder wederzijdse instemming.

Voor de onafhankelijke redacties hoeft dat geen belemmering te zijn erover te publiceren. Toch gebeurde dat jarenlang niet. Toen de waarheid in februari dit jaar uitkwam, gaf dat ook ongemak bij DPG-journalisten. Het lijkt hypocriet: van anderen steeds openheid eisen, terwijl de vuile was van het eigen bedrijf binnenskamers blijft. Schoten media in een kramp toen het ging om een misstand in eigen gelederen? En zijn daaruit lessen te trekken voor de toekomst? Een reconstructie van een gevoelige zaak die jarenlang sluimerde in een mediabedrijf, zonder dat iemand naar buiten trad.

Een rare uitnodiging

In het voorjaar van 2015 is er in België grote opwinding. Een van ’s lands bekendste politici, Steve Stevaert, wordt voor de rechter gedaagd wegens verkrachting. Op de dag dat de zaak in het nieuws komt, raakt de politicus vermist. Niet veel later wordt zijn levenloze lichaam aangetroffen in een kanaal in Hasselt. Hij heeft zichzelf van het leven beroofd.

Op de redactie van de Belgische krant De Morgen, onderdeel van DPG, wordt druk overlegd hoe deze zaak moet worden verslagen. Maar in een gesprek met de hoofdredactie zegt een journalist ineens iets onverwachts: ‘Wij hebben er hier ook zo een rondlopen.’ De journalist van De Morgen wil niet met haar naam in de krant, vertelt ze nu aan de telefoon. Ze is niet meer werkzaam voor DPG, en heeft bij haar vertrek een overeenkomst getekend waarin staat dat ze zich niet negatief zal uitlaten over haar voormalige werkgever. Haar advocaat vreest dat haar ontslagvergoeding kan worden teruggevorderd als ze zich openlijk uitspreekt.

Omdat ze het een zaak vindt van maatschappelijk belang, herhaalt ze nu toch wat ze in 2015 ook met haar hoofdredactie heeft gedeeld. Hoe directielid Jaak Smeets haar in 2011 tweemaal meevroeg voor een etentje, nadat hij eerst een tijdlang via mail contact had gezocht. Hoe ze dacht dat ze een dergelijke uitnodiging niet kon weigeren.

Het eerste diner blijft onschuldig, maar het tweede etentje, in een Italiaans restaurant, neemt een ongemakkelijke wending. ‘Smeets zei: ik ben veel in Nederland en blijf daar vaak slapen. Hij nodigde me uit om ook daar te blijven overnachten. ‘Dan gaan we Amsterdam in’, zei hij. Een rare uitnodiging, want ik moest daar niet voor mijn werk zijn, dus ik praatte eroverheen.’ Smeets staat er later die avond op dat hij haar thuis brengt, ook al woont ze een paar honderd meter verderop. Als hij de auto voor haar huis parkeert, legt hij zijn hand op haar been en probeert haar te zoenen. Ze vlucht zonder te groeten snel de wagen uit. Het is de laatste keer dat hij haar mee uit eten vraagt.

Als de journalist het verhaal vier jaar later op de redactie van De Morgen vertelt, brengt ze ook een ander, heftiger voorval ter sprake. Een andere journalist van een DPG-krant – die zelf geen vragen van de Volkskrant wil beantwoorden en niet met deze zaak in verband wil worden gebracht – is eerder ook mee uit eten genomen door Smeets. Zij vertelde haar collega dat hij haar toen belaagde en handtastelijk werd.

De journalist van De Morgen vertelt op dat moment wat ­lacherig over deze voorvallen aan haar hoofdredacteuren, Lisbeth Imbo en An Goovaerts. Zij doen er uiteindelijk niets mee. Er wordt geen melding gedaan bij een vertrouwenspersoon en er volgt geen onderzoek. Goovaerts, tegenwoordig projectmanager bij DPG en tevens Belgisch woordvoerder, bevestigt dat de twee kwesties toen ter sprake zijn gebracht. Ze deed er niets mee omdat de werknemer ‘zelf geen acties wilde ondernemen’.

Maar, werpt de journalist nu tegen, ‘als de hoofdredactie er iets mee had willen doen, was ik daar ook niet voor gaan liggen’. ‘Mijn leidinggevenden behandelden het niet als een groot issue.’ Zelf heeft ze niet aangedrongen op verdere stappen, omdat ze haar ervaring op dat moment ‘te klein vond om iemand van zijn kaliber aan te klagen’.

Pas als twee jaar later de #MeToo-discussie losbarst, wordt haar duidelijk dat de misstappen van het directielid niet op zichzelf staan en een uiting zijn van een groter maatschappelijk probleem. In een column beschrijft ze dan haar worsteling als verslaggever met dit onderwerp. Ze citeert daarin een vriend die journalisten hypocriet vindt: ‘Jullie zeggen ‘speak up’, maar jullie speaken zelf niet up.’

In 2015 doet ze er, op dat ene gesprek met de hoofdredactie na, inderdaad het zwijgen toe. Ze denkt dat het consequenties kan hebben voor haar baan als ze er werk van maakt. ‘Ik was allang blij dat Smeets mij met rust liet.’

Een interne machtsstrijd

Jaak Smeets maakt in de jaren negentig zijn opmars in het concern, toen nog De Persgroep geheten. Samen met Paul ­Daenen staat hij dan aan het hoofd van Het Laatste Nieuws (HLN), het Belgische equivalent van De Telegraaf. Terwijl de meeste kranten lezers kwijtraken, bereikt de oplage van HLN recordhoogtes. Die context is essentieel om de positie van Smeets binnen DPG te begrijpen, zeggen Vlaamse journalisten: als ware hij een reddende engel tovert hij een noodlijdend dagblad om tot een bloeiende krant. Zijn succes wordt in 2003 beloond met een benoeming tot journalistiek directeur.

In die functie geeft Smeets sturing aan de hoofdredacties van een groeiend aantal kranten. Als DPG in 2009 eigenaar wordt van de Volkskrant, Trouw en het AD (Het Parool werd eerder aangekocht), wordt Smeets naar Nederland gestuurd om die redacties te reorganiseren. Het is in Nederland tot dan toe zeer ongebruikelijk dat een moederbedrijf zich op die manier met de krant bemoeit. De Volkskrant-redactie stelt kritische vragen over Smeets’ aanwezigheid op de redactievloer. ‘Hij kan dwingend zijn’, zegt toenmalig hoofdredacteur Pieter Broertjes in 2010, ‘maar hij heeft niet het laatste woord.’

In 2015 koopt DPG uitgeverij Wegener op en wordt daarmee ook eigenaar van zeven grote regionale kranten, waaronder de Gelderlander en Brabants Dagblad. Opnieuw is het Smeets die de hoofdredacties komt vertellen wat de bedoeling is. Het levert hem de bijnaam ‘opper-hoofdredacteur’ op.

Na die vernieuwingsoperatie in Nederland – de Volkskrant verscheen voortaan op tabloidformaat – richt Smeets zich vanaf 2016 weer meer op de Belgische titels. Daar gaat hij weer samenwerken met zijn voormalig compagnon Paul Daenen, die inmiddels journalistiek directeur is voor de Vlaamse kranten.

Daenen benadert in die periode ineens de twee vrouwen die eerder door Smeets zijn belaagd, vertelt de journalist van De Morgen. ‘Hij nam ons mee uit eten’, zegt ze. ‘Hij drong erop aan om onze nare ervaringen te delen met een vertrouwenspersoon. Daenen zei ook een derde vrouw te kennen die door Smeets werd lastiggevallen.’ Hoe hij aan die informatie komt, vertelt hij niet. Daenen, nog altijd werkzaam voor DPG, reageert niet op vragen.

De plotselinge interesse vindt de journalist van De Morgen opmerkelijk. Het is een jaar nadat ze haar hoofdredactie over Smeets’ gedrag informeerde. ‘Waarom was er nu wel ineens belangstelling voor ons verhaal?’

Daenen en Smeets zijn in die tijd verwikkeld in een richtingenstrijd, vertellen meerdere (oud-)medewerkers van DPG. Ze liggen met elkaar in de clinch over de aanstelling en aansturing van hoofdredacteuren van Het Laatste Nieuws en De Morgen.

‘Ik had het gevoel dat onze ervaringen werden gebruikt in die machtsstrijd tussen Smeets en Daenen’, vertelt de journalist van De Morgen. Na het etentje stuurt de journalist een e-mail aan DPG-eigenaar Christian Van Thillo. Ze schrijft dat ze bang is te worden gemangeld in een vete tussen Daenen en Smeets.

De topman belt haar een dag later op. Van Thillo is emotioneel. ‘Hij vroeg me meermaals: wat moet ik hier nu mee?’, vertelt de vrouw. ‘Dat was eerlijk, maar ook moeilijk. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om over de baan van Smeets te beslissen.’

Van Thillo geeft geen antwoord op vragen over dit telefoontje. Via een woordvoerder wil hij slechts kwijt dat hij in 2016 voor het eerst hoorde van de geruchten over Smeets. Toen is ‘direct een externe expert aangesteld’.

De journalist van De Morgen besluit om meerdere redenen haar verhaal niet te delen met deze externe vertrouwenspersoon, Katrien Nuyts. Ze vindt haar ervaring ‘niet groot genoeg’ voor een officiële klacht, ze voelt zich ongemakkelijk omdat ze in haar werk nog steeds met Smeets te maken heeft en vanwege de machtsstrijd tussen hem en Daenen.

Twee anderen doen hun verhaal wel aan de vertrouwenspersoon, bevestigt DPG. Zij reageren beiden niet op vragen van de Volkskrant. In de zomer van 2016 brengt Nuyts verslag uit. Ze stelt vast dat Smeets zich schuldig maakte aan ‘een aantal ongepaste avances’, die niet van dien aard zijn dat de betrokken vrouwen een formele klacht willen indienen. Smeets krijgt een berisping.

Enkele maanden later, in het najaar van 2016, ontvangt DPG van een vierde vrouw wel een klacht. Die leidt tot zijn ontslag. Drie bronnen van de Volkskrant, die destijds leidinggevende functies hadden binnen het concern, stellen dat de vrouw een verhouding had met Smeets. Nadat zij de relatie had afgekapt, zou hij haar zijn blijven lastigvallen. Het Vlaamse onderzoeksjournalistiek platform Apache schrijft in februari dat de vrouw een ‘lijvig dossier’ had met mails, sms’jes en foto’s. Daaruit zou blijken dat Smeets zich aan meer dan alleen ‘ongepaste avances’ had bezondigd.

Ongeveer twee maanden na het indienen van haar klacht vertrekt de journalist uit het bedrijf. Haar advocaat Jo Muylle zegt dat ze geen vragen kan beantwoorden, omdat op haar verzoek in haar vertrekregeling is afgesproken dat niets met de buitenwereld mag worden gedeeld over deze kwestie.

Het is niet de eerste keer dat Smeets een affaire had met een ondergeschikte. Als Van Thillo hem in 2016 op het matje roept over de officiële klacht, biecht Smeets op dat hij in de loop der jaren met meerdere vrouwen in het bedrijf relaties heeft aangeknoopt. Drie bronnen stellen onafhankelijk van elkaar dat Van Thillo hun persoonlijk heeft verteld over deze biecht van Smeets.

Van Thillo en Smeets beantwoorden geen vragen hierover. Er is na zijn ontslag geen verder onderzoek gedaan naar ander grensoverschrijdend gedrag door Smeets, aldus DPG.

Journalisten van de Vlaamse krant De Standaard en van Apache (beiden niet van DPG) bellen in 2016 wel rond over geruchten die ze hebben gehoord over het wangedrag. Maar de vrouwen wier namen rondzingen willen niets zeggen en het bedrijf houdt vast aan de eigen lezing. Die luidt dat Smeets er na 21 jaar voor heeft gekozen om het ‘wat rustiger aan te doen’. Christian Van Thillo prijst Smeets bij zijn vertrek voor zijn rol als leider, inspirator en ‘bezieler’.

Een reputatie beschermen

De leugen over het vertrek van Smeets is DPG op veel kritiek komen te staan. Want als je in je publicaties iedereen de maat neemt en van de hele samenleving openheid verwacht, moet je als mediabedrijf dan niet het goede voorbeeld geven?

DPG-woordvoerder Babet Verstappen zegt dat de zaak is stilgehouden op uitdrukkelijk verzoek van het slachtoffer. Maar niets delen met de buitenwereld over het wangedrag, is nog iets anders dan iemand na een gedwongen ontslag jubelend uitzwaaien. ‘Misleiding’, oordeelde directeur André Kreuze van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen daarover eerder in deze krant. Toch kon het bedrijf ‘weinig anders dan het vertrek vrijwillig noemen’, pareert Verstappen die kritiek: ‘Een prominente medewerker in onze organisatie kan namelijk niet ineens zomaar verdwijnen.’

Het is vrij gebruikelijk om bij een gedwongen vertrek afspraken te maken over ‘neutrale communicatie’, zegt Stefan Sagel, hoogleraar arbeidsrecht in Leiden en tevens advocaat in dit soort zaken. ‘Vaak op verzoek van de werknemer die wordt ontslagen. Dat soort zaken worden veelal in den minne geregeld. Als werkgever zul je geen dikke ontslagvergoeding willen betalen, maar wil je wél graag snel van iemand af. Om te voorkomen dat de werknemer het ontslag aanvecht en je in een jarenlange juridische procedure belandt, wordt dan als tegemoetkoming vaak afgesproken iemands reputatie te beschermen.’

Smeets kreeg volgens het bedrijf inderdaad geen ontslagvergoeding. Toch ging hij niet met lege handen weg. Net als bij veel andere commerciële bedrijven kunnen DPG-medewerkers in de top via een optieregeling aandelen in het bedrijf aanschaffen. ‘Bij een einde dienstverband moet de medewerker die terug verkopen aan de onderneming’, aldus woordvoerder Verstappen. Het bedrijf wil niet zeggen hoeveel Smeets ontving voor zijn aandelen. De vraag of er met Smeets afspraken zijn gemaakt om zijn reputatie te beschermen, laat DPG eveneens onbeantwoord.

De afgelopen jaren zijn dat soort geheimhoudings­afspraken minder gangbaar dan ze destijds waren, ziet Sagel. Dat begon in 2017, toen Hollywood-producer Harvey Weinstein werd beschuldigd van verkrachting en de internationale #MeToo-beweging op gang kwam. In sommige Amerikaanse staten is het inmiddels zelfs wettelijk verboden geheimhouding af te spreken als iemand vertrekt na seksueel grensoverschrijdend gedrag. In Nederland zijn bedrijven daar uit eigen beweging ook al terughoudender mee, ziet Sagel. ‘Als je gebonden bent aan een zwijgplicht en je niet kunt reageren als zo’n zaak naar buiten komt, is dat schadelijk voor een organisatie. Dan ontstaat al snel de suggestie van een doofpot.’

Dat is precies wat er in februari van dit jaar gebeurt in de kwestie-Smeets. Podcastmakers Yves Gijrath en Erik de Vlieger, die de zaak onthullen, vinden het hypocriet dat de DPG-kranten met geen woord repten over de kwestie, terwijl meerdere hoofdredacteuren in 2016 op de hoogte waren van de werkelijke reden van Smeets’ ontslag.

Waar DPG als overkoepelend bedrijf gehouden was aan de geheimhoudingsafspraak met het slachtoffer, werken de redacties onafhankelijk. In redactiestatuten is immers vastgelegd dat de directie van het bedrijf zich niet bemoeit met de inhoud van de krant. Waarom publiceerden zij in eerste instantie niets?

Volgens Philippe Remarque, in 2016 hoofdredacteur van de Volkskrant en tegenwoordig directeur-uitgever van DPG Media, was het journalistiek niet interessant. ‘De nieuwswaarde was heel gering. Er was een onbekende Belg wegens handtastelijkheden ontslagen. Smeets was weg, en geen van de betrokkenen wilde publiciteit, ook de vrouwen niet. Daardoor kwam de mogelijkheid van een verhaal niet eens in me op.’

Trouw vond zijn vertrek in eerste instantie wel journalistiek relevant: het dagblad meldde destijds op pagina 2 van de zaterdagkrant dat Smeets het bedrijf verliet. Toen Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan kort daarop hoorde van de werkelijke ontslagreden, zag hij ‘geen aanleiding om er dieper in te duiken, omdat er maatregelen tegen de persoon waren genomen en omdat hij voor onze lezers een relatief onbekende was’. ‘In het huidige tijds­gewricht hadden we misschien een andere journalistieke keuze gemaakt.’

Remarque heeft ook het idee dat deze zaak met terugwerkende kracht met andere ogen wordt bekeken, door de #MeToo-kwesties die na die tijd zijn gevolgd. ‘Dat vertekent het beeld van de huidige waarnemer.’

De Volkskrant berichtte ook al voor het ‘MeToo-tijdperk’ over seksueel grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld in 2015 op de Amsterdamse Theaterschool. Maar volgens Remarque zijn dat onvergelijkbare zaken. ‘Daar ging het om bekende figuren in Nederland, oud-­studenten die een zittende leider beschuldigden, slachtoffers die zich niet gehoord voelden, een cultuur waar intern onderzoek naar werd verricht. Als dat allemaal het geval was geweest met Smeets, was het idee van een journalistiek verhaal wel aan de orde geweest. Maar ik beschouwde dit als een eenmalig incident rond een individu.’

Ombudsman Jeroen Trommelen van de Volkskrant vindt het journalistieke argument om niet over de zaak te schrijven, weinig overtuigend. ‘De weggestuurde Smeets was weliswaar een ‘onbekende Belg’, schreef hij in maart in zijn column, ‘maar ook de innige rechterhand van directeur/eigenaar Christian Van Thillo die beschikt over de toekomst van alle hoofdredacteuren van titels in het concern’.

Dat maakt ook duidelijk dat hier meer belangen speelden dan alleen journalistieke. De hoofdredacteuren die wisten van de zaak, waren tegelijkertijd werknemer van het bedrijf waarbinnen de kwestie zich afspeelde.

Ronald Ockhuysen, tot 2021 hoofdredacteur van Het Parool, schetst hoe ingewikkeld hij dat vond. Op de misdragingen door Smeets wil hij niet inhoudelijk ingaan, nu hij vertrokken is bij DPG. ‘Weg is weg.’ Maar hij bevestigt wel dat hij in 2016 aanwezig was bij een vergadering met Christian Van Thillo met twee andere hoofdredacteuren, van de Volkskrant en Trouw. Het was ongeveer zes weken na Smeets’ vertrek en ze zaten bij elkaar om een verandering in de bedrijfsstructuur te bespreken. Toen het ontslag ter sprake kwam, veranderde plots de toon, zegt Ockhuysen. ‘Van Thillo liet geëmotioneerd weten dat vanaf dat moment de bijeenkomst persoonlijk was en dus off the record, zoals dat dan heet. Aan die afspraak hebben alle aanwezigen zich gehouden. Dat was niet per se vreemd, omdat Smeets voor de lezers een onbekende Belg was. Maar eventuele twijfels over al of niet publiceren, zijn door de aanwezige hoofd­redacteuren ongetwijfeld ook meteen verdrongen.’

Dat geldt in elk geval wel voor hemzelf, zegt Ockhuysen. ‘Natuurlijk is het even door mijn hoofd gegaan. Je journalistieke radar gaat in zo’n situatie draaien, die schakel je niet ineens uit. Smeets was in Nederland geen publieke figuur, maar wel een topman binnen een belangrijk bedrijf. Had zo’n ernstige zaak zich afgespeeld bij Philips of de gemeente Amsterdam, dan hadden we volgens mij harder nagedacht of we er journalistiek iets mee moesten. Nu werd die vraag al in de kiem gesmoord. Want de man die de geheimhouding afkondigde, was ook de man die jouw krant in zijn bezit heeft.’

Hij is er terugblikkend ‘helemaal niet trots op’, zegt Ockhuysen. ‘Maar mooier kan ik het niet maken. We hadden nu eenmaal die afspraak gemaakt met Christian Van Thillo. Niemand had de moed die te schenden.’

Alexander Pleijter, die journalistiek doceert aan de Universiteit Leiden, vindt dat deze situatie perfect ­illustreert waarom een mediabedrijf de zakelijke en de journalistieke kant strikt moet scheiden. ‘Je ziet dat die twee takken de laatste decennia meer en meer verweven zijn geraakt. Het overleg tussen directies en hoofd­redacties is inniger geworden.’ Dat een eigenaar zijn rechterhand naar de redacties stuurt om te vertellen hoe ze hun werk moeten doen, zoals Smeets deed, was bij de Volkskrant bijvoorbeeld niet eerder gezien. Die intensievere bemoeienis kan volgens Pleijter de redactionele onafhankelijkheid in gevaar brengen.

Volgens Pleijter zou een eigenaar nooit van hoofdredacteuren mogen vragen bepaalde informatie voor zich te houden. ‘Hij weet toch ook wat hun werk inhoudt? Als je als eigenaar niet wil dat deze informatie publiek wordt, kun je er beter helemaal niets over zeggen.’

DPG noemt het delen van ‘zakelijke en soms ook personele informatie’ met hoofdredacties ‘niet meer dan normaal en noodzakelijk om het werk goed te kunnen doen’. Remarque zegt in deze kwestie geen enkele spanning te hebben gevoeld tussen zijn rol als werknemer en als journalist. ‘Ik zat helemaal niet in een lastig parket. De eigenaar en ik beschouwden het als een bedrijfsinterne zaak die correct was afgehandeld, niet als een journalistiek dilemma.’

Dat was het volgens Pleijter wel, en de hoofdredacteuren hadden zich wat hem betreft moeten verzetten tegen het verzoek om te zwijgen. ‘Je had de koppen bij elkaar kunnen steken: kunnen wij dit wel onder de pet houden? Je weet dat het tegen je gebruikt wordt als het uitkomt. En terecht. Als er elders een probleem is, staan er grote koppen op de voorpagina. Als je dan zwijgt als er bij jezelf iets aan de hand is, ben je niet geloofwaardig. Het is schadelijk voor de betrokken titels en voor de journalistiek in het algemeen.’

Volgens Thomas Bruning, jurist en algemeen secretaris van journalistenvakbond NVJ, heb je als hoofdredacteur in zo’n situatie de mogelijkheid de gevraagde vertrouwelijkheid te doorbreken. ‘Een eigenaar kan iets wel tot bedrijfsgeheim bestempelen, maar als er sprake is van een maatschappelijke misstand, weegt je journalistieke rol als hoofdredacteur zwaarder. Daarin ben je beschermd door het redactiestatuut.’

In dit geval zouden hoofdredacteuren volgens Bruning idealiter eerst bij de directie aandringen op meer openheid en het instellen van een breder onderzoek. ‘Je gaat niet direct over tot publiceren. Maar als een bedrijf niets doet, kan het uiteindelijk wel je journalistieke plicht zijn om hier een verslaggever op te zetten. Ik geef toe: vanaf de zijlijn is dat makkelijk gezegd. In de praktijk kan er flinke druk worden uitgeoefend. Hoe meer hoofdredacties bij het hoogste management worden betrokken, ook qua beloning en bonussen, hoe moeilijker het is hun journalistieke rol op de eerste plaats te zetten.’

Een zwijgcultuur

Voor de buitenwereld lijkt deze zaak een paradox: juist van een mediabedrijf zou je openheid verwachten. Maar socioloog Mart Willekens van de Universiteit Gent is niet verbaasd door de geslotenheid van DPG. Hij deed in 2018 onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de Belgische cultuur- en mediasector. Willekens ziet een aantal kenmerken in de mediawereld die het aankaarten van nare ervaringen lastig maakt en de neiging om reputaties te beschermen groot.

Zo wijst de onderzoeker erop dat het Belgische en Nederlandse medialandschap worden gedomineerd door slechts twee bedrijven: DPG en Mediahuis. Dat maakt het volgens Willekens moeilijker om wangedrag intern en extern aan te kaarten, omdat er weinig alternatieve werkgevers zijn. ‘Als je er daar uit ligt, is het snel gedaan.’

Bovendien blijkt uit zijn onderzoek dat informele contacten enorm belangrijk zijn voor een carrière in de mediawereld. Ben je invloedrijk in dat netwerk, dan zijn er veel mensen die iets aan jou te danken hebben. ‘Zo’n centrale figuur zal door veel mensen in bescherming worden genomen’, legt Willekens uit. ‘Want ben je ooit door iemand geholpen in je carrière, dan is het heel moeilijk je daartegen uit te spreken. Zo kan een zwijgcultuur ontstaan.’

De loftuitingen bij het afscheid van Jaak Smeets in 2016 zijn volgens Willekens een voorbeeld van die neiging om reputaties te beschermen. Daardoor werd het voor andere werknemers lastig zich alsnog uit te spreken over onveilige situaties met hem.

Toch doet DPG er volgens woordvoerder Verstappen ‘alles’ aan om werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Terugblikkend is het bedrijf in grote lijn nog altijd tevreden met hoe de zaak is aangepakt. ‘Immers: de geruchten waren aanleiding om onderzoek te doen, de klacht werd gemeld, direct opgepakt en afgehandeld.’ Daarmee was de zaak voor DPG afgedaan.

Het enige wat misschien anno 2022 anders zou gaan, denkt Verstappen, is de communicatie. ‘Er is destijds gekozen voor een positieve reactie bij het vertrek van Jaak Smeets. Dat zouden we nu echt anders doen.’ Hoe precies, blijft onduidelijk. De huidige ceo Erik Roddenhof, eigenaar Christian Van Thillo en journalistiek directeur Paul Daenen willen daarover geen vragen beantwoorden en hebben verzoeken om een interview afgewezen. Verstappen: ‘Zij zijn van mening dat er in de afgelopen periode voldoende is gezegd over deze zaak.’