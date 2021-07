Waarom blijven nachtclubs uit zichzelf dicht? ‘Testen voor toegang is niet waterdicht, volgens mij is dat ingecalculeerd’

Verscheidene clubs en cafés blijven dit weekend uit zichzelf dicht vanwege corona. In gesprek met twee eigenaren die hun club dichthouden, maar om verschillende redenen. ‘Volgende week hoop ik open te kunnen en dan kunnen er nog steeds bezoekers besmet raken.’

Leo Frans, eigenaar van Bon Bini (Veendam): ‘Moet economische belang voor gezond verstand gaan?’

‘Toen ik de persconferentie drie weken geleden terugkeek, dacht ik: hoor ik dat nou goed? We mochten weer open, met opvallend weinig beperkingen. Ik heb zelfs de regiomanager van Horeca Nederland gebeld om na te vragen of ik het goed begrepen had, zo verbaasd was ik. Een maand eerder kon er nog niks, en van de ene op de andere week mag je open. Niemand in mijn branche had verwacht dat het zo snel zou gaan.

‘Het was hartstikke mooi en spannend, het barpersoneel en de dj’s zaten vol energie en euforie: we mogen weer. Uiteindelijk was het behelpen. Mensen konden geen testafspraak krijgen of zaten lang te wachten op de uitslag. Die eerste zaterdag hebben we veel mensen de deur moeten wijzen. Maar we hebben het gered, een hoop bezoekers hebben het naar hun zin gehad.

‘De week erop begonnen de besmettingscijfers al te stijgen en afgelopen zaterdag hebben we vreselijk veel mensen geweigerd die probeerden te frauderen met QR-codes en legitimatiebewijzen. Toen bleek in Aspen Valley, de club in Enschede, ook nog een grote uitbraak te zijn geweest.

‘Tuurlijk, ik ben commercieel ingesteld, maar moet ik het economische belang voor gezond verstand laten gaan? In mijn omgeving zijn een aantal mensen in het ziekenhuis beland door corona, dus ik weet wat het kan doen bij sommigen. Dinsdag kwam ik van mijn bed af en besloot ik: nee, we blijven voorlopig dicht.

‘Ik zou er denk ik enorm mee zitten als er in mijn club een uitbraak zou zijn. Het levert bovendien imagoschade op en het kan het vertrouwen van het personeel beschadigen. Die denken misschien: hij heeft alleen de commerciële belangen in gedachten, mijn gezondheid heeft hij niet voor de bril.

‘Gelukkig zitten bij de nachtclub een grand café en restaurant, dat blijft gewoon draaien. Als je alleen een stuk nachthoreca hebt, geef ik het je echt te doen. Ik ben ook enorm dankbaar voor de overheidssteun. Maar het gaat jaren duren om de schade van de coronacrisis terug te verdienen. Mijn pensioen rekken we maar eventjes wat op, ik denk dat ik wel tot mijn 70ste aan het werk ben.

‘Je kunt van alles vinden van de overheid, en in een aantal zaken ben ik ook teleurgesteld, maar enige mildheid vind ik wel op zijn plek. Dit is de eerste keer dat Nederland met zo’n crisis te maken heeft. We moeten er het beste van maken. Natuurlijk wil ik niets liever dan open, maar ik denk dat het nu gewoon nog te vroeg is.’

Rob de Jong, eigenaar van Club Nyx en Exit Café (Amsterdam): ‘De clubs dichtgooien lost niks op’

‘Ondanks alle controles die we de afgelopen twee weekenden aan de deur hebben gedaan, is een aantal mensen na dit weekend positief getest. Daar zitten vijf personeelsleden bij, ikzelf ben woensdagavond ook positief getest. Dan heb ik nog tien personeelsleden die wel klachten hebben, maar tot nu toe negatief zijn getest. Ik ben bang dat zij halverwege dit weekend of vlak daarna alsnog positief blijken.

‘We zouden dit weekend ongeveer 2.400 mensen binnen hebben. Om dan mensen achter de bar te zetten waarvan ik niet zeker weet of ze besmettelijk zijn, dat vind ik niet kunnen. Als ik alle negatief geteste medewerkers met klachten niet zou inroosteren, hebben we denk ik ook te weinig mensen.

‘Dat we dicht blijven, is natuurlijk een klap. We waren drie dagen uitverkocht, nu lopen de kosten in de tienduizenden euro’s. Volgende week hoop ik weer open te kunnen. Hopelijk is het personeel dat nu besmet is dan weer beter en is dan duidelijk of het personeel dat nu negatief is getest, ook echt het virus niet heeft.

‘Dan kunnen er nog steeds bezoekers besmet raken. Het systeem met testen voor toegang is niet waterdicht, en volgens mij is dat ingecalculeerd. Het zou gek zijn om te roepen: gooi de clubs maar dicht. Dat lost niks op, op dit moment vinden overal besmettingen plaats. Ik denk dat je dan zelfs het tegenovergestelde effect bereikt, namelijk illegale raves en thuisfeestjes.

‘Ik vind wel dat het heropenen van het nachtleven te gehaast is gegaan. Eerst zouden we eind juli open gaan, toen half juli, toen 1 juli en toen ineens 26 juni. Had gezegd: over drie weken mogen jullie open, dan hadden we perspectief gehad en was er niks aan de hand geweest. Nu ging het zo snel dat veel partijen er gewoon niet klaar voor waren.

‘De CoronaCheck-app was niet in orde en er was veel te weinig testcapaciteit. Het eerste weekend hebben we zelf maar een teststraat ingericht voor mensen die konden aantonen dat ze een testafspraak hadden, maar hun uitslag niet binnenkregen. Toen werd gezegd: dat mag eigenlijk niet, en dat weet ik, maar de politie was gek geworden als al die mensen buiten waren blijven staan. Wij losten het probleem van de overheid op.

‘Minister Grapperhaus wees laatst naar de clubs omdat het aantal besmettingen zo oploopt, maar dat vind ik onterecht. Ik weet zeker dat het overgrote deel van de clubs zijn uiterste best heeft gedaan om alles op de juiste manier te doen, maar dan moet het systeem wel werken.’