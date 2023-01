Waarom blijven Duitsers, onder aanvoering van De Groenen, bruinkool delven?

Klimaatactivisten in Keyenberg voorafgaand aan een demonstratie uit solidariteit met de bezetters van Lützerath. De boodschap: ‘Je moet je schamen!’ Beeld ANP

Gehelmde politiemannen die schreeuwende twintigers met geweld lostrekken van de barricades. Stenen, vuurwerk, en een enkele molotovcocktail die richting de politie vliegen. De beelden uit het Duitse Lützerath beheersen in Duitsland het nieuws. Tot en met in Berlijn protesteren klimaatactivisten tegen de ruiming van het gehucht, dat verzwolgen moet worden door de hongerige en immer uitdijende open bruinkoolmijn Garzweiler II – de naam alleen al doet denken aan een kwaadaardig sprookjesfiguur.

Waarom gaat de Duitse staat, die internationaal voorloper wil zijn in de transitie naar een klimaatneutrale economie, in hemelsnaam met honderden gewapende politiemensen een protest tegen een bruinkoolmijn te lijf?

Om te zorgen dat de Duitsers de lampen aan kunnen houden, is het simpele antwoord van de regering. Lützerath – inmiddels onbewoond – moet wijken om een nieuw reservoir aan bruinkool te ontsluiten. Dat is volgens de regering nodig om het gebrek aan Russisch gas te compenseren en de Duitse elektriciteitsproductie op peil te houden. En dus moet het reusachtige gat dat Garzweiler II heet – met 48 vierkante kilometer bijna de oppervlakte van Manhattan – verder groeien.

De feiten worden hevig bestreden. Er is één getal waar de diverse partijen omheen dansen: 170 miljoen ton. Dat is de hoeveelheid bruinkool die energiebedrijf RWE uit de mijn kan halen zónder dat die Lützerath hoeft te verslinden. Dat is niet genoeg, zei de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen bij haar definitieve beslissing om het dorp plat te laten walsen, vorig jaar september. ‘In alle scenario’s is de behoefte (tot 2030) groter’, stelt het onderzoek. In het beste scenario is er 17 miljoen ton tekort, door Lützerath te ontruimen wordt 110 miljoen ton extra bruinkool ontsloten.

Activisten demonstreren zaterdag aan de rand van bruinkoolmijn Garzweiler II. Beeld REUTERS

De beslissing om het gehucht te ruimen is een compromis: in ruil voor Lützerath laat RWE een ander potentieel ontginningsgebied ongemoeid. Daardoor blijft niet alleen 280 miljoen ton bruinkool onder de grond, maar worden ook vijf andere dorpen gespaard. In die dorpen wonen nog wel mensen. Eindpunt van deze strategie is 2030: dan is het helemaal afgelopen met kolenwinning in het Rijngebied. Het droeve lot van Lützerath, zegt de Duitse overheid, is dus pijnlijk maar noodzakelijk om energiezekerheid te garanderen met zo min mogelijk schade voor mens en milieu.

Twijfel

Een hele trits gerenommeerde experts en onderzoeksbureau’s heeft die noodzaak sindsdien in twijfel getrokken. De cijfers vliegen over en weer. De ene studie zegt dat de kolenbehoefte tot 2030 onder of maar net boven de 170 miljoen ton komt, de andere dat er meer dan 170 miljoen ton gewonnen kan worden zonder Lützerath, een volgende dat er genoeg energie uit andere bronnen dan bruinkool kan komen. Voorstanders scharen zich achter de berekeningen van de overheid, tegenstanders achter de tegenstudies. Maar de overheid beslist. Haar overweging lijkt te zijn: we spelen op zeker.

De kolenstrategie die leidt tot de ondergang van Lützerath is extra pijnlijk voor De Groenen, de grote winnaar van de verkiezingen in 2021. Zij traden aan in de regering om Duitsland zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken, maar Groenen-minister Robert Habeck van Economische Zaken overziet nu de – tijdelijke – uitbreiding van fossiele brandstoffen.

Tegen de achtergrond speelt de bredere discussie over de energieverzorging; Duitsland wil in 2045 klimaatneutraal zijn, en de rest van Europa tonen dat het daarbij een duale Ausstieg voor elkaar krijgt: geen kernenergie én geen fossiele brandstoffen. Zolang er nog niet voldoende hernieuwbare energie beschikbaar is, zette de regering in op gas als overgangsbrandstof. Fossiel, maar minder vervuilend dan kolen. Toen kwam de Oekraïne-oorlog, en draaide Rusland de gaskraan dicht.

Duitsers wordt sindsdien constant verteld dat ze het koud gaan krijgen als er niks gebeurt, en dat heeft zijn weerslag op de publieke opinie. Wilde in 2019 nog 73 procent van de bevolking dat er zo snel mogelijk een einde kwam aan kolenverbranding, afgelopen zomer steunde 56 procent het opnieuw aanzetten van kolencentrales die eerder dat jaar op zwart waren gegaan. Andere kolencentrales zijn harder gaan draaien, zoals die nabij Lützerath.

Kernenergie

Grote splijtzwam is, zoals altijd al, kernenergie. De Groenen willen koste wat het kost van de kerncentrales af, kennelijk zelfs als dat een tijdelijke opleving van kolenverbranding vereist. En dat doet het, afgaande op de cijfers: in het derde kwartaal van 2022 kwam ruim een derde van de Duitse elektriciteitsproductie van kolen, 13 procent meer dan een jaar eerder. Kernenergie halveerde naar 7,4 procent, terwijl gas ondanks de schaarste en hoge prijzen voor ietsje meer elektriciteit zorgde dan het jaar ervoor.

De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg bezoekt het het Duitse bruinkooldorp Lützerath. Beeld ANP

De vervreemding tussen De Groenen en de meer begeisterde klimaatactivisten op straat krijgt pijnlijk vorm in de gedaante van Greta Thunberg, oprichter van Fridays for Future en ’s werelds bekendste klimaatactivist. Daags nadat Economieminister Habeck (De Groenen) de betogers in Lützerath ‘compromisloos’ noemde, ging Thunberg zaterdag voor in massale demonstraties nabij het gehucht. Afgelopen zomer zei Thunberg al dat Duitsland zijn laatste kerncentrales langer aan zou moeten houden.

Dat haar eigen achterban zich nu verzet tegen het beleid van De Groenen doet pijn, zei Habeck afgelopen week tegen ZDF, maar voor nu zijn de kolen nodig en ‘helaas’ moet Lützerath daarvoor sneuvelen. ‘Maar in het Westen van Duitsland hebben wij sluiting van de kolencentrales naar voren gebracht van 2038 naar 2030’, aldus Habeck. ‘Lützerath is niet de vootrzetting van de energiepolitiek uit het verleden. Lützerath is de slotstreep daarachter.’