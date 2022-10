Denis Ménochet (links) als Antoine, de Fransman in Spanje die wordt vermoord door zijn buurman.

Het Spaanse filmduo Rodrigo Sorogoyen (41, regisseur) en Isabel Peña (39, scenarist) las in het dagblad El País over de bekentenis van een moord op een Nederlandse man die in 2010 was verdwenen. In het kleine dorpje Santoalla in Galicië, in het noordwesten van Spanje, mondde een reeks kleine en grotere conflicten tussen een Nederlands stel en hun Spaanse buren uit in een gewelddadige burenruzie.

De Nederlander was van de ene op de andere dag spoorloos verdwenen. Alles leek erop te wijzen dat hij was vermoord door zijn buren, al was er jarenlang geen sluitend bewijs. Vier jaar later, na nieuw onderzoek, volgde alsnog de bekentenis. Ook de Volkskrant trok destijds naar het dorpje voor een uitvoerige reportage.

‘Het verrassendste van dit verhaal, en dit is wat onze aandacht trok, was dat de vrouw van het slachtoffer besloot om in dit kleine dorpje te blijven wonen’, zegt Rodrigo Sorogoyen op het filmfestival van Cannes, waar Las bestias ('de beesten') afgelopen mei in première ging.

Scenarist Isabel Peña: ‘Waarom blijf je ergens wonen terwijl je bijna zeker weet dat je buren de moordenaars van je echtgenoot zijn? We zagen in haar meteen het hoofdpersonage van onze nieuwe film.’

Scenarioschrijver Isabel Peña en regisseur Rodrigo Sorogoyen. Beeld NurPhoto via Getty Images

Sorogoyen en Peña verwierven de afgelopen jaren binnen en buiten Spanje een reputatie als makers van geraffineerde, onheilspellende en uit de werkelijkheid geputte thrillers. Van het seriemoorddrama Que Dios nos perdone (2016) en de op energieke techno gemonteerde politieke thriller El reino (2018) tot het fraaie Madre (2019), een zenuwslopend drama over een moeder die haar verloren gewaande kind denkt te herkennen. (De gelijknamige korte film van Sorogoyen en Peña die aan Madre vooraf ging, werd genomineerd voor een Oscar.) Ook sterk: hun miniserie Antidisturbios (2020), over de Spaanse oproerpolitie, te zien op Disney Plus.

Anders dan in hun vorige films zijn de politiek en het stadsgedruis in Las bestias vrijwel afwezig. Zelf noemen Sorogoyen en Peña hun film een variant op Sam Packinpahs klassieker Straw Dogs, waarin Dustin Hoffman op het Engelse platteland te maken krijgt met uiterst onaangename locals.

De uitstekende true-crimedocumentaire Santoalla (2016) biedt extra context voor wie meer wil weten over deze Nederlands-Spaanse geschiedenis. Weduwe Margo Pool blikt hierin gedetailleerd terug op het leven dat ze in Santoalla leidde met haar van oorsprong Duitse echtgenoot Martin Verfondern, die ze ooit ontmoette in een actiegroep in Zaandam.

De documentaire maakt duidelijk hoe het vervallen Santoalla in eerste instantie een droomplek lijkt waar Verfondern een bioboerderij kan opbouwen. En ook hoe het contact met de ouderwets boerende buren langzaam begint te ontsporen, uitmondend in ruzie over het gebruik van zwerfkeien voor de bouw van de boerderij en over de opbrengst van een gemeenschappelijk dennenbos; conflicten waarbij de oudste buurman zich volgens Verfondern gedraagt als een zonnekoning. Verontrustend zijn de eigen videobeelden van de Nederlander, waarin hij, inmiddels tamelijk paranoïde vanwege de toegenomen animositeit, het doen en laten van zijn buren vastlegt.

Marie Colomb als Marie Denis in Las bestias.

Tussen de werkelijkheid en jullie film zit één verschil: het Nederlandse stel in de film is Frans. Waarom?

Sorogoyen: ‘We maakten de film met een Franse producent. Zo kwamen we uit bij Franse acteurs en dus Franse personages. Hun afkomst moest natuurlijk wel kloppen in het verhaal. Er is een historische rivaliteit tussen Frankrijk en Spanje. In 1808 probeerden de Fransen onder Napoleon Spanje te veroveren – dat ging niet zo goed (de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog eindigde zes jaar later met een overwinning voor de Spanjaarden, red.). Er bestaat nog steeds een Spaans cliché dat Fransen op de Spanjaarden neerkijken en Spanjaarden tegen de Fransen opkijken. Die context zorgt voor een fundament waarop we de spanning tussen het Franse stel en hun Spaanse buren maximaal kunnen uitwerken.’

De moordscène begint als achtervolging in wandeltempo. Als een western, ook. Hoe kwam die aanpak tot stand?

Sorogoyen: ‘Het was oorspronkelijk een echte achtervolging, met veel geren. We waren daar wel van gecharmeerd, een actiescène in een film die geen actiefilm is. Maar we besloten de scène toch meer in lijn met de rest van de film te brengen: trager, dreigender. Het bleek beter te werken om Antoine, de Franse bioboer, zijn buren hier in het gezicht te laten kijken. Die laatste blik zegt veel over Antoines psychologie. Als hij het op een lopen zou zetten, betekent dit dat hij bang zou zijn vermoord te worden. Maar Antoine kan zich daar niets bij voorstellen. Daarom blijft hij staan. Dat vonden we veel interessanter.’

Denis Ménochet als Antoine in Las bestias.

Luis Zahera, de acteur die de malicieuze broer Xan speelt, komt zelf uit Galicië. Was dat noodzakelijk om regionale finesses scherp te krijgen?

Sorogoyen: ‘We hebben het personage met Luis in gedachten geschreven. Hij is een beroemd acteur en hij komt echt heel erg uit Galicië. Dat heeft ons tijdens het schrijven en draaien geholpen.’

Wat betekent het om heel erg uit Galicië te komen?

Peña (lacht): ‘Mijn partner komt er vandaan, ik kan je er alles over vertellen. Galiciërs hebben een uniek gevoel voor humor. Heel cynisch. En ze vertellen hun grappen met een uitgestreken gezicht. Neem de scène in de bar, waarin Antoine zijn levensverhaal vertelt aan een van zijn buren, waarop die droog reageert met een zeer ongemeend: ‘Prachtig verhaal’. Achter Antoines rug wordt gegrinnikt. Je voelt de spanning.’

Sorogoyen: ‘Het zijn mensen die je nooit een direct antwoord geven. Daar genieten ze van. Als je een Galiciër vraagt naar het aantal inwoners van zijn dorp, zal hij iets antwoorden in de trant van: minder dan je denkt.’

Peña: ‘Het is een deel van Spanje dat is afgesneden van de rest van het land. Geïsoleerd door de bergen. Galiciërs delen niet veel met de mediterrane Spanjaard. Je hoort het in hun dialect: een mengsel van Spaans en Portugees. Maar het is ook een plek met veel leed. Er zijn veel mensen uit de regio vertrokken. En de naarste Spaanse politici zijn uit Galicië afkomstig, onder wie Francisco Franco, de dictator.’