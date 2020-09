Waarom België de regels versoepelt terwijl de coronacijfers blijven stijgen

De Belgische premier Sophie Wilmès over de opvolging van coronaregels: ‘Ze begrijpen het niet, of zijn het gewoon beu.’ Beeld BELGA

De versoepelingen zijn niet eens zo ingrijpend: zo hoeven er buiten geen mondkapjes meer te worden gedragen op plaatsen waar toch al niemand loopt. Daarnaast wordt de verplichte quarantaine bij coronasymptomen teruggebracht van veertien dagen naar één week – maar mensen moeten op dag vijf wel verplicht een tweede test doen. Als deze positief is, wordt de quarantaine met nog eens zeven dagen verlengd.

Dan is er de ‘bubbel van vijf’ waar vrijwel niemand chocola van kon maken: officieel mochten Belgen per gezin met maximaal vijf mensen intensief contact hebben, en dat was inclusief (bijvoorbeeld) de vriendjes van puberkinderen en de grootouders. Maar wat is ‘intensief contact’? En wie controleert of er niet stiekem contact is met zeven mensen? Het resultaat was dat vrijwel niemand zich eraan hield. De Veiligheidsraad heeft nu besloten dat de regel niet meer per gezin, maar per persoon geldt.

‘Er zijn veel mensen die de regels niet respecteren’, legde premier Wilmès uit toen zij de versoepelingen aankondigde. ‘Ze begrijpen het niet, of zijn het gewoon beu. Het is, zeker op lange termijn, beter om versoepelde regels in te voeren die gevolgd worden, dan heel strikte regels te houden die niet gevolgd worden.’

Verwarrend

Dat zal allemaal wel, reageerden zowel ontgoochelde experts als briesende columnisten, maar probeer mensen dan beter te motiveren om zich wél aan de regels te houden. Veiligheidsregels versoepelen op het moment dat het virus weer de kop opsteekt, werkt op zijn minst verwarrend. ‘Het is als vaststellen dat het aantal verkeersslachtoffers stijgt, om vervolgens de verkeersregels te versoepelen, in de hoop dat de chauffeurs voorzichtiger gaan rijden’, zegt Geert Meyfroidt, voorzitter van de intensivistenvereniging, tegen de krant De Morgen.

Celeval, een groep experts die is aangesteld om de Nationale Veiligheidsraad te adviseren, had wel degelijk een concreet plan klaarliggen. De zogenaamde coronabarometer, een systeem waarbij aan de hand van kleurcodes duidelijk moet zijn vanaf welke situatie welke maatregelen gelden, moest volgens Wilmès echter nog verfijnd worden.

Stinkende wonden

Tien experts, onder wie infectioloog Erik Vlieghe, viroloog Marc Van Ranst en epidemioloog Pierre Van Damme, pleiten donderdag in een gezamenlijk blog voor een betere en duidelijkere aanpak van het virus. ‘Het moet meer zijn dan ‘de curve ombuigen en dan zien we wel’’, schrijven zij. De Universiteit Antwerpen vraagt haar studenten ondertussen in een open brief om niet in te gaan op de versoepelingen. De universiteiten van Leuven, Gent en Hasselt doen een gelijkaardige oproep.

‘Men wou en zou versoepelen’, zegt viroloog Marc Van Ranst in de krant De Standaard. ‘Maar na een tijd word je door de realiteit ingehaald. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.’ Hij verwacht dat de cijfers de komende periode nog verder zullen stijgen. ‘Om dat te voorspellen, hoef je geen groot viroloog te zijn.’