Waarom alweer een booster? Kan het kwaad? Vijf vragen over de eerste corona-seizoensprik

Boosterprik-campagne in Ahoy, december 2021. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

1. Alweer een booster? Waarom eigenlijk?

De nieuwe boostercampagne, gepland vanaf eind september, komt er om immunologisch extra goed voorbereid te zijn op de komende winter, luidt het meest simpele antwoord.

De bescherming tegen het coronavirus loopt na vaccinatie of een doorgemaakte infectie immers geleidelijk terug. Dat komt doordat het afweersysteem zijn voorhoede van bewakers (de zogeheten ‘antistoffen’) afschaalt, maar ook doordat het virus zelf is gemuteerd: van delta naar omikron.

Wie een halfjaar geleden werd geboosterd, is nu nog voor zo’n 70 tot 80 procent beschermd tegen ziekenhuisopname, maar nauwelijks meer tegen het krijgen van de omikronvariant, blijkt uit de overzichten. Een booster krikt die percentages op, tot rond de 90 procent bescherming tegen ernstige ziekte, en rond de 70 procent tegen gewone besmetting.

De nieuwe prik is dus vooral bedoeld als opfriscursus voor het immuunsysteem: wakker worden! ‘We zitten nog erg in de actieve fase van de epidemie’, zegt hoogleraar vaccinologie Cécile van Els (RIVM, Universiteit Utrecht). ‘Dus moet je je afvragen: kun je vooral kwetsbare mensen nog beter beschermen?’

2. Wat houdt het nieuwe vaccin op maat precies in?

De twee boosters die de EMA donderdag waarschijnlijk goedkeurt, van Moderna en van Pfizer, prenten het immuunsysteem nog eens goed in hoe het oorspronkelijke coronavirus eruitziet. Maar daarnaast tonen ze het ook de uitsteeksels van de omikronvariant – versie BA.1, om precies te zijn.

Wie de ‘bivalente’ (tweewaardige) prik neemt, gaat daarna ongeveer anderhalf keer zoveel antistoffen maken tegen de omikronvariant als iemand die de klassieke prik zou nemen, blijkt uit laboratoriumonderzoek. In hoeverre zich dat ook echt vertaalt naar betere bescherming, is nog de vraag. Maar dát de bescherming tegen omikron beter zal zijn, ligt voor de hand.

Ook zal het bivalente vaccin ruwweg één procent meer bescherming bieden tegen ziekenhuisopname dan de klassieke booster, blijkt uit een net verschenen, ruwe inschatting. Dat lijkt weinig, maar kan zich bij een grote opleving van corona al snel vertalen naar tientallen ziekenhuispatiënten.

Dat er inmiddels alweer een iets andere versie rondgaat van omikron – BA.5 – en dat het oorspronkelijke coronavirus niet eens meer circuleert, maakt weinig uit, denkt Van Els. ‘Je dwingt het immuunsysteem nog eens extra te kijken: waar zitten de verschillen, en waar zitten de overeenkomsten? Zo ga je langzaam maar zeker toe naar een solide, steeds algemenere immuniteit.’

De VS en Groot-Brittannië besloten de bivalente prikken al tot de markt toe te laten. Als de EMA dat donderdag ook doet, zal Nederland de bivalente prikken inzetten in de aankomende boostercampagne, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van VWS.

3. Kan dat geen kwaad, al dat gebooster achter elkaar?

In theorie wel. Van te veel vaccinaties te kort achter elkaar kan het immuunsysteem lui worden. Schadelijk is dat niet, wel onpraktisch: nieuwe boosters hebben dan domweg steeds minder effect. Zover is het echter nog lang niet, benadrukt Van Els. ‘In alle studies zien we dat elke nieuwe prik nog steeds veel toegevoegde waarde geeft.’

Vooral het effect van de derde prik verrast veel immunologen: ‘We zien dat veel mensen dan echt opeens op een heel ander, hoger niveau van bescherming komen. Vooral mensen met een wat zwakker immuunsysteem gaan na prik nummer drie vaak heel goede niveaus antistoffen maken.’

Overigens is Van Els geen voorstander van ‘eindeloos herhalen, elke drie maanden weer’, benadrukt ze. Maar: ‘Het immuunsysteem is gemaakt voor herhaalde blootstelling. Denk aan bacteriën die je binnenkrijgt, of verkoudheden die je keer op keer krijgt. Wellicht gaan we geleidelijk toe naar een meer evenwichtige situatie, waarbij je vaccinatie minder vaak inzet en alleen aanbiedt aan heel specifieke groepen.’

4. Zijn de nieuwe seizoensprikken wel veilig?

Daarover maken experts zich weinig zorgen. De vaccinsamenstelling zelf is immers ongewijzigd: sliertjes erfelijk materiaal verpakt in vetblaasjes, die in het lichaam cellen opdragen om tijdelijk de stekeltjes van het virus te produceren. Het enige wat er is veranderd, zijn wat letters in het erfelijk materiaal, zodat het vaccin ook de uitsteeksels van omikron aanmaakt.

Ook zijn de vaccins, net zoals de seizoensprik tegen griep, kleinschalig getest, op enkele honderden proefpersonen. Die meldden geen andere bijwerkingen dan men al kent: een zere arm, wat vermoeidheid, een dagje niet lekker. De dosering is overigens lager dan die van het basisvaccin.

5. Heeft de seizoensbooster wel genoeg meerwaarde?

Daarover is discussie onder experts. In de VS stemden twee leden van medicijnbeoordelaar FDA zelfs tégen ontwikkeling van de variant-vaccins. Een heel nieuwe prik zou mensen misschien juist afschrikken om hem te gaan halen, vrezen de critici, terwijl boosteren met welk vaccin dan ook nu net zo belangrijk is: dat verhoogt de hoeveelheid antistoffen met een factor elf. Uiteindelijk zou de nieuwe prik zodoende kunnen leiden tot een dálende, in plaats van een hogere bescherming van de bevolking.

Bovendien zal ook de nieuwe prik niet voorkomen dat het immuunsysteem na een aantal maanden zijn hoogste staat van paraatheid wat laat vieren. Men is dan nog wel beschermd tegen ernstige ziekte, maar kan toch weer het virus oplopen. ‘Als het doel is om besmettingen te voorkomen, zullen ook geüpdatete vaccins weinig meerwaarde hebben’, zei een van de tegenstemmende FDA-leden, kinderarts Paul Offit, deze week tegen vakblad Science.

Van Els wijst op het voordeel. Omikron heeft een aantal nieuwe trucs aan boord om aan antistoffen te ontsnappen, en de nieuwe prik fluistert het immuunsysteem in hoe het die moet omzeilen. ‘Door iedere keer een net iets ander spike-eiwit aan te bieden, komt er gewoon weer een klasje B- en T-cellen bij’, zegt ze. Dat zijn de cellen die uiteindelijk moeten ‘onthouden’ hoe coronavirussen eruitzien. ‘Je verbreedt en versterkt de afweer dus met iedere blootstelling.’