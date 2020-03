Waarom 1 juni en nog 10 vragen over de nieuwe crisismaatregelen

Ook de duurste winkelstraat van Nederland is gesloten, de P.C.Hoofstraat. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

1 juni? Waarom kijkt het kabinet zo ver vooruit?

Om duidelijkheid te bieden aan organisaties van grote evenementen, zei minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op de persconferentie van maandag. Voor bijvoorbeeld Bevrijdingsdag werden nog altijd voorbereidingen getroffen, hoewel het onduidelijk was of de coronamaatregelen vóór 5 mei konden worden verlicht. Met het verbod tot 1 juni kunnen zulke organisaties definitief hun werk staken. Dat geeft ‘rust’, aldus Grapperhaus.

Gelden alle maatregelen eigenlijk tot 1 juni?

Nee, die datum geldt alleen voor het verbod op vergunningsplichtige evenementen en bijeenkomsten, ook die met minder dan 100 aanwezigen. Alle andere maatregelen gelden vooralsnog tot 6 april, zoals de sluiting van scholen, sportverenigingen, de horeca en het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook kappers en schoonheidsspecialisten moeten dicht tot 6 april.

Met hoeveel mensen mag ik buiten op de stoep staan?

Het dringende advies is om zoveel mogelijk alleen naar buiten te gaan. Of het buiten zijn met andere mensen echt verboden is, hangt af van je gemeente: burgemeesters mogen bepalen of het op een bepaalde locatie, of in een wijk of straat verboden wordt groepjes te vormen. Ziet de politie dat drie of meer mensen samen een luchtje scheppen en geen 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren, dan kan zij boetes uitdelen tot 400 euro. Gezinnen en andere huishoudens zijn uitgezonderd van het verbod.

Met hoeveel mensen mag ik mijn verjaardag nog vieren?

Het advies is om het bezoek thuis te beperken tot 3 personen, naast het eigen gezin. Ook dan moet 1,5 meter afstand worden betracht. Als je huis niet groot genoeg is om zo ver uit elkaar te zitten, ‘is de consequentie dat je het niet moet doen’, aldus Grapperhaus. ‘Als we hier doorheen zijn met z’n allen, kunnen we een heleboel feestjes geven.’

Gaan we dit jaar nog naar school?

In principe zijn de scholen tot 6 april dicht, maar het kabinet waarschuwde maandag dat het nog kan besluiten om die sluiting te verlengen. De grote onderwijsbonden en de VO-raad riepen daarna op om de schoolexamens stil te leggen en de centrale eindexamens helemaal te schrappen. Onderwijsminister Arie Slob kwam dinsdag tegemoet aan die oproep: de centrale examens gaan in mei niet door.

Leerlingen kunnen na de zomer wel ‘gewoon’ naar het mbo, de hogeschool of de universiteit op basis van de schoolexamens. Volgens Slob is er voldoende ruimte om die verder af te nemen, zowel op afstand als (onder strenge voorwaarden) binnen de schoolmuren.

Mag je nog buiten sporten?

Dag mag, maar sport bij voorkeur niet in groepsverband. Als dit toch (te veel) gebeurt, kan de burgemeester besluiten tot een lokaal verbod. Kinderen onder de 12 jaar mogen met elkaar blijven buitenspelen. Dat vormt geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt het RIVM. Wel is het dringende advies om het aantal kinderen dat samen buiten speelt te beperken.

Wat staat ons bij de supermarkten te wachten?

Het kabinet heeft afspraken gemaakt met supermarkten en andere winkels over het bewaren van de 1,5 meter afstand. Supermarkten laten nog maar 1 klant toe per 10 vierkante meter. Dit regelen ze door klanten verplicht met een winkelwagentje te laten lopen: zijn die allemaal in gebruik, dan mogen nieuwe klanten niet naar binnen. Kleine winkels zonder wagentjes voeren dit systeem in met mandjes. Supermarkten schermen verder hun kassa’s af met plexiglas en vakkenvullers dragen hesjes met teksten als ‘houd voldoende afstand’.

Als een winkel niet voldoende doet om verspreiding van het virus tegen te gaan, kan de overheid een ‘scherp deurbeleid’ opleggen. Een beperkt aantal personen mag dan tegelijk naar binnen.

Hoe zit het met begrafenissen en (kerkelijke) bruiloften?

Daarvoor geldt een ‘beperkte uitzondering’ van de regels, waarover later meer bekend wordt. Veel bruiloften worden al uit eigen beweging uitgesteld of geannuleerd. Voor uitvaarten geldt dat momenteel maximaal 30 personen welkom zijn bij een dienst. Nabestaanden moeten, net als iedereen, 1,5 meter afstand houden. Handen schudden mag niet. Ook wordt er geen koffie en thee geschonken en is er geen ontvangst naderhand.

Mijn vliegreis gaat niet door, mag ik nog wel naar een vakantiepark?

Campings en vakantieparken hoeven niet dicht. Burgemeesters kunnen ze wel sluiten als de eigenaren te weinig doen om de verplichte afstand tussen hun gasten te garanderen. Gemeenten kunnen ook beslissen tot sluiting van parken, natuurgebieden, stranden en andere locaties waar mensen samenkomen. Ook hier geldt het meer algemene advies: blijf, als dat kan, thuis.

Is Ajax nu kampioen?

Het betaald voetbal ligt stil tot 6 april. Vandaag overlegt de voetbalbond KNVB met de koepelorganisaties van de Ere- en Eerste Divisie over wat dat betekent voor het restant van het seizoen. Het is maar zeer de vraag of het seizoen wordt uitgespeeld, ook omdat er een harde grens zit aan verder uitstel: op 30 juni lopen de contracten van veel spelers af.

Intussen werkt de KNVB aan verschillende scenario’s. Gespeculeerd wordt over het laten gelden van de huidige stand bij het verdelen van de tickets voor Europees voetbal. In dat geval is er officieel geen kampioen, ook al staat Ajax nu eerste. Ook kan het zijn dat uit de Eredivisie geen ploegen degraderen, maar er wel twee uit de Eerste Divisie promoveren. In dat geval begint de Eredivisie volgend seizoen met 20 in plaats van 18 clubs.

Begint het normale leven vanaf 1 juni weer?

Daar is nog niets over te zeggen. (Sommige van) de huidige regels gelden tot die datum, maar het kabinet zal te zijner tijd kijken of de aanpak kan worden verlicht. Veel hangt af van de capaciteit op de intensive cares. Als die overvol blijven, kunnen de maatregelen langer blijven gelden. Merken de ziekenhuizen een sterke teruggang, dan is een soepeler regime mogelijk.