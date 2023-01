Waarnemers ter plaatse vegen de vloer aan met Russische claim over ‘600 gedode Oekraïense militairen’

Een man loopt op 4 januari langs een verwoest woongebouw in de stad Lyman, in de regio Donetsk, te midden van de Russische invasie van Oekraïne. Beeld AFP

Vanuit verschillende delen van de frontlinie berichtten Oekraïense autoriteiten zaterdag dat weinig te merken was van een staakt-het-vuren, een indruk die bevestigd werd door een BBC-verslag uit Bachmoet, de stad in Oost-Oekraïne waar al maanden fel om wordt gevochten. ‘Ze beloofden een staakt-het-vuren maar we zien of voelen het niet’, aldus de Oekraïense militair Oleksandr tijdens wat de BBC omschrijft als ‘de constante knallen van inkomende artillerie’.

Hoewel delen van de stad totaal zijn verwoest en de beschietingen ook tijdens de Kerst doorgingen, wonen er nog steeds mensen als Sergiy: ‘Je zou het zelfs je vijand niet toewensen, maar we hebben gewoon Kerst gevierd. We hadden een kerstboom en versieringen, maar wel in de kelder.’

Zondag kwam het Russische ministerie van Defensie met de claim dat Rusland met twee voltreffers op soldatenbarakken in Kramatorsk meer dan zeshonderd militairen had gedood. Het nieuws was waarschijnlijk vooral bedoeld om een bezorgd Russisch publiek te overtuigen van Russische slagkracht na de dodelijke Oekraïense Himar-aanval op Russische troepen kort na Nieuwjaar. Die aanval, waarbij volgens Rusland 89 militairen werden gedood en volgens Oekraïne een veelvoud daarvan, leidde opnieuw tot kritiek op de Russische legerleiding.

Onderzoekscollectief Bellingcat

Maar, zoals gebruikelijk met de verspreiding van desinformatie, vond het bericht ook razendsnel zijn weg naar Europese en mondiale nieuwssites. Zondagmiddag berichtten echter verschillende journalisten ter plaatse, onder meer uit Finland, Italië en de Verenigde Staten, dat er geen spoor was van het door Rusland geclaimde bloedbad. Het leidde bij Eliot Higgins, oprichter van het onderzoekscollectief Bellingcat, tot de verzuchting dat het ‘als altijd veilig is er vanuit te gaan dat Rusland liegt totdat er onafhankelijk bewijs ligt dat iets anders zegt’.

President Poetin sprak dit weekend tijdens de orthodoxe Kerst zijn dank uit aan de kerk voor haar steun aan de Russische militairen. Vanaf het begin van de grootscheepse invasie heeft patriarch Kirill de ‘speciale militaire operatie’ tegen Oekraïne gesteund. Sneuvelen in Oekraïne, aldus Kirill, ‘spoelt alle zonden weg’. Poetin zelf beklemtoonde tijdens een recente bijeenkomst met zorgvuldig geselecteerde ‘soldatenmoeders’ ook al dat als jonge Russen sneuvelen in de strijd hun leven tenminste zin heeft gehad.

Lokale bewoners krijgen voedsel in een humanitair hulpcentrum in Bachmoet. Beeld AFP

Gevangenenruil

Dit weekend was er opnieuw een gevangenenruil waardoor aan beide kanten vijftig gevangen militairen huiswaarts konden keren. Daarnaast plaatste Oekraïne 119 Russische artiesten uit de film- en muziekwereld en sportfiguren op een sanctielijst. Het gaat onder meer om bekende personen uit de opera-, film- en muziekwereld. Het gaat veelal om mensen die de oorlog tegen Oekraïne openlijk en actief steunen.

Tot de bekendste behoort de regisseur Nikita Michalkov, die prijzen won op filmfestivals in Cannes en Venetië. Hem werd in 2015 al de toegang tot Oekraïne ontzegd nadat hij de Oekraïense autoriteiten fascisten noemde en uitspraken deed als: ‘Iedereen die zegt dat de Krim niet Russisch is, is een vijand.’ Op de sanctielijst met personen wier financiële tegoeden in Oekraïne bevroren zullen worden, staan ook drie Oekraïense staatsburgers.