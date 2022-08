Waarheidscommissie: ontvoering Mexicaanse studenten, die nooit werden teruggevonden, is ‘staatsmisdrijf’

Een student loopt langs portretten van een aantal van de 43 ontvoerde studenten, op 24 september 2015. Beeld Pedro Pardo / AFP

Volgens de commissie waren Mexicaanse autoriteiten tot op hoog niveau bij de verdwijning betrokken. Zowel de regering van de deelstaat Guerrero als het Mexicaanse leger en de federale politie hadden weet van de verdwijning van de bussen waarin de studenten zaten. Militairen die op vijf minuten afstand gelegerd waren, kwamen de studenten niet te hulp.

De 43 verdwenen jongens studeerden aan een pedagogische academie in het plaatsje Ayotzinapa, waar kinderen uit arme gezinnen tot basisschoolleraren worden opgeleid. De pedagogische academie heeft een linkse, activistische inslag en had door eerdere protestacties al de ergernis van Mexicaanse autoriteiten gewekt.

Op 26 september 2014 wilden studenten van de school een herdenking bijwonen van een neergeslagen studentenprotest in Mexico-Stad in 1968. Omdat ze geen geld hadden, besloten ze twee bussen te kapen in de nabijgelegen stad Iguala. Maar ze werden aangehouden door corrupte agenten, die daarbij zes studenten doodschoten. De overige 43 studenten werden door de politie overgedragen aan het drugskartel Guerreros Unidos. Slechts drie lichamen zijn sindsdien geïdentificeerd.

Burgemeester

De vorige regering, van president Enrique Peña Nieto, heeft volgens de commissie bovendien informatie verborgen en de banden van autoriteiten met criminele groepen verdoezeld. De commissie baseert haar conclusies op meer dan 41 duizend documenten en vijftig video’s.

De Mexicaanse staatssecretaris voor Mensenrechten Alejandro Encinas nam donderdagavond op een persconferentie de conclusies van het rapport over. ‘De verdwijning en executie zijn mogelijk geweest door de daden en nalatigheden van de autoriteiten’, zei hij.

De verdwijning leidde in 2014 tot grote studentenprotesten in heel Mexico. Al snel bleek dat familie van de vrouw van de burgemeester van Iguala lid was van het drugskartel. Zij hield de bewuste avond een toespraak op een feestelijke bijeenkomst en was bang dat de studenten haar toespraak wilden verstoren. Haar man gaf opdracht de studenten op te pakken en over te dragen aan het kartel. Maar het is nergens uit gebleken dat de studenten op de hoogte waren van de toespraak.

Vergissing

De studentenprotesten naar aanleiding van de verdwijning hielden onder meer aan door de reactie van de Mexicaanse regering. Die stelde dat het allemaal een vergissing was en de studenten waren verward met bendeleden. Maar begin 2018 concludeerde een federale rechtbank dat het onderzoek van de Mexicaanse justitie aan alle kanten rammelde en dat een onafhankelijke waarheidscommissie de zaak opnieuw moest onderzoeken. Het rapport van die commissie werd donderdagavond gepresenteerd.

Jarenlang werd aangenomen dat leden van het kartel de studenten ’s nachts in een vrachtwagen naar een vuilnisbelt hebben vervoerd, ze daar hebben vermoord en hun lichamen hebben verbrand. De commissie stelt dat die lezing niet kan kloppen, onder meer omdat het nooit zou lukken om onopgemerkt 43 lijken te verbranden en de resten te laten verdwijnen, zeker niet omdat het die nacht regende. Wat er wel precies is gebeurd, is volgens de commissie nog altijd niet duidelijk. Ook de strafrechtelijke gevolgen voor de betrokken overheidsfunctionarissen moeten de komende tijd nog worden bepaald.