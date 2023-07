Waarde van Triodos-certificaten verder gedaald, handel komt nog niet op gang

Het Triodos-hoofdkantoor in Driebergen. Beeld ANP

De prijsval is een domper voor beleggers die snel van hun certificaten af willen, maar komt niet geheel onverwachts. Triodos-topman Jeroen Rijpkema voorspelde vorige maand al dat het waarschijnlijk enkele weken duurt voordat duidelijk is waar de marktprijs van de certificaten precies komt te liggen. Vorige week woensdag, de eerste dag waarop de handel weer mogelijk was, daalde de prijs van een certificaat al naar 50 euro.

De handel in certificaten lijkt nog niet volledig op gang gekomen. Vorige week wisselden ruim 20 duizend certificaten van eigenaar. Deze week bleef dat aantal steken op 8.500. Mogelijk is dat een teken dat kopers en verkopers een andere verkoopprijs voor ogen hebben. In totaal heeft Triodos bijna 15 miljoen certificaten uitgegeven.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Triodos, de duurzaamste bank van Nederland, werkt sinds eind juni met een nieuw handelssysteem voor haar certificaten. Het oude systeem, waarin certificaten een vaste prijs hadden, liep aan het begin van de coronacrisis spaak. Beleggers probeerden massaal hun certificaten te gelde te maken, waardoor Triodos in de problemen dreigde te komen. Daarop zette de bank de handel stop.

In het nieuwe systeem verloopt de handel via een gesloten platform, waarop handelaars een week lang koop- en verkooporders plaatsen. Aan het eind van de week wordt bepaald tegen welke prijs de meeste certificaten verkocht kunnen worden. Op het platform kunnen geïnteresseerden gedurende de week wel volgen wat de hoogste en laagste prijzen zijn waartegen kopers en verkopers inleggen, maar een volledig overzicht van alle biedingen is niet verkrijgbaar.