Waarde van import uit Rusland is door hoge prijzen verdubbeld

Op de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam wordt vloeibaar aardgas gelost door een Russisch schip. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Nederlandse importwaarde uit Rusland ruim verdubbeld in het eerste kwartaal

De Nederlandse sancties hebben in het eerste kwartaal van 2022 geen enkele impact gehad op de Russische staatskas. De betalingen aan Rusland zijn juist verdubbeld, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Afgelopen maart importeerden Nederlandse bedrijven voor 4,1 miljard euro uit Rusland, vorig jaar maart maar 1,9 miljard euro. Deze stijging komt vooral door de grote prijsstijgingen van gas en olie na de inval in Oekraïne, in volume nam de import nauwelijks toe.

Hoeveel er meer is betaald aan gas mag het CBS niet melden, aangezien al het gas via Gazprom komt en dat te veel bedrijfsgeheimen zou onthullen. De waarde van ingevoerde metalen zoals nikkel en koper uit Rusland steeg in deze periode ook sterk, met ruim 400 miljoen euro.

De olie- en gasprijzen zijn niet meer zo hoog als in maart. De gasprijs daalt gestaag en is weer bijna op het niveau van voor de Russische inval.

Nederlandse bedrijven verkochten aanzienlijk minder aan Rusland en Oekraïne

Nederlandse bedrijven hebben door de sancties die de Europese Unie heeft ingesteld veel minder naar Rusland geëxporteerd. De Russen kochten in maart 2021 nog voor 680 miljoen euro aan Nederlandse goederen, maar afgelopen maart was de exportwaarde nog maar 220 miljoen euro. De export naar Oekraïne vertoonde een nog grotere duikeling omdat door de oorlog veel minder verkopen mogelijk waren, en daalde in maart met ruim 80 procent naar een waarde van 20 miljoen euro. Beide landen hebben vooral minder machines en apparaten, vervoermaterieel en farmaceutische producten ingekocht bij Nederland. De Nederlandse export naar Oekraïne is traditioneel kleiner dan de export naar Rusland.