Waar zijn de mondkapjes? Leveringen vanuit Azië komen langzaam op gang

Reizigers met mondkapjes op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

Dat zeggen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (Acta). Tegelijkertijd komen de leveringen vanuit China weer langzaam op gang en is het ministerie van Volksgezondheid bezig met het inventariseren van bedrijven die grote en kleine partijen aanbieden.

Een woordvoerder van de NVZ zegt dat de mondkapjes ‘heel hard nodig’ zijn. ‘Het is spannend. Het druppelt zo nu en dan binnen. Soms droogt het weer op.’ Het probleem wordt volgens de NVZ verergerd doordat de Duitsers de grenzen hebben dicht gedaan. Daardoor kan bijvoorbeeld het bedrijf 3M, een grote producent van mondkapjes, niet exporteren. ‘Het is een internationale crisis. Dat maakt het heel moeilijk.’

In dit dossier leest u alles wat u moet weten over het coronavirus. De laatste ontwikkelingen worden bijgehouden in ons liveblog.

‘Cowboys’

De ziekenhuizen overleggen via het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) over de tekorten. ‘Die coördineren dat, zodat er dan soms mondkapjes uit een andere regio komen.’ Tegelijkertijd zegt de woordvoerder dat ze ‘constant gebeld worden door allerlei cowboys’ die mondkapjes aanbieden. ‘Maar dan weten ze vervolgens helemaal niet wat voor soort mondkapjes ze zelf aanbieden. Een tijdje geleden al kregen we een aanbod voor een partij uit India, voor 10 miljoen euro. Of we eerst wilden betalen, dan zou ze het op het vliegtuig zetten. Alsof we daar intrappen.’

Ook bij de Acta meldden zich dit soort handelaren, nadat het centrum onlangs liet weten dat de mondkapjes opraakten. ‘Dat probleem hebben we nu niet meer, omdat we de tandheelkundige zorg langzaam hebben afgeschaald en inmiddels alleen nog maar de spoedbehandelingen uitvoeren’, zegt Dyonne Broers van de Acta. De tandartsen merken dat de leveringen vanuit Azië voor beschermmaterialen zoals mondkapjes weer op gang komen.

De Acta verwacht deze week nog een levering van de Nederlandse importeur Herola International die zijn mondkapjes uit onder meer China en Vietnam haalt. Leo Horn van Herola zegt dat hij in januari al bij leveranciers in Nederland zijn mondkapjes aanbood. ‘Ik zag wat er in China met het virus gebeurde. Een stad van 10 miljoen mensen die op slot ging. Ik voorzag grote problemen. Toen was er nog niet zoveel belangstelling in Nederland. We kunnen het wel een paar weken uithouden, zeiden ze, en dan komt alles in China wel weer op gang.’

Horn zegt ook dat hij twee weken geleden geprobeerd heeft contact te leggen met het ministerie van Volksgezondheid, maar dat hij er niet doorheen kwam. ‘We kregen te horen dat het zou worden doorgegeven aan de GGD, maar toen bleef het stil.’ Een paar dagen geleden zegt hij alsnog contact te hebben gehad met het ministerie. ‘De urgentie is enorm toegenomen. Een beetje laat. We willen heel graag aan Nederland leveren. We kunnen ongeveer 500.000 mondkapjes leveren per week.’

‘Veel aanbiedingen’

Een woordvoerder van het ministerie kan niet op de specifieke situatie met Horn reageren, maar zegt dat ze ‘enorm veel aanbiedingen’ krijgen voor beschermingsmateriaal maar ook voor andere hulpmiddelen. ‘Die worden door een apart team beoordeeld op kwaliteit en bruikbaarheid. Er lopen verschillende onderhandelingen voor grote aankopen van beschermingsmateriaal. We hopen dat dit binnen binnenkort verlichting gaat geven.’

De NVZ verwacht dat er deze week nog een grote zending binnenkomt in Rotterdam, die vanuit daar gedistribueerd zal worden door het land. ‘We hebben een hele groep mensen die iedereen afbelt op zoek naar mondkapjes. Daarbij merken we ook dat China langzaam weer opstart.’ Zo maakte België maandag bekend dat het deze week een half miljoen mondmaskers krijgt uit China, van de Alibaba Foundation van de Chinese zakenman Jack Ma.