Waar ze ook waren, of het nu regende of niet: het koninklijk paar stond steeds als een zonnetje op de foto

Het koninklijk paar in Berlijn. Koningin Máxima barst in lachen uit op Slot Bellevue. Beeld Patrick van Katwijk / Getty

De week begon zonnig, al regende het in Berlijn, waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima maandag – samen met onder andere de ministers Kaag en De Jonge – arriveerden voor een driedaags staatsbezoek. Ik houd van staatsbezoeken, júíst wanneer het regent. De paraplu is de meest onbetrouwbare bondgenoot die een staatshoofd zich kan wensen; de combinatie protocol plus paraplu levert vaak de leukste foto’s op.

Dit keer was het al raak toen het koninklijke paar uit de koninklijke Boeing stapte, die de koning overigens zelf als copiloot aan de grond had helpen zetten. Boven aan het trappetje werden ze opgewacht door een man wiens paraplu uiteraard precies op dat moment omklapte in de wind, waardoor het leek of hij een zwarte schotelantenne boven hun hoofden omhooghield. Dat beloofde wat.

Al snel bleek dat niet alleen de regen voor vrolijkmakende plaatjes zorgde. Op de website van het persbureau ANP en – om onbegrijpelijke redenen – ook op die van het internationale fotoagentschap Getty was de Berlijnse reis van het Nederlandse koningspaar zo ongeveer van minuut tot minuut te volgen. Misschien waren de aanwezige fotografen wel gewoon zo blij dat er weer eens iets gebeurde, dat ze maar bleven knippen.

Het ging van een bezoek aan de Rijksdag (Máxima met een hoed die leek op een wolk roze vlinders) naar een tentoonstelling over Anne Frank naar een staatsbanket in Slot Bellevue, de ambtswoning van de Duitse bondspresident, naar een symposium over waterstof. En waar ze ook waren, of het nu regende of niet: de koning en koningin stonden steeds als zonnetjes op de foto.

Natuurlijk: alles is beeldvorming. Vertel het koningshuis wat, het koningshuis ís beeldvorming, geserveerd op een luchtbedje van uitgestippelde spontaniteit. Nogal wiedes dat de afzonderlijke leden overal staan te lachen, behalve op de momenten dat ernstige blikken geboden zijn, dat staat allemaal in het script. Toch kon ik me tijdens het bekijken van de absurde hoeveelheid fotomateriaal van het bezoek aan Berlijn niet aan de indruk onttrekken dat Willem-Alexander en Máxima het oprecht ontzettend naar hun zin hadden. Dat ze het écht leuk vonden daar in Berlijn.

Met name de koningin straalde. Ze straalde boven aan de trap van het regeringsvliegtuig. Ze straalde op het panoramaterras van de Rijksdag, toen de vlinderwolk op haar hoofd dreigde op te stijgen in de wind. Ze straalde zich dwars door het waterstofsymposium heen en kreeg de slappe lach tijdens het staatsbanket.

Ze hield uiteraard even op met stralen toen ze dinsdagavond hoorde over Peter R. de Vries, maar de volgende dag deed ze alweer lachend een soort regendans met paraplu in een nat natuurgebied. De fotografen kregen er geen genoeg van. Máxima deed denken aan – sorry voor de weinig koninklijke vergelijking, ik bedoel het positief – een koe, die na een lange winter op stal voor het eerst weer de wei in mag. Hoe goed en hoe vaak ik ook keek, haar uitgelatenheid kwam nergens gescript over, eerder ongedwongen en, nou ja: gewoon blíj.

Het viel ook de Duitse pers op. Dagblad Bild kopte ‘Máximal fröhlich in Berlin’ boven een foto van een breedlachende Máxima onder een zwarte paraplu, genomen vlak na aankomst in Berlijn. Zelf bleef ik een tijd kijken naar de slappelachfoto’s in Slot Bellevue. Er waren er een paar, waarvan deze hierboven de leukste is. Alles eraan is goed: de koning die nog enigszins zelfbewust aan zijn manchetknoop frunnikt, zij die alle remmen losgooit, haar handen die ze even later voor haar gezicht zal slaan. Hier thuis brak de zon door.