Waar wordt Trump van verdacht en hoe kwam de historische strafzaak tegen hem aan het rollen?

Donald Trump vorig week op weg naar een campagnebijeenkomst in Texas. Beeld AP

Waar wordt Trump van verdacht?

De zaak draait om een relatief gering bedrag van 130 duizend dollar. Dat geld ontving pornoactrice Stormy Daniels in 2016 om te zwijgen over een affaire die ze tien jaar eerder had gehad met Donald Trump.

Op het moment van de betaling was Trump met Hillary Clinton verwikkeld in de strijd om het presidentschap. Als de affaire tussen Daniels en Trump zou uitlekken, had dat Trumps kansen negatief kunnen beïnvloeden.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Trump betaalde het zwijggeld niet direct aan Daniels, dat deed zijn advocaat Michael Cohen. Maar Cohen kreeg het bedrag wel vergoed. Dat gebeurde waarschijnlijk op illegale wijze: het geld werd in termijnen terugbetaald en in de kasboeken van Trump vermeld als ‘advocatenkosten’. Mogelijk geldt dat als fraude. Bovendien werd de uitgave gedaan in het kader van Trumps campagne. Kandidaten zijn verplicht om al hun campagne-uitgaven op te geven, maar met dit geld werd dat dus niet gedaan.

Het is vooral de combinatie van die twee overtredingen die Trumps gedrag potentieel strafbaar maakt. Als bewezen kan worden dat Trump heeft gefraudeerd om een andere overtreding − het niet opgeven van campagne-uitgaven − te verhullen, staat daar een celstraf op van maximaal 4 jaar.

Waarom leidt juist deze zaak nu tot Trumps vervolging?

De zwijggeldzaak is maar een van de vele strafonderzoeken en civiele procedures tegen Trump en zijn bedrijven. De belangrijkste zaken gaan over Trumps rol bij de bestorming van het Capitool, zijn poging om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 in de staat Georgia te beïnvloeden en het meenemen van staatsgeheime documenten naar zijn resort Mar-a-Lago.

Dat toch deze zaak, die vergeleken met de andere zaken klein bier lijkt, nu tot vervolging leid, heeft verschillende redenen. Dat Trump wordt veroordeeld is allerminst zeker, maar het bewijs dat de betaling niet volgens de regels geschiedde, is redelijk solide. Zijn advocaat Michael Cohen is in 2018 immers al veroordeeld omdat hij met de betaling de campagneregels overtrad. Bovendien heeft Cohen getuigd tegen Trump en verklaard dat de opdracht van hem afkomstig was.

De andere zaken dateren van een later moment en de onderzoeken daarnaar lopen nog. De grote complicerende factor is daarbij dat ze vooral speelden toen Trump president was. Dat roept de vraag op in hoeverre Trump immuun is voor strafvervolging.

Hoe kwam de zaak aan het licht?

Daniels, destijds 27, en Trump, destijds 60, ontmoetten elkaar in 2006 tijdens een golftoernooi voor beroemdheden. Tijdens een etentje op Trumps hotelkamer vertelde Trump haar dat ze misschien kon meedoen aan zijn programma The Apprentice. Later op de avond hadden de twee seks.

Toen Trump in 2011 overwoog zich kandidaat te stellen voor het presidentschap, doken er al verhalen over de affaire op. Daniels gaf vervolgens een interview over de affaire aan een roddelblad, kreeg daarvoor betaald, maar toen Trump daar lucht van kreeg, dreigde zijn advocaat Michael Cohen met een rechtszaak. Het interview werd niet gepubliceerd en Daniels ontkende berichtgeving over de affaire.

Begin 2016, toen Trump zich daadwerkelijk had gekandideerd, probeerde Daniels het verhaal opnieuw te slijten. Ze zocht contact met roddelblad The Enquirer, maar uitgever David Pecker was een vriend van Trump die had beloofd geen negatieve verhalen te brengen. Via het tijdschrift werd Daniels aan Trumps advocaat Cohen gekoppeld. Zij kwamen een bedrag overeen om over de zaak te zwijgen.

In 2018 onthulde The Wall Street Journal op gezag van anonieme bronnen het bestaan van de betaling en de affaire. Door de mediastorm die losbrak, voelde Daniels zich niet langer bezwaard om te vertellen wat er volgens haar was voorgevallen. Ze schreef zelfs een boek met allerlei intieme details over Trumps geslachtsdelen.

Hoe gaat het nu verder?

Komende dinsdag moet Trump worden voorgeleid in de rechtbank in New York. Dan maakt aanklager Alvin Bragg de precieze tenlastelegging bekend. De grote vraag is nu hoe Trump in de rechtbank terechtkomt, ook omdat hij als oud-president altijd agenten van de Secret Service om zich heen heeft die hem beveiligen.

De Republikeinse gouverneur van Florida Ron DeSantis – Trump verblijft in zijn resort in Florida – zegt dat hij niet zal meewerken aan uitleveringsverzoek van de New Yorkse autoriteiten, maar waarschijnlijk zal het zover niet komen. De kans is klein dat een zwaarbewapend arrestatieteam Trump uit zijn huis moet slepen. Een van Trumps advocaten zegt dat hij zich vrijwillig zal overgeven. Het kantoor van aanklager Bragg is bovendien in onderhandeling over de voorwaarden van Trumps overgave.

Ook bij een vrijwillige overgave zijn er regels voor een arrestatie. Trump moet eigenlijk geboeid worden, met zijn handen achter de rug. Onderdeel van de onderhandeling is mogelijk dat hij geen handboeien om hoeft, of dat hij zijn geboeide handen voor zich kan houden. Daarna moet hij zijn vingerafdrukken geven en zich laten fotograferen voor een mugshot. Tijdens de voorgeleiding zal Trump de vraag krijgen of hij al dan niet schuld bekent.

Daarna zal hij een rechtszaak in vrijheid af kunnen wachten. De grote uitdaging voor aanklager Bragg wordt om te bewijzen dat hij bevoegd is om Trump te vervolgen. Als hem ten laste gelegd wordt dat hij de campagneregels heeft overtreden, geldt dat waarschijnlijk als een schending van de federale kieswet. Het is de vraag of een openbaar aanklager van de staat New York de jurisdictie heeft om iemand daar voor aan te klagen.