Waar moet ze heen, hoelang, met wie? Deze en andere vragen over de zaak-Asia Bibi

Asia Bibi houdt niet alleen in Pakistan de gemoederen bezig, ook de westerse wereld worstelt met de zaak. Haar advocaat vluchtte naar Nederland en wordt opgevangen door de organisatie Hulp Voor Vervolgde Christenen die donderdagavond een gebedsdienst voor Bibi organiseert in Vianen. Onder andere SGP-leider Kees van der Staaij zal daar aanwezig zijn. Eerder deden geruchten de ronde dat ze op weg was naar Europa. Pakistan ontkent, maar een plausibel scenario is het wel. Waarom moet ze vluchten, waar naartoe en met wie? Vijf vragen over de zaak-Asia Bibi.

Hoe groot is de kans dat Asia Bibi opduikt in Nederland?

Indien Asia Bibi (53) van de Pakistaanse autoriteiten toestemming krijgt om uit Pakistan te vertrekken, ligt het voor de hand dat zij naar Europa komt. Haar advocaat, Saiful Malook (62), is dit weekend via Italië naar Nederland gevlucht. Malook had in Pakistan contact met onder anderen de humanitair coördinator van de Verenigde Naties en de Franse en Italiaanse ambassadeurs. Hij hoopt dat Asia Bibi wordt opgenomen door een Engelstalig land, maar doet ook een beroep op Nederland. Bibi’s man vroeg eerder al de Britse premier Theresa May en de Amerikaanse president Trump om hulp.

Asia Bibi zou zelf asiel aan kunnen vragen in Nederland, maar Nederland kan haar ook asiel aanbieden. Kamerfracties van onder meer CDA, D66, ChristenUnie en SGP hebben daarop aangedrongen bij minister Blok (Buitenlandse Zaken). ‘De situatie van Asia Bibi heeft onze volle aandacht’, zei Blok donderdag. Betrokkenen zijn verder uiterst terughoudend met informatie met het oog op de veiligheid van Asia Bibi. Ook in andere landen, zoals Canada, wordt opgeroepen om asiel aan te bieden.

Mag haar advocaat intussen in Nederland blijven?

Minister Blok heeft Malook drie maanden opvang in Nederland geboden, omdat de volkswoede in Pakistan zich ook op hem heeft gericht. Elf zogeheten shelter city-gemeenten, waaronder Amsterdam, Deventer en Middelburg, vangen tijdelijk mensenrechtenactivisten op die in eigen land gevaar lopen. Waar Malook momenteel verblijft, is om veiligheidsredenen niet bekend. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is ook betrokken.

Malook denkt de komende twee jaar niet terug naar huis te kunnen. Hij maakt zich ook zorgen om de veiligheid van zijn gezin, dat nog in Pakistan is. Het is nog onduidelijk of zijn familieleden ook naar Europa komen.

Bied dhr. Malook uit Pakistan de kans gebruik te maken van het Shelter City programma in Nederland voor mensenrechtenverdedigers die onder druk staan. De situatie van Asia Bibi heeft onze volle aandacht. pic.twitter.com/HPqczNZ7xy Stef Blok

Kan Asia Bibi onder haar eigen identiteit in het buitenland leven?

In Pakistan is ze haar leven niet zeker, maar ook in het buitenland zal Bibi gevaar lopen. Het voordeel is dat er vooralsnog geen recente beelden van haar zijn. De laatste foto dateert van voor haar arrestatie, acht jaar geleden. Welke veiligheidsmaatregelen worden getroffen, zal afhangen van het land dat haar opvangt.

Hoe zal het haar lukken om te integreren in Europa?

Daarover maakt haar advocaat zich grote zorgen. Asia Bibi is afkomstig uit Ittanwali, een streng islamitisch gehucht in Oost-Pakistan, waar geiten los rondlopen door stoffige straten en het woord van de geestelijk leider van de moskee wet is. Asia Bibi is lid van de enige christelijke familie in het dorp. Ze is analfabeet en spreekt Urdu en amper Engels. Een van haar twee dochters is verstandelijk gehandicapt.

Bibi’s echtgenoot heeft vijf kinderen uit een eerder huwelijk. ‘Die zijn volwassen en hebben hun eigen leven, over hen maak ik me niet druk’, aldus Bibi’s advocaat. ‘Maar haar gezin kan niet zonder hulp van anderen.’

Wat betekent het voor Nederland indien Asia Bibi naar Nederland komt?

Vermoedelijk zal de volkswoede in Pakistan over haar vrijlating zich dan ook op Nederland richten. Dat gebeurde afgelopen zomer ook al, omdat PVV-leider Geert Wilders een cartoonwedstrijd had aangekondigd om de profeet Mohammed af te beelden. Dit leidde tot protestmarsen in Pakistan.

Eind augustus werd op het Centraal Station van Den Haag een 26-jarige Pakistaan aangehouden die in een Facebookfilmpje een aanslag op Wilders aankondigde. De PVV-leider blies de wedstrijd af, omdat hij het risico op slachtoffers van islamitisch geweld wilde vermijden. De Pakistaanse minister Shah Mahmood van Buitenlandse Zaken zag dat als ‘een grote morele overwinning’ voor de wereldwijde islamitische gemeenschap.