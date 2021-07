Waar kunt u naartoe deze zomervakantie? Hier vindt u de laatste adviezen

Beeld Titus Knegtel

Reisadviezen

Op deze kaart vindt u de meest recente reisadviezen van de Nederlandse overheid. Zodra er wijzigingen zijn in de adviezen wordt deze kaart aangepast.

Voor veel landen geldt een oranje advies: alleen noodzakelijke reizen. In deze landen is ofwel het besmettingsniveau te hoog volgens de Nederlandse overheid, of zijn Nederlandse toeristen juist niet welkom door inreisbeperkingen. Bij terugkeer uit oranje gebieden geldt doorgaans een quarantaineplicht. Voor Noorwegen en EU-landen met oranje advies geldt deze plicht niet. Voor Noorwegen geldt het oranje advies omdat Nederlanders niet welkom zijn, voor de EU-landen met een oranje advies is het risico wel ‘hoog’, maar niet ‘zeer hoog’ volgens het ministerie. Vakantiereizen worden nog steeds afgeraden.

Een geel advies betekent dat er weliswaar coronarisico’s zijn, maar dat reizen niet per se wordt afgeraden. Quarantaine en een negatieve test zijn niet nodig als u terugkomt in Nederland. Wel eisen veel van deze landen van alle toeristen een negatieve test, soms is ook quarantaine verplicht. Meer informatie vindt u op nederlandwereldwijd.nl.

Maatregelen

Naarmate meer landen de deuren openen, wordt het ook belangrijk om te weten wat er mogelijk is op vakantie. Zijn de musea al weer open, en kunt u al naar een terras? In de tabel hieronder vindt u de maatregelen in de tien populairste vakantielanden voor Nederlanders. Deze gegevens worden elke week bijgewerkt, maar kunnen snel veranderen en per regio verschillen.

In onderstaande tabel is te zien wat u moet doen voor u een land in mag reizen, en wat de regels zijn rondom het testbeleid. In vrijwel alle landen is een PCR-test verplicht, in sommige landen volstaat ook de antigeen-sneltest. Er zijn landen waar gevaccineerden worden vrijgesteld van de testverplichting, vaak wel pas twee weken na de tweede prik. De eisen aan het documenten dat zij daarvoor moeten laten zien, verschillen.

Besmettingen

De reisadviezen worden deels gebaseerd op het aantal gemelde besmettingen per land. Deze cijfers zijn ook van belang omdat veel landen op dit moment liever nog geen Nederlandse toeristen ontvangen, vanwege de hoge besmettingscijfers. In deze kaart ziet u het aantal gemelde besmettingen per 100 duizend inwoners in de afgelopen week voor Europa en omliggende landen.

De gemelde besmettingen per week geven daarnaast een goede indicatie van de trend. Hieronder zichtbaar voor Nederland en een aantal populaire vakantielanden.