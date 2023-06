Waar komt de grote tegenaanval van Oekraïne? Rusland kan zwaarbewapende brigades niet vinden

Een Oekraïense soldaat lanceert een raket richting Russische troepen in de buurt van Bachmoet. Beeld Anatolii Stepanov / AFP

Nadat de Russische president Vladimir Poetin dinsdag zonder blikken of blozen had beweerd dat Oekraïne ‘tot nu toe catastrofale’ verliezen heeft geleden in het oosten en het zuiden, sloegen Oekraïense leiders terug. ‘Wij hebben zekere vooruitgang geboekt, wij voeren onze plannen uit’, antwoordde legerleider Valeri Zaloezjny. Ook president Volodymyr Zelensky claimt dat er terreinwinst is geboekt.

Maar de intensiteit van de gevechten en de kleine verschuivingen aan de frontlinie laten zien dat het Oekraïense leger nog zoekt naar een zwakke plek in de Russische verdediging om te kunnen doorstoten. Het langverwachte offensief is duidelijk begonnen, aldus de Amerikaanse luitenant-generaal b.d. Ben Hodges, maar de grote aanval nog niet. Daarvoor zijn de charges, met een beperkt aantal troepen en materieel, nog niet groot genoeg.

Stieven Ramdharie is ruim 20 jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant met defensie als belangrijkste specialisme.

‘Wacht op het zware materieel’, aldus Hodges, oud-commandant van de Amerikaanse landmacht in Europa, deze week in een opiniestuk op de site van denktank Cepa. ‘Als we zien dat grote, gepantserde formaties zich bij de aanval voegen, kunnen we concluderen dat de hoofdaanval echt is begonnen. We hebben deze concentratie van enkele honderden tanks en infanteriegevechtsvoertuigen tot op heden niet gezien.’

Waar is de grote aanvalsmacht?

Een woordvoerder van de Oekraïense legerleiding beweerde dinsdag dat tot nu toe meer dan 100 vierkante kilometer terrein is heroverd in de drie gebieden waar het offensief begon. Dit is niet bevestigd door onafhankelijke bronnen, hoewel de baas van het Russische huurlingenleger Wagner, Jevgeni Prigozjin, hetzelfde getal noemde.

Hoe moeizaam de strijd verloopt, blijkt uit de aanvallen in het oosten rond Bachmoet. Zowel ten noorden als ten zuiden van de stad zou het Oekraïense leger ongeveer 200 meter zijn opgerukt, volgens staatssecretaris van Defensie Hanna Maljar. Aan het zuidelijke front, in de regio Zaporizja, ging het om 500 meter tot een kilometer in één dag, waarbij 3 vierkante kilometer zou zijn heroverd op de Russen. Die proberen vervolgens weer terug te slaan, na een hergroepering, om het verloren terrein opnieuw te veroveren.

De grote vraag die ook het Russische opperbevel in Moskou probeert te beantwoorden, is waar de grote legermacht zich ophoudt die Oekraïne heeft klaarstaan om tot de beslissende aanval over te gaan. Bevelhebber Zaloezjny en zijn generaals hebben de afgelopen maanden twaalf brigades klaargestoomd, met elk circa vierduizend soldaten, voor het offensief. Deze zijn voorzien van honderden tanks, pantservoertuigen en artilleriegeschut.

Paraat achter de frontlijn

Zeker negen van deze brigades zijn bewapend met zwaar westers materieel, zoals de Leopard- en Challenger-tanks en de Bradley-gevechtsvoertuigen. Het plan is dat deze brigades in actie komen zodra de Russische verdedigingslinie – die versterkt is met mijnenvelden, grachten en greppels – ergens instort en de Russische eenheden op de vlucht slaan. Maar waar deze grote gevechtsformaties zich ophouden, is nog onduidelijk.

Tot nu toe zijn er geen beelden naar buiten gekomen van grote Oekraïense troepenconcentraties die achter de frontlijn paraat staan om tot de beslissende aanval over te gaan. In dit opzicht verschilt deze oorlog van beide Golfoorlogen, in 1991 en 2003, toen de hele wereld de opbouw van de enorme geallieerde aanvalsmacht in Koeweit kon volgen.

De Russen zullen er alles aan doen om deze aanvalsbrigades tijdig te ontdekken. Een Oekraïense brigade telt naar schatting ongeveer 250 voertuigen: van tanks en pantserwagens tot jeeps en ander rollend materieel. Die verberg je niet zomaar. Net als de Amerikanen beschikken de Russen over speciale radar- en verkenningsvliegtuigen die diep in Oekraïens gebied kunnen kijken en gesprekken op de grond kunnen afluisteren.

In de val

Ook proberen de Russen, zo blijkt uit video’s op sociale media, met het meervoudige raketsysteem Zemledeliye gebieden snel onbegaanbaar te maken. Dit systeem vuurt speciale raketten af die tot op 15 kilometer onder meer antitankmijnen verspreiden over een gebied, zodat tanks en pantserwagens in de val komen te zitten. Ook proberen de Russen kleine Oekraïense eenheden tijdig te ontdekken, waarna die vanaf de grond worden bestookt met zwaar artillerievuur en vanuit de lucht met drones en helikopters.

Als het aan de Oekraïense generale staf ligt, duurt het gespeculeer over waar dé grote Oekraïense aanval gaat plaatsvinden zo lang mogelijk. Gaat Kyiv toeslaan bij Bachmoet richting het oosten, of bij Zaporizja richting het zuiden? Hoe meer gespeculeer, onder meer op sociale media, hoe beter het Russische leger om de tuin kan worden geleid.

Veel aandacht gaat nu bijvoorbeeld uit naar de operaties bij Zaporizja. Maar is het Oekraïense leger hier met de aanvallen wel uit op het afsluiten van de Krim, die wordt gebruikt om het invasieleger te bevoorraden, of wil het de Russen verrassen met een grote aanval in de Donbas?

Hodges: ‘Als we zien dat twee of drie van die brigades, met ongeveer 500 tot 750 gepantserde voertuigen, zich richten op een smal front, dan kunnen we zeggen dat de hoofdaanval waarschijnlijk is begonnen. Tot nu toe lijkt het er echter op dat de Oekraïners nog steeds aan het onderzoeken zijn – druk uitoefenen, zoeken naar kwetsbaarheden die ze kunnen uitbuiten en lokaal tactisch succes versterken.’