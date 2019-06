Waar is toch Camiel Eurlings? Nou, op Malta – waar hij bij een investeringsfonds werkt

Volgens Knighthood Capital was Eurlings sinds februari 2018 al adviseur. Dat is een maand nadat Eurlings terugtrad bij het IOC en de Nederlandse sportkoepel NOCNSF. Beeld ANP

Eurlings (45) zette zijn nieuwe functie op zijn LinkedIn-profiel, waarna hij het nieuws tegenover De Telegraaf bevestigde, zonder in te gaan op vragen over wat zijn nieuwe baan inhoudt. Volgens Knighthood Capital was Eurlings sinds februari 2018 al adviseur. Dat is een maand nadat Eurlings terugtrad bij het IOC en de Nederlandse sportkoepel NOCNSF. Zijn vertrek was onvermijdelijk na ophef over late excuses over het mishandelen van zijn ex-vriendin Tessa Rolink. Eurlings verontschuldigde zich publiekelijk pas na tweeënhalf jaar zwijgen.

De CDA-belofte was van 2007 tot 2010 minister van Verkeer en Waterstaat. Daarna ging hij naar KLM, waar hij in 2014 werd ontslagen als topman. Volgens de topman van Knight Capital, James Hogan, is Eurlings een waardevolle toevoeging. ‘Naast zijn expertise op het vlak van de luchtvaart zal zijn ervaring in de samenwerking tussen de overheid en de private sector goed van pas komen in onze projecten.’ De Australiër werd zelf in 2017 ontslagen als topman van Etihad Airways. Knighthood Capital heeft ook vestigingen in Abu Dhabi en Genève. Het fonds zegt ruim 35 miljard dollar (30 miljard euro) beschikbaar te hebben voor investeringen.