Waar in Zuid-Europa ben je als toerist welkom (en onder welke voorwaarden)?

Na maanden van lockdowns zijn de eerste toeristen in zuidelijke landen weer welkom. Bezoekers zullen wel in veel gevallen een gezondheidsbewijs moeten laten zien.

Portugal

Na een van de zwaarste lockdowns van Europa zagen de Portugezen vorige week hun offer beloond. Het Verenigd Koninkrijk, met zijn zon zoekende inwoners zo belangrijk voor de Portugese toerismesector, besloot het licht op groen te zetten voor quarantainevrij reizen naar zijn ‘oudste bondgenoot’, zoals Portugal bij de Britten bekendstaat.

Het was een grote opsteker voor de Portugese regering, die binnenkort met een ‘ambitieus plan’ komt om de getroffen toerismesector uit het slop te trekken. Het ontvangen van Nederlandse toeristen is voorlopig niet aan de orde. Omdat het aantal besmettingen te hoog is, moeten reizigers uit Nederland na aankomst eerst twee weken in quarantaine.

Op de Portugese eilanden geldt een soepeler regime. Nederlanders die vliegen naar de Azoren hoeven niet in quarantaine zolang ze een negatieve PCR-test kunnen overleggen. Hetzelfde gaat op bij een vliegvakantie naar Madeira, maar door het hogere aantal besmettingen daar verplicht Nederland na terugkeer alsnog minimaal vijf dagen thuisquarantaine. Het maakt een bezoek aan de geboorteplek van Cristiano Ronaldo niet aantrekkelijk.

Spanje

‘Gegijzeld door de Brusselse politiek’ worden ze, foeterde eind april de voorzitter van de Spaanse belangenvereniging voor de toerismesector. Steen des aanstoots was, en is, het Europese vaccinatiepaspoort. Dat een besluit over dat gemeenschappelijke bewijs uitblijft, leidt in Spanje tot groeiende ongerustheid. Zeker nu Italië en Griekenland, geduchte concurrenten in de strijd om de Europese toerist, buiten de EU om hun deur openzetten voor buitenlandse reizigers.

Voorlopig blijft het Nederlandse reisadvies: niet naar Spanje reizen. Zelf hanteert het land geen verplichte quarantaineperiode bij aankomst. Een negatieve PCR-test op het vliegveld of bij de grens met Frankrijk is voldoende om Spanje binnen te komen. Andersom eist Nederland wel dat reizigers bij terugkeer in quarantaine gaan.

Een uitzondering maakte Nederland vorige week voor de Balearen, de eilandengroep in de Middellandse Zee met populaire vakantiebestemmingen als Mallorca en Ibiza. Wie zich daar gaat laven aan de zon, mag bij thuiskomst de quarantaine overslaan. Ook een PCR-test is niet nodig. Het reisadvies blijft echter negatief.

Albufeira, Portugal, vorig jaar zomer. De Portugese regering komt binnenkort met een ‘ambitieus plan’ om de toerismesector uit het slop te trekken. Beeld REUTERS

Italië

‘Boek uw vakantie in Italië’, zei premier Mario Draghi vorige week, na de G20-top over toerisme. De EU mag de groene kaart dan pas in juni invoeren, Italië neemt daarop vanaf 15 mei een voorschot. Het land is druk bezig met een verordening waardoor de vijfdaagse quarantaine vervalt voor burgers uit de EU, het Verenigd Koninkrijk en Israël die een negatieve test hebben, gevaccineerd zijn of kunnen aantonen dat ze onlangs covid hebben gehad.

Hoe de Italiaanse ‘groene pas’ eruit gaat zien en wat precies als afdoende bewijs geldt, is een paar dagen voor de invoering nog compleet onduidelijk. De boodschap is wel helder: Italië gaat de strijd om de Noord-Europese toerist aan. De terrassen en musea zijn al open, ook de avondklok wordt waarschijnlijk snel opgeschoven van tien uur naar middernacht. ‘Onze bergen, stranden en steden gaan weer open’, kondigde Draghi aan. ‘We zijn klaar om de wereld te ontvangen.’

Dit terras in Capri, in het zuiden van Italië, was in april nog leeg, maar het land wil de strijd om de Noord-Europese bezoeker aangaan. Beeld REUTERS

Griekenland

Na een halfjaar lockdown heropende Griekenland deze week zijn stranden en musea, nadat een week eerder de restaurants en bars hun deuren eindelijk weer mochten openen. Het land dat voor 20 procent van de economie afhankelijk is van toerisme smacht naar de terugkeer van buitenlandse bezoekers. Vanaf 15 mei mogen zij weer vakantie komen vieren zonder quarantaine.

Bij aankomst moeten bezoekers wel aantonen dat ze gevaccineerd zijn of recentelijk een negatieve PCR-test hebben ondergaan. Ook kunnen reizigers op het vliegveld aan een verplichte extra sneltest worden onderworpen.

Griekenland opent de grenzen niet alleen voor EU-burgers, maar ook voor een rits andere landen, waaronder de Verenigde Staten, Servië en Rusland. De Grieken lopen dus voorop in de heropening, al zijn de licht dalende besmettingscijfers nog niet echt geruststellend. ‘Ik verwacht dat de situatie de komende maand dramatisch zal verbeteren’, zei premier Kyriakos Mitsotakis daarover vorige week tegen The Financial Times.

Een straatverkoper in Athene, vorige week. Griekenland opent de grenzen niet alleen voor EU-burgers, maar ook voor een rits andere landen. Beeld AFP

Frankrijk

Na een derde landelijke lockdown maakt Frankrijk zich sinds deze maand op voor een stapsgewijze heropening van het land. Vanaf 9 juni zijn ook buitenlandse toeristen weer welkom, op vertoon van hun pass sanitaire. Hoe die gezondheidspas er precies uit gaat zien, is nog onduidelijk, maar toeristen zullen via een app of papieren certificaat moeten bewijzen dat ze recentelijk negatief zijn getest, gevaccineerd of immuun zijn.

Ze kunnen dan meteen aanschuiven in de cafés en restaurants die vanaf die dag ook weer hun deuren mogen openen, na zeven maanden sluiting. De terrassen, musea en andere culturele instellingen gaan naar verwachting drie weken daarvoor weer open.

Toch blijft het nog even vakantievieren-met-beperkingen: de avondklok geldt in Frankrijk vanaf 9 juni vanaf elf uur, clubs en discotheken blijven voorlopig gesloten.

Strandgangers doen er goed aan de lokale regels rond mondkapjesplicht in de gaten te houden. Aan de Côte d’Azur is het dragen ervan ook aan zee verplicht, de stranden aan de noordwestkust versoepelen langzaamaan de regels voor het mondkapje.

Ook Disneyland Parijs gaat weer open binnenkort. Beeld REUTERS

Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel stond dat de regels aan de noordoostkust van Frankrijk langzaam worden versoepeld, bedoeld werd de noordwestkust.