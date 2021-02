Waar in Europa kun je naar de kapper? Of naar school?

Een kapper heeft haar kapsalon verplaatst naar het bevroren meer van Babelitis, in Riga, Letland. Op de achtergrond neemt een ijszwemmer een duik. Beeld AFP

Belgen en Fransen mogen al langere tijd naar de kapper. In Nederland en Duitsland is een bezoek voor een knipbeurt waarschijnlijk vanaf volgende week mogelijk, en de Britten kunnen eind maart pas weer naar de kapper. In Zweden hebben de kappers gewoon kunnen doorknippen, maar is wel net een wet aangenomen om ze bij een volgende uitbraak sneller te kunnen sluiten.

Ieder land kiest net een andere combinatie van maatregelen in de strijd tegen een eventuele derde golf, vaak ook nog verschillend per regio of provincie. Ook het versoepelen van maatregelen verschilt per land. De scholen zijn, anders dan in de eerste golf, in veel landen niet of niet lang gesloten geweest. Nederland is hiermee strenger dan veel andere landen. Middelbare scholieren mogen hier waarschijnlijk volgende week weer enige dagen naar school.

In België, Zweden, Frankrijk, Spanje en Italië zijn de middelbare scholen de afgelopen weken niet volledig gesloten geweest. In het VK, Denemarken en Duitsland zijn de middelbare scholen deze week sowieso nog dicht. In Denemarken gaan ze per 1 maart weer open, in het VK en Duitsland mogelijk de week daarna.

België, waar de eerste lockdown veel strenger was, kiest nu voor een iets soepelere aanpak dan Nederland. Niet-essentiële winkels zijn open en de avondklok geldt in Vlaanderen pas vanaf 12 uur ’s nachts, in Brussel en Wallonië gaat de avondklok om 10 uur ’s avonds in.

Italië kiest ervoor winkels en scholen open te laten, maar het interne verkeer te beperken. Reizen tussen regio’s is zeker tot 27 maart verboden. Er is een avondklok, maar inwoners wordt ook gevraagd alleen ’s ochtends vrienden en familie te bezoeken. In Duitsland hoopt Angela Merkel hoopt de lockdown stapsgewijs te kunnen versoepelen. Eerst meer sociale contacten toestaan, dan de scholen openen, en tot slot de horeca en sportscholen weer van het slot halen.