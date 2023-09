Waar in 2011 de opstand tegen Assad begon, gaan Syriërs opnieuw de straat op om zijn vertrek te eisen

Protest tegen het Assad-regime, vrijdag in Suwayda. Beeld Suwayda24 / AP

De vlag van de revolutie wappert weer in zuidelijk Syrië. In de druzische stad Suwayda waren vrijdagmiddag naar schatting tweeduizend mensen op de been die opriepen tot de val van het regime van president Bashar al-Assad. Het was de dertiende dag van protest op rij in Suwayda, en er zijn aanwijzingen dat de beweging voorzichtig overslaat naar andere plekken in het zuiden.

Ook in de provincie Dera’a, een streek met symbolische waarde sinds de revolutie er in 2011 begon, gingen vrijdag enkele honderden mensen de straat op. ‘We vragen om dezelfde rechten waarop we al twaalf jaar wachten’, zegt medeorganisator Nasser al-Miqdad (35) aan de telefoon. ‘Vrijheid, gerechtigheid en het vrijlaten van de tienduizenden politieke gevangenen.’ De leus uit de ‘Arabische lente’ van 2011 – ‘Het volk wil de val van het regime’ – schalt opnieuw over de pleinen, al zijn de aantallen demonstranten vele malen kleiner dan toen.

Miqdad komt uit Busra al-Sham, een dorp op drie kwartier van Dera’a. Na het vrijdaggebed in de lokale moskee riep hij de dorpelingen op hem te volgen naar het centrale plein. Op foto’s en filmpjes die hij de Volkskrant stuurde, is te zien dat enkele tientallen mensen leuzen scanderen, onder wie een groot aantal kinderen. Ze houden posters omhoog met teksten als: ‘De revolutie is een toorts die wordt doorgegeven.’

‘Regime is nog niet bezorgd’

Of de protesten in staat zijn het Assad-bewind uit te dagen, is niettemin twijfelachtig. In Suwayda zijn de aantallen weliswaar aanzienlijk, maar daarbuiten niet. ‘Het regime gaat zich pas zorgen maken als de protesten zich uitbreiden en de verschillende provincies hun demonstraties gaan coördineren’, zegt Joseph Daher, een Syriëkenner verbonden aan de Universiteit van Lausanne.

Daher wijst erop dat de demonstranten in Suwayda een belangrijk voordeel hebben: het gebied is in handen van Rijal al-Karama (‘Mannen van waardigheid’), dat zich altijd neutraal heeft opgesteld – noch vóór, noch tegen het regime. Die uitzonderlijke positie geeft de demonstranten momenteel de gelegenheid hun boosheid te ventileren. ‘Ik voel de vrijheid, het is heerlijk’, zegt een 25-jarige studente die omwille van haar veiligheid anoniem wil blijven.

Anders dan in Suwayda is de provincie Dera’a zwaar gemilitariseerd. Behalve de Vierde Gepantserde Brigade (onder leiding van Assads broer Maher) zijn ook de Russen met enkele duizenden soldaten aanwezig, evenals een waaier aan pro-Iraanse milities.

Geruchten over Islamitische Staat

De afgelopen dagen verspreidde de Assad-regering geruchten over de komst van extremisten van Islamitische Staat (IS). Die strategie lijkt voorlopig te werken. In de gelijknamige hoofdstad van Dera’a durfde vrijdag niemand te demonstreren.

In het stadje Jassim, 40 kilometer noordwaarts, verborgen demonstranten hun gezichten met sjaals om onherkenbaar te blijven. ‘Voor onze veiligheid willen we ’s nachts gaan demonstreren’, zegt de 49-jarige Ahmad (‘geen achternaam’) aan de telefoon. Bang voor geweld is hij niet. ‘Zes van mijn broers zijn de afgelopen jaren gedood, sommigen door IS, anderen door het regime. Waarvoor zou ik nog willen leven? Iedereen probeert hier weg te komen. Simpele producten als suiker en yoghurt zijn onbetaalbaar geworden. Om eerlijk te zijn: ik hoop dat ik mag sterven.’

Wanhoop

De wanhoop is groot, bevestigt Syriëkenner Daher. Volgens schattingen van het Wereldvoedselprogramma (WFP) heeft een doorsnee familie omgerekend 100 euro in de maand nodig om te overleven, terwijl de meeste families het met zo’n 15 euro moeten doen. Lang niet iedereen kan het zich veroorloven om overdag te gaan demonstreren. Alleen als Damascus, Aleppo en de kuststrook gaan meedoen aan de betogingen, kunnen ze succes hebben, zegt Daher. ‘Ik zie sommigen beweren dat de revolutie herboren is, maar met dat soort teksten moeten we voorzichtig zijn.’

Aan de telefoon vertelt Miqdad dat de burgeroorlog veel van zijn familieleden het leven heeft gekost. ‘Mijn 8-jarige zoon vroeg deze week: waarom gaan we demonstreren? Ik heb geantwoord: omdat de regering jouw oom gedood heeft. Dat begreep hij.’ Na drie kwartier was de demonstratie vrijdag voorbij, vertelt Miqdad. Langer blijven was te gevaarlijk.