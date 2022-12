Waar de privéjet van Musk zich bevindt? Dat mag ineens niet gedeeld worden op Twitter

Elon Musk afgelopen mei in New York. Beeld Patrick McMullan via Getty Image

Musks privéjet Gulfstream vertrok maandag vanaf Oakland, Californië om 48 minuten later in Los Angeles te landen. Het is de laatste vluchtinformatie die de Twitterbot @ElonJet met zijn ruim 500.000 volgers deelde.

Woensdag sloot Twitter het account van de 20-jarige student Jack Sweeney definitief, samen met een hele trits andere vliegtuig-volgaccounts. Daaronder bevonden zich ook accounts van verschillende oligarchen en beroemdheden als Taylor Swift. Soortgelijke Nederlandse accounts blijven vooralsnog buiten schot, al overheerst ook daar de vrees dat ze verbannen zullen worden van het platform.

Geen reden

Sweeney werd woensdag wakker met de mededeling dat het account dat de privévluchten van Musk volgde permanent was afgesloten. Later op de dag volgden zijn andere accounts. Een reden kreeg de student niet, maar de sluiting viel samen met plotseling geïntroduceerde extra veiligheidsmaatregelen van Twitter. Deze stellen dat het delen van iemands livelocatie via Twitter niet is toegestaan omdat dit een persoon in gevaar zou kunnen brengen. Sweeney zit inmiddels op Twitter-alternatief Mastodon.

We’ve updated our Private Information policy to prohibit sharing someone else’s live location in most cases. Here’s what changed and why. 🧵 — Twitter Safety (@TwitterSafety) 14 december 2022

De stap van Twitter is opvallend omdat het account dat de vluchtinformatie van Musk deelde juist symbool stond voor Musks ruime opvatting van vrijheid van meningsuiting. Op de kritiek dat Musk na zijn overname weer ruim baan geeft aan stemmen die eerder nog werden geschorst vanwege het verspreiden van haat, wees de miljardair expliciet naar Jack Sweeney: ‘Mijn inzet voor vrijheid van meningsuiting strekt zich zelfs uit tot het niet verbieden van het account dat mijn vliegtuig volgt, ook al is dat een direct persoonlijk veiligheidsrisico.’

My commitment to free speech extends even to not banning the account following my plane, even though that is a direct personal safety risk — Elon Musk (@elonmusk) 7 november 2022

Musk ergert zich al veel langer aan Sweeney. Een jaar geleden, ver voordat Musk eigenaar van Twitter werd, stuurde de rijkste man op aarde een bericht via Twitter aan de student met het verzoek te stoppen met zijn vliegtuigaccount. De miljardair bood hem vijfduizend dollar, maar Sweeney wilde het tienvoudige, ‘misschien wel om een Tesla te kopen’. De overname van Twitter voor 44 miljard dollar heeft Musk in ieder geval dit bedrag bespaard.

Extra pikant

In Nederland beheert luchtvaartjournalist Menno Swart een aantal vergelijkbare accounts. Net als Sweeney maakt hij gebruik van openbaar beschikbare informatie uit een vliegtuigdatabase om zijn bots te voeden. Op die manier kan hij onder andere de vertrek- en landingsinformatie van de privéjets van Max Verstappen, Nikkie Plessen en het regeringsvliegtuig (Hé waar is de PH-GOV?) publiceren. Swart heeft nog niets van Twitter vernomen, vertelt hij aan de Volkskrant, maar houdt zijn hart vast: ‘Ik zit steeds te kijken of mijn accounts het nog doen.’

Het nu gebruikte veiligheidsargument is extra pikant omdat Musk zelf weinig terughoudend is om via zijn privéaccount (121 miljoen volgers) mensen in gevaar te brengen. Het afgelopen weekend tweette hij nog: ‘Mijn voornaamwoorden zijn: aanklagen/Fauci’. De gezondheidswetenschapper Anthony Fauci adviseerde president Biden lange tijd over het te voeren coronabeleid. Musks oproep om hem te vervolgen is volgens het Witte Huis ‘walgelijk’ en ‘gevaarlijk’.

In een andere serie tweets van Musk moest Twitters voormalige (en nu kritische) veiligheidsbaas Yael Roth het ontgelden. Musk linkte hem, zonder enig bewijs, aan kindermisbruik. Dat is koren op de molen van alt right-kringen, die Roth vervolgens overspoelden met bedreigingen, ongefundeerde beschuldigingen en homofobische haatberichten.