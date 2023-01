Waar blijven toch de geniale reclames voor e-auto’s?

Vroeger was heus niet alles beter, maar auto-advertenties waren dat wel. Het was publicist Erwin Wijman opgevallen dat er nog nooit een ‘beetje leuke’ of gedenkwaardige reclame voor een elektrische auto is gemaakt. Zoals je vroeger aanstekelijke campagnes had in tijdschriften, bijvoorbeeld voor de Volkswagen Kever uit de jaren zeventig (‘It’s ugly, but it gets you there’, met een foto van de maanlander erbij). Of de prachtige tv-commercial uit 1993 waarin Lady Di er ’s nachts tussenuit knijpt om haar minnaar te bezoeken in haar Mazda Xedos 6. Pay-off: ‘De stilste auto op aarde.’

Hoe komt dat, vroeg Wijman zich af. Willen fabrikanten misschien liever geen e-auto’s verkopen, omdat ze er minder aan verdienen? Of hebben ze geen hart voor elektrisch rijden? Neem de briljante tekst in een reclame voor de Saab 900 uit 1982: ‘Wie last krijgt van ’n acute blindedarm, mag hopen dat z’n dokter ’n goeie ontsteking heeft.’

Ook voor fossiele auto’s zijn hedendaagse reclames weinig spannend, constateert Wijman tot zijn spijt. Om te laten zien hoe het wel kan, stelde hij voor het reclamevakblad Adformatie twee topvijftigs van beste autocommercials samen, een voor Nederlandse advertenties, en een voor buitenlandse. Wat opvalt: alles op de lijst is oud. De jongste stamt uit 2017, maar het gros dateert van de jaren negentig, de gouden jaren.

‘Reclame over auto’s gaat over alles behalve auto’s’, schrijft Wijman in een begeleidend stuk. ‘Het gaat over vrijheid, onafhankelijkheid, blijdatikrijdschap...’ Autoreclame gaat over pochen, patsen en soms zelfs over antistatus, zoals de Fiat Panda en Lada. En dus de VW Kever. En heel vaak over seks.

Autoreclame gaat (of ging) veel meer dan alle andere vormen van reclame over mensen, concludeert Wijman. ‘Probeer maar eens een topvijftig samen te stellen over reclames voor wasmiddelen, of voor supermarkten, of gokreclame.’ Lukt niet.

Om fabrikanten en reclamebureaus te inspireren, publiceerde het 50-jarige Adformatie de afgelopen weken Wijmans dubbele topvijftig. Met in Nederland Volkswagen als grote winnaar (komt veertien keer voor), gevolgd door Mazda, met vier vermeldingen. De beste advertentie (die het vaakst werd genoemd door mensen die op Wijmans oproep op LinkedIn reageerden) is die van Saab en de ontsteking – een reclame die de meeste jonge automobilisten van nu niets meer zal zeggen (ontsteking?!), en elektrische rijders al helemaal niet.

Zie het als een aanmoediging, aldus Wijman, om opnieuw de creativiteit te laten zegevieren. Want het moois dat er in de jaren negentig gemaakt is, dat zou toch ook weer mogelijk moeten zijn, nu de wereld aan de vooravond van de gouden elektrische jaren staat.