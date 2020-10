Waar blijven de Europese cyberkampioenen? ‘Bedrijven zijn te afhankelijk van Amerikaanse of Israëlische spullen’

Medewerkers van Fox-IT in het security operations center (SOC). Beeld ANP

In het venster van hun tijdelijke kantoor in Den Haag ligt een dode vos – een expliciete verwijzing naar hun oude werkgever. Jurjen Harskamp (45) en Ronald Prins (51) verkochten in 2015 Fox-IT, het digitale beveiligingsbedrijf dat Prins ooit oprichtte en waar Harskamp als strategisch directeur actief was. Door het bedrijf te verkopen aan het Engelse NCC Group werden ze miljonair. Prins bleef er nog twee jaar en ging toen naar de overheid. Harskamp bleef korter en werd investeerder.

Ze hadden eeuwig adviesrollen kunnen aannemen en op een zeilboot kunnen gaan zitten (Prins) of start-ups met robotplannen en VR-brillen kunnen ondersteunen (Harskamp). Maar ze beginnen weer helemaal opnieuw, ditmaal met Hunt & Hackett.

Een dode vos in de vensterbank en OutFox als naam voor de holdingmaatschappij.

Harskamp: ‘Dat was bedacht door het bedrijf dat hielp met de oprichting. De slogan van het bedrijf was OutFox your adversaries. Leek hun grappig.’

Je zou ook kunnen zeggen: het is wat kinderachtig.

Prins: ‘Het was kinderachtig ja. En sommige mensen bij Fox vonden het vervelend. We hebben het daarom aangepast.’

Vanwaar die verwijzingen naar Fox? Hebben jullie iets te bewijzen?

Harskamp: ‘Nee, Fox is jaren geleden. We hadden plannen om ons in te kopen in een bedrijf. Iedereen die aan digitale beveiliging doet, biedt ongeveer hetzelfde: detectie van dreigingen. Als beveiligingsmedewerkers die naar schermen vol camera’s kijken of er toevallig een inbreker voorbijkomt. Er is te weinig diepte-investering in goede inlichtingen over aanvallende groepen. Er zijn steeds meer gerichte hacks, in pogingen om intellectueel eigendom te stelen. Bedrijven weten helemaal niet of ze goed beveiligd zijn daartegen. Toen dachten we: kom, we gaan het zelf doen.’

Prins: ‘De digitale oorlog wordt zo groot: je gaat het niet meer redden met securitymannetjes die naar een scherm kijken of er een aanval is. Jurjen heeft me overtuigd mee te doen. Ik wil weer ondernemen, m’n neus stoten, met techniek bezig zijn. Ik ga niet hetzelfde doen als bij Fox. Fox is verleden tijd. En ik doe het ook niet om rijker te worden. Er gaat veel geld in voordat we een positie hebben verworven.’



Toen Prins stopte bij Fox-IT ging hij naar de overheid, waar zijn technische kennis hard nodig bleek. Hij kwam als eerste technisch lid in de nieuwe toetsingscommissie TIB, die aanvragen van de AIVD en MIVD beoordeelt, kreeg een rol bij de Onderzoeksraad en bij de Kiesraad. Amper drie jaar later verliet hij de overheid weer.

Kennelijk is het niet makkelijk voor iemand met technische kennis bij de overheid.

Prins: ‘Daar ben ik het niet mee eens. Ik heb geholpen de TIB op te zetten. Dat is goed gelukt, we zijn een serieuze gesprekspartner geworden. Ik ben alleen een energiek mannetje en had weinig omhanden. Ik kan de hele dag op een zeilschip gaan zitten, maar liever ga ik iets bouwen. Daar komt bij dat door corona zichtbaar is geworden hoe slecht onze digitale weerbaarheid is.’

Dat is ook een clichéverhaal: de digitale dreiging neemt toe. Waar blijkt het uit?

Harskamp: ‘Militair, medisch, technologisch: bedrijven zien dat hun technieken gestolen worden en dat hun producten ergens anders ter wereld opduiken. Als je niets doet aan beveiliging, ga je het vanzelf merken.’

Prins: ‘Ik sprak onlangs nog een commissaris van een groot zuivelbedrijf. Je zou er misschien niet aan denken, maar die is bang dat zijn techniek gestolen wordt door China. Dat maakte ik vijf jaar geleden niet mee. Bedrijven realiseren zich beter wat de dreiging is.’

Ondertussen schieten securitybedrijven als paddenstoelen uit de grond. Wéér eentje.

Harskamp: ‘Het is geen makkelijke markt. Wij willen iets nieuws doen: met techniek, kunstmatige intelligentie en eigen expertise voor bedrijven een systeem bouwen dat beschermt tegen aanvallen. Dat gebeurt bij Fox ook niet op dezelfde manier.’

Prins: ‘Spionagegroepen hebben allemaal een eigen werkwijze. Wij werken aan een model dat laat zien welke groepen het op jou gemunt hebben, hoe ze aanvallen en welke mechanismen je moet toepassen om je daartegen te beschermen. Met kunstmatige intelligentie gebeurt al veel in de Verenigde Staten en minder in Europa. Wij willen met Europese partners gaan samenwerken en Europese technologie maken. Bedrijven zijn nu te afhankelijk van Amerikaanse of Israëlische spullen. De Europese markt is gefragmenteerd – er zijn weinig echte Europese kampioenen op het gebied van cybersecurity.’

Darktrace, een Brits bedrijf dat ook met kunstmatige intelligentie werkt, is een van de snelstgroeiende cybersecuritybedrijven ter wereld en al ruim meer dan een miljard waard. Hoezo geen Europese spelers?

Prins: ‘Zij zijn meer technologiebouwer. Wij willen ook zelf klanten helpen en ondertussen onze technologie verbeteren aan de hand van wat we aantreffen.’

Dan nog: beveiligingsbedrijven te over.

Harskamp: ‘Die allemaal een kastje bieden om internetverkeer te monitoren en een team dat naar kwetsbaarheden zoekt. Een bedrijf weet dan nog steeds niet in hoeverre en waartegen het beveiligd is. Wij doen het anders: als je een maritiem bedrijf bent, weten wij welke spionagegroepen het op je gemunt hebben en hoe die zullen aanvallen.’

Prins: ‘We bouwen nu aan een model waarin de aanvalstechnieken van vierhonderd spionagegroepen staan. Dat verrijken we telkens. Het verschil met andere bedrijven is: wij beveiligen niet tegen bekende dreigingen maar tegen onbekende.’

Het nieuwe Fox-IT.

Prins: ‘Dat risico bestaat.’

Hoeveel mensen werken nu bij Hunt&Hackett?

Harskamp: ‘Ongeveer tien. We willen in eerste instantie naar dertig man toe.’

En hoeveel van die tien hebben ooit bij Fox gewerkt?

Prins: ‘Eentje niet. Er zijn er ook bij die ooit een jaartje bij Fox werkten, maar allang een andere baan hadden.’

Zijn er afspraken gemaakt met Fox over het wegtrekken van personeel?

Harskamp: ‘Daar wil ik niet teveel over zeggen.’

Prins: ‘Dat proberen we, maar lukt nog niet zo goed. Het is niet onze insteek om Fox leeg te trekken. De overige twintig mensen die hier komen werken, zullen elders vandaan moeten komen. Ik heb nog veel liefde voor Fox.’