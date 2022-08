Waar blijft het ‘wondermiddel’ Paxlovid tegen ernstige corona?

President Joe Biden werkte gewoon door vanuit het Witte Huis toen hij in juli corona had. Hij werd behandeld met de tweevoudige virusremmer Paxlovid. Beeld Adam Schultz / AP

Paxlovid leek begin dit jaar hét wondermiddel tegen corona: een pil die het risico op ziekenhuisopname met 89 procent vermindert. Het middel bestaat uit twee virusremmers, die men meteen bij aanvang van de eerste symptomen moet gaan slikken: een die vermenigvuldiging van het virus remt, en een andere die ervoor zorgt dat virusremmer nummer één niet te snel wordt afgebroken.

Maar terwijl onder meer de VS, Canada, Frankrijk, Duitsland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk het middel aanbevelen voor gebruik bij kwetsbaren en 65-plussers, luidt het advies in Nederland om het alleen voor te schrijven aan de kwetsbaarste patiënten, zoals transplantatiepatiënten.

‘De studies naar Paxlovid zijn gedaan onder niet-gevaccineerde mensen, in de tijd dat de schadelijkere deltavariant rondging’, vertelt Mark de Boer van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB), die over de inzet van het middel gaat. ‘Destijds moest je twintig mensen behandelen om één ziekenhuisopname te voorkomen. Dat roept de vraag op: hoeveel mensen zouden we nu moeten behandelen om één ziekenhuisopname te voorkomen, nu de meeste mensen zijn gevaccineerd en we de omikronvariant hebben, die nog maar zelden voor opnames zorgt? Honderden?’

De Boer wijst op de nadelen die het middel óók heeft. Zo kan Paxlovid de werking van andere medicijnen (waaronder bloedverdunners) verstoren, en is het middel niet waterdicht: bij zo’n 10 procent laait het virus na de kuur weer op. ‘Daarom hebben we, alles overziend, gezegd: het is niet logisch om meteen iedereen hiermee te behandelen’, zegt De Boer.

Ook effectief bij omikron

Maar in Nijmegen ziet hoogleraar infectieziektenuitbraken Chantal Bleeker-Rovers dat anders. Ze wijst op een net verschenen Israëlische studie: ook onder gevaccineerden die besmet raken met omikron maakt Paxlovid de kans op ziekenhuisopname zo’n 70 procent kleiner.

‘Ik zou het heel verstandig vinden als men het eerdere advies nog eens bekijkt en overweeg dit voor een wat bredere groep te adviseren’, vindt ze. ‘Elke patiënt die niet in het ziekenhuis belandt, is er één. En dit middel biedt mensen de mogelijkheid om zelf de kans op ziekenhuisopname te verkleinen.’

De Boer zegt desgevraagd de nieuwe studie mee te nemen. Maar of dat ook het advies verandert, is nog de vraag: hij wijst erop dat het aantal opnames in het nieuwe onderzoek erg laag is. ‘En een van de vragen die dan opkomen is: welke patienten zijn dat precies?’

Op de achtergrond spelen meer zaken mee. Zo zou brede inzet van Paxlovid mensen maar ontmoedigen om de boosterprik te nemen. Bleeker ziet ook dat echter anders: ‘Ik vind het moeilijk te begrijpen dat er in Duitsland haast reclamespotjes op tv zijn voor dit middel en we het hier heel beperkt zouden willen inzetten. In Duitsland is het onderdeel van de strategie om patiënten uit het ziekenhuis te houden. Elk bed dat we vrijhouden, kunnen we goed gebruiken voor andere patiënten.’

Intussen is er nog een ander probleem. Het middel, waarvan in Europa al tienduizenden doses zijn voorgeschreven, is in ons land nog niet beschikbaar. Reden: een ingewikkelde ruzie tussen fabrikant Pfizer en het ministerie van Volksgezondheid over de aankoopprocedure.

Aankoop bijna rond

Het ministerie wil dat Pfizer het middel aanbiedt via het Zorginstituut Nederland, zodat apotheken en ziekenhuizen het kunnen bestellen. Pfizer vindt dat echter te omslachtig en doet liever zaken met de landen zelf. Gevolg is dat alle buurlanden het middel inmiddels op voorraad hebben, maar Nederland nog niet – al is de aankoop nu bijna rond, verzekert een woordvoerder van het ministerie desgevraagd.

‘Ik hoop dat we het voor het najaar op de plank hebben liggen’, zegt Bleeker. ‘En dan nog is dat kort dag. Er is ook een campagne nodig om de mensen goed te informeren.’ Het is immers zaak te beginnen met de kuur – tweemaal daags drie pillen, vijf dagen lang – als de eerste symptomen zich net hebben aangediend.