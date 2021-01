Waar blijft het inreisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk?

Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk zijn op Schiphol met een lantaarntje te vinden. Beeld EPA

Wie op woensdagochtend op Schiphol zoekt naar passagiers uit het land waar de gevreesde variant van het coronavirus is ontstaan, moet flink zijn best doen. Uiteindelijk is daar Craig (53) uit Newcastle, een man van weinig woorden. Op de vraag wat het doel is van zijn reis, antwoordt hij: ‘werk’. Op de vraag waar hij werkt: ‘op een boot.’ Voor zijn klus in de haven van Rotterdam liet hij twee PCR-tests doen: één in Engeland, verplicht door zijn werkgever, en één op Schiphol, verplicht door de Nederlandse overheid. ‘Beide negatief uiteraard.’

‘We hebben naast covid een soort nieuw probleem’, zei premier Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie over de nieuwe mutant. Om lokale uitbraken tegen te gaan, wordt in de gemeente Lansingerland en de Rotterdamse wijk Charlois massaal getest. Maar terwijl we hier dweilen, staat de kraan naar het Verenigd Koninkrijk nog gewoon open, zo luidt de kritiek. Waarom draaien we de kraan niet dicht?

Op Schiphol blijkt dat het behoorlijk meevalt hoe ver die kraan open staat. De schuifdeuren naar de lege aankomsthal gaan vooral open voor piloten, stewards en grondpersoneel. Per vlucht zitten er een paar passagiers tussen die starend naar de borden zoeken naar een volgend vervoermiddel of een bakje koffie. Passagiers uit Engeland zijn er weinig.

Booreiland

Tjerk Akkerman (54) reist voor zijn werk. Hij komt net terug van een booreiland voor de kust van Aberdeen in Schotland. Omdat hij door zijn werk een vrijstelling heeft, hoefde hij zich in tegenstelling tot zijn medepassagiers niet te laten testen bij terugkomst in Nederland. ‘Toen ik aankwam in Aberdeen moest ik mij wel laten testen. Daar heb ik een nacht in een hotel geslapen en de dag daarop ben ik ‘s ochtends naar het boorplatform gegaan. Daar leef je sowieso in een soort quarantaine. Bovendien zijn de getallen in het noorden van het Verenigd Koninkrijk minder hoog dan in het zuiden.’

Akkerman begrijpt de kritiek op het huidige beleid goed. ‘De Nederlandse overheid roept dringend op om alleen naar het buitenland te reizen als dat strikt noodzakelijk is. Maar noodzakelijk blijkt best een rekbaar begrip’, zegt hij. ‘Bovendien staat op de site van de rijksoverheid een waslijst aan uitzonderingen die geen negatieve testresultaten hoeven te overleggen.’

Ondertussen nemen de zorgen bij de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel toe. De vakbond voor stewards en stewardessen wil van KLM een garantie dat alle passagiers negatief zijn getest en dat dit goed wordt gecontroleerd.

Geen eten en drinken

Een ander punt van discussie is de service die KLM ook op de vluchten naar Groot-Brittannië nog steeds aanbiedt. ‘Deze variant is nog besmettelijker dan het ‘gewone’ virus’, laat een woordvoerder weten. ‘Eigenlijk is ieder contactmoment er een te veel. Bovendien gaat het in dit geval om vluchten van één, maximaal twee uur. Gasten begrijpen wel dat het slimmer is om op zulke korte vluchten niet langs de stoelen te gaan met eten of drinken.’

De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) is niet blij dat er nog wordt gevlogen op Londen, brandhaard van de nieuwe, zeer besmettelijke variant van het coronavirus. Beeld ANP

De KLM laat woensdagochtend weten dat er voorlopig geen vluchten gecanceld worden vanwege het virus. ‘We volgen het beleid van de overheid op en zolang er geen verbod wordt ingesteld blijven we gewoon vliegen’, zegt een woordvoerder aan de telefoon. Voor particuliere reizigers hanteert de KLM een ontmoedigingsbeleid. De luchtvaartmaatschappij wijst potentiële reizigers op het overheidsbeleid en adverteert niet met vluchten naar bestemmingen met code rood of oranje. De woordvoerder stelt dat de vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk voornamelijk essentiële reizen zijn om hulpverleners, diplomaten, scheepsbemanningen en cargo te vervoeren.

Feestdagen in Londen

Sam Davies (19) valt in geen van die categorieën. De student economie aan de Universiteit van Maastricht is tijdens de feestdagen in Londen geweest om zijn familie te bezoeken. ‘Ik zou het goed begrijpen als ze de vluchten uit Engeland zouden weren’, zegt hij. ‘Al zullen de mensen die alleen maar voor de coffeeshops naar Amsterdam komen nu sowieso wel thuisblijven.’ Op zijn vlucht zaten zo’n vijftig passagiers.

Bij aankomst in Nederland moest Davies zich verplicht laten testen, al had hij dat voor de zekerheid in Engeland al laten doen. Het verbaast de Brit dat de Nederlandse overheid er niet strenger op toeziet dat reizigers na aankomst in quarantaine gaan. ‘In Engeland dient iedere inkomende reiziger een formulier in te leveren waarop ze moeten vermelden waar ze verblijven. Daardoor kan de overheid veel makkelijker bijhouden wie waar is.’

Ook Davies staan tien dagen quarantaine te wachten. ‘Niet leuk, maar het moet maar. Ik had niet al iets anders gepland.’