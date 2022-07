Waar begint het gesprek met mensen die zich in een oorlog wanen?

De Kamerleden Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie), Edgar Mulder (PVV), Wybren van Haga (Groep-Van Haga), Joost Eerdmans (JA21), Caroline van der Plas (BBB) en Roelof Bisschop (SGP) bij een boerenprotest in Stroe vorige week. Beeld Sem van der Wal / ANP

Hoe diep de liefde echt zit, zal wel altijd de vraag blijven. ‘Wat moet ik in godsnaam zeggen over die kutboeren?, vraagt Thierry Baudet zich in een onbewaakt ogenblik af in een audiofragment dat deze week uitlekte via zijn voormalige FvD-kompaan Henk Otten. Die hoopte daarmee een dienst te bewijzen aan alle boeren ‘die nog denken dat Thierry Baudet en Gideon van Meijeren echt betrokken zijn’.

Otten bereikte niet bij iedereen het effect dat hij beoogde. De senator werd bedolven onder agressieve reacties (‘min incompetent mannetje’) en vooral onder ongeloof: nepopname, vaag fragmentje. Baudets fractiegenoot Gideon van Meijeren voelde zich deze week dan ook in geen enkel opzicht geremd om zichzelf op te werpen als de spreekbuis van het grote ongenoegen op het platteland.

Een spreekbuis bovendien die geen water op het vuur gooit, maar kokende olie: ‘Het systeem valt niet via een normale politieke weg te veranderen. Dat zou lukken als we in een functionerende democratie zouden leven maar daar is helaas allang geen sprake meer van. Het hele systeem moet in elkaar storten zodat wij de macht weer terug kunnen grijpen.’

Is dat wat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bedoelt met de waarschuwing dat het boerenprotest niet alleen agressiever wordt, maar ook breder: ‘Aansluiting van verschillende groepen met verschillende grieven, verbonden door anti-overheidsdenken, kan verharding in de hand werken.’ De coördinator voorspelde al in april dat het einde van de coronalockdown de zoektocht naar een nieuw strijdtoneel zou inluiden: ‘Agitatoren en complotdenkers zullen zich waarschijnlijk op andere maatschappelijke thema’s gaan richten waarin ze zich verzetten tegen de overheid.’

Vrees voor ongelukken

Inmiddels is de avondklok als haatobject naadloos vervangen door de stikstofkaart van minister Van der Wal. Actiegroep Nederland in Verzet, bekend van de grote coronaprotesten, sloot zich vrijdag met een ‘Walk of Freedom’ in Harderwijk aan bij de actievoerders. Zo zijn de boeren plotseling de stoottroepen van de revolte tegen bestuurlijk Nederland, zonder enige schroom aangevuurd vanuit het parlement.

Waar dat toe kan leiden, werd deze week eens te meer duidelijk. Vrijwel geen bestuurder die is betrokken bij het stikstofdossier kan nog zorgeloos onbeveiligd over straat; woonhuizen van politici worden bewaakt; rond de Tweede Kamer en de Haagse ministeries is de politie permanent in een hoge staat van paraatheid. De vrees voor echte ongelukken groeit met de dag, terwijl in Telegram-groepen van de actievoerders steeds radicalere teksten opduiken: ‘Laat Den Haag maar branden.’

Hevig geschrokken van alle agressie kwam de Kamer donderdagavond bijeen om stoom af te blazen en het kabinet op te dragen zo snel mogelijk weer ‘in gesprek’ te komen met de boeren en hun ‘perspectief’ te bieden. Voor het grootste deel van de actievoerders is dat wellicht een welkome handreiking, maar waar moet het gesprek beginnen met de mensen die er inmiddels ten diepste van overtuigd zijn dat de regering hun de oorlog heeft verklaard? Kamerlid Wybren van Haga deed geen pogingen om er een begin mee te maken: ‘We zien het bij alle totalitaire regimes: het begint met een aanval op de boeren.’

Onmacht

Ook onder de boeren zelf groeit het ongemak over die retoriek. Pauline van Rijsoort, veehouder in Friesland en in 2008 even BN’er dankzij Boer zoekt vrouw, lag er deze week wakker van, gooide haar hartekreet op Twitter en oogstte veel bijval: ‘Dat wij boeren ons zó hebben laten ophitsen door personen en politici die ons uit pure stemmingmakerij voorhouden dat ons bestaansrecht verdwijnt. Het beleid vertalen als: alle boeren moeten weg. Dat na de boeren de burgers aan de beurt zijn.’

Het mestprobleem is door de politiek jarenlang genegeerd, benadrukt Van Rijsoort. ‘Zo staan we nu allemaal met de rug tegen de muur: boeren én beleidsmakers. En daar springen ophitsende populisten graag op in. Zij zien het land graag ontregeld. Met onze trekkers kunnen wij dat.’

In Kamer en kabinet leeft de hoop dat dat geluid uiteindelijk wint; dat het kamp van de ‘redelijken’ de uitweg biedt uit de impasse. Het idee van oud-landbouwminister Cees Veerman om een bemiddelaar aan te wijzen tussen kabinet en boeren, werd donderdagavond gretig door premier Rutte omarmd. Als zo’n ‘verzoener’ er nou eens in zou slagen de boeren ervan te overtuigen dat er heus nog een toekomst is voor de iets minder intensieve landbouw, dan valt wellicht de massa weg onder de protesten. Dat is althans de hoop. Want dan gaat ook voor Gideon van Meijeren de lol er waarschijnlijk weer snel vanaf.

Al is die daar voorlopig niet aan toe. Zaterdag spreekt hij de actievoerders toe op een door hem zelf georganiseerd ‘landbouwcongres’ in het Gelderse Tuil. Daar zal hij geen poging doen hen te kalmeren, wel om hen nog maar een keer openlijk te adopteren: ‘De oorlog tegen de boeren is ook onze oorlog.’