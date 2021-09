Waar al die Afghaanse vluchtelingen heen moeten? ‘Na de Moria-brand zou er snel een nieuw kamp komen, maar er is nog geen steen gelegd’

Een man bij zijn tent in het 'tijdelijke' vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos. Beeld AFP

Het is volgende week een jaar geleden dat het vluchtelingenkamp Moria in brand werd gestoken. Hierna belandden de 13 duizend inwoners op straat. Er zou een nieuw kamp gebouwd worden. Jij bent net op Lesbos aangekomen, hoe staat het daarmee?

‘Veel is het hier niet opgeschoten, dat is echt ontluisterend om te zien. Vorige winter was een ramp: duizenden mensen, ook kinderen, woonden in tenten waar het water naar binnen stroomde. Toen is beloofd dat het nieuwe kamp snel klaar zou zijn, maar dat is dus niet gelukt, er staat nog helemaal niets. In het tijdelijke kamp, waar nu 3.500 mensen wonen, zijn wel een paar containers geplaatst, maar dat zijn er lang niet genoeg. Het ziet ernaar uit dat veel mensen komende winter ook weer in tenten moeten doorbrengen.’

Staat er nog helemaal niets van dat nieuwe kamp?

‘Nee, dat is echt bizar. Dit tijdelijke kamp staat aan de kust. Het nieuwe zou in de heuvels worden gebouwd, verder weg van de bewoonde wereld, maar er is nog geen enkele steen op de andere gezet. Ik heb er de vinger nog niet op kunnen leggen hoe dat komt, ik ben pas een dag op Lesbos. Van wat ik om me heen hoor, heeft dat, behalve met politieke onwil, deels met de Griekse bureaucratie te maken en deels met corruptie. Er komt veel geld naar dit eiland en daar willen veel mensen iets van meepikken.’

Migranten vluchtten voor het vuur toen het kamp Moria vorig jaar in brand was gestoken. Beeld AP

Welke mensen zitten er nu in dat tijdelijke kamp?

‘Dat zijn voor het grootste deel Afghanen, zeker 60 procent, maar er zijn ook vluchtelingen uit andere landen. De meeste Syriërs kwamen in 2015 en 2016. Vervolgens sloten mensen uit andere landen zich bij hen aan. Nu vormen Afghanen de grootste groep, ook al komen er sinds corona veel minder bootjes aan vanuit Turkije. Sommigen zitten al heel lang in dit kamp, dan moet je denken aan meer dan twee jaar, anderen pas enkele maanden.’

Die Afghanen zijn dus vertrokken voor de machtsovername van de Taliban?

‘Dat klopt, zij zijn al veel langer geleden vertrokken, maar wel vanwege de Taliban. De meeste mensen die hier zitten, zijn Hazara’s, een sjiitische minderheid die door de Taliban wordt vervolgd. Zij zijn doodsbang voor de Taliban. Ze volgen de ontwikkelingen met afgrijzen en zijn vooral bang voor familie die nog daar zit. ‘Nu hebben we echt geen land meer’, zei een vrouw tegen mij.’

Na de brand sliepen duizenden mensen op straat. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Hebben zij het idee dat hun kans om in Europa te blijven groter is geworden en dat hun asielaanvraag nu niet zal worden afgewezen?

‘Aan de ene kant wel. Aan de andere kant zijn de wanhoop en het wantrouwen groot. Ze zijn hier al zo lang en voelen zich overgeleverd aan de Grieken. Het is uitzichtloos. Ze hebben geen idee of er nu een grotere vluchtelingenstroom op gang gaat komen. De nood voor deze mensen was al groot en of het erger wordt in Afghanistan, is voor hen niet te zeggen.’