Waakhond VS wil overname Activision door Microsoft tegenhouden

Reclame voor Call of Duty op de Gamescom-beurs in Keulen, 2017. Beeld Martin Meissner / AP

Een paar dagen geleden deed Microsoft nog een poging toezichthouders te paaien door onder meer te beloven Call of Duty toegankelijk te maken (en houden) voor de consoles van Nintendo en Sony. De FTC vreest desondanks dat Microsoft Activision Blizzard wil inlijven om fans van het schietspel te dwingen op Microsoft-platformen te gamen. Dat deed de techgigant eerder al door de gamestudio Bethesda te kopen en een aantal van diens spellen, zoals Starfield, alleen op de eigen Xbox-console verkrijgbaar te maken. Ook het nieuwe deel van het populaire spel Skyrim zal waarschijnlijk exclusief beschikbaar zijn op de Xbox, suggereerde topman Phil Spencer vorig jaar in een interview.

Als het aan de FTC ligt, gaat dat feest bij Call of Duty niet door. De overname van Activision Blizzard zou de grootste ooit zijn in de geschiedenis van Microsoft. Spellen als Call of Duty, World of Warcraft en Diablo, allemaal uit de koker van Activision Blizzard, worden door honderden miljoenen gamers gespeeld – zowel op consoles als mobiel.

Volgens de toezichthouder heeft Microsoft al eerder spellen weggehouden bij concurrerende platformen, ondanks beloften dit niet te doen. ‘We willen voorkomen dat Microsoft de controle krijgt over een vooraanstaande, onafhankelijke gamestudio om die macht vervolgens te gebruiken om concurrentie tegen te gaan’, schrijft de FTC. Activision Blizzard is een toonaangevende studio die iconische spellen voor álle platformen maakt, vindt de toezichthouder.

Toch is het onwaarschijnlijk dat Microsoft Call of Duty van andere platformen zou halen. Het spel wordt door zoveel mensen gespeeld, dat een dergelijke zet tot grote woede zou leiden bij de gamegemeenschap. Daarnaast is Microsoft niet de enige consolefabrikant die studio’s opkoopt: ook Sony heeft verscheidene studio’s ingelijfd om vervolgens de spellen alleen op Playstation aan te bieden.