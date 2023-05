Waakhond ACM zet streep door overname Amsterdamse afvalverwerker AEB

Afvalverwerking bij de Amsterdamse AEB. Beeld ANP

Het afvalverwerkingsbedrijf in de hoofdstad vormt al jaren een hoofdpijndossier voor de gemeente Amsterdam. In 2019 moest AEB vanwege achterstallig onderhoud en personeelstekort vier van de zes verbrandingsovens sluiten. Een enquêtecommissie concludeerde twee jaar later dat Amsterdam als aandeelhouder jarenlang te weinig oog had gehad voor het AEB. De gemeente was voornamelijk bezig met financieel gewin.

Eind 2021 dacht Amsterdam een oplossing gevonden te hebben door AEB te verkopen aan AVR. Deze afvalverwerker – van oorsprong Rotterdams, nu in handen van een Hongkongs conglomeraat – is momenteel de grootste verwerker van huishoudelijk afval in Nederland. Met de overname zou een bedrag van 450 miljoen euro zijn gemoeid.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Afvalstoffenheffing

Om de verkoop te beklinken, moest enkel de ACM nog toestemming geven, maar die toestemming komt er niet. Dinsdag maakte de toezichthouder bekend de overname te verbieden. De ACM vreest namelijk dat burgers door de overname meer afvalstoffenheffing moeten gaan betalen. Als AVR groter wordt, stijgen de kosten voor het verwerken van huishoudelijk afval. Gemeenten rekenen die kosten vervolgens door naar hun inwoners.

De ACM wijst erop dat AVR met de overname in het westen van Nederland meer dan 60 procent van de markt voor huishoudelijk afval in handen dreigde te krijgen. De verwerkingscapaciteit van het bedrijf zou ruim twee keer zo groot worden als zijn grootste concurrent.

De Amsterdamse wethouder Reinier van Dantzig schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de verkoop nu definitief van de baan is. Volgens de wethouder is de gemeente het niet eens met de redenatie van de ACM, maar heeft een hoger beroep geen zin. Binnen enkele weken wil Van Dantzig een besluit nemen over de toekomst van de afvalverwerker.