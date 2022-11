Waakhond ACM: ‘Energiemarkt heeft nieuwe regels en zwaarder toezicht nodig’

Het kantoor van ACM in Den Haag. Beeld ANP / Laurens van Putten

De recente ontwikkelingen maken volgens Snoep duidelijk dat het consumentenbelang nu vooral draait om betrouwbare en meer zekere energiecontracten. Hij wil daarom, net als minister Rob Jetten (Energie, D66) dat energiebedrijven verplicht worden om jaarlijks op een vast moment een standaard vast contract voor een langere periode aan te bieden. ‘Vergelijkbaar met het basiscontract voor zorgverzekeringen. Dat bijvoorbeeld elk jaar per 1 januari wordt afgesloten.’

De laatste anderhalf jaar is binnen de ACM duidelijk geworden dat wet- en regelgeving voor de handel in energie verouderd is. Die stamt nog uit een periode waarin goedkoop gas uit eigen grond een zekerheid leek en Nederland dus kon rekenen op stabiele en lage energieprijzen. Ook de energietransitie was nog ver weg, dus met het idee dat consumenten naast afnemer van energie ook leverancier zijn van zonnestroom, was bijvoorbeeld geen rekening gehouden. Snoep: ‘Daardoor zijn voor energieconsumenten nu andere dingen belangrijk dan destijds.’

Toen de energiewetgeving begin deze eeuw werd opgezet, was het doel dat nieuwe toetreders ‘de markt op gang zouden brengen’ door voormalige overheidsbedrijven te beconcurreren. Het werd relatief eenvoudig om een energiebedrijf te beginnen en consumenten werden gestimuleerd om over te stappen. Bijna twintig jaar later kent Nederland meer dan zestig energiebedrijven, waaronder tientallen zeer kleine.

Snoep: ‘De consument heeft er een tijd van geprofiteerd door lagere prijzen, maar vorig jaar zagen we de prijzen stijgen en bleek een aantal bedrijven daar niet goed genoeg op voorbereid. Toen werden omstandigheden wel erg guur.’ Zeven energiebedrijven vielen om, kwetsbare klanten moesten daardoor ineens bij een nieuwe aanbieder tegen veel hogere tarieven energie kopen.

Energiecontracten

De ACM krijgt vaak kritiek wegens gebrekkig toezicht op de energiebedrijven. Vorig jaar vanwege de faillissementen en recenter in de discussies over het prijsplafond dat op 1 januari ingaat. In de Tweede Kamer is grote angst dat energiebedrijven daarbij grove overwinsten gaan maken. De politiek hoopte dat de ACM zou kunnen bepalen en liefst ook controleren of bedrijven meer dan een redelijke marge verdienen. Maar daar moest de toezichthouder de politiek teleurstellen. Dat was onmogelijk voor zestig bedrijven met opgeteld 27 duizend tarievenwijzigingen per jaar.

Hier wreekt zich ook dat twintig jaar geleden is bepaald dat de energiebedrijven onder een ‘licht toezichtsregime’ zouden vallen, legt Snoep uit. ‘De aanname was dat energiebedrijven door de onderlinge concurrentie een prikkel hadden om goede en scherp geprijsde contracten aan te bieden.’

Maar gezien de huidige energiemarkt ligt het meer voor de hand om energiebedrijven een veel zwaarder toezichtregime op te leggen, vindt Snoep. Daar heeft de ACM wel veel meer personeel voor nodig dan de honderd man die nu de energiemarkt controleren, waarschuwt de toezichthouder. Ook voor energiebedrijven zal het een flinke extra administratieve last betekenen. ‘Je kunt dan verwachten dat veel kleine bedrijven dat niet kunnen en dat je een aantal grotere aanbieders overhoudt. Ook dat zie je in de bankensector.’

Toezicht

Intussen werkt de ACM naar eigen zeggen met man en macht om ‘binnen de huidige lijntjes van de wet’ volgend jaar toch zo scherp mogelijk toe te zien op de energiebedrijven. ‘We zullen scherp kijken naar de standaardtarieven die energiebedrijven op hun website adverteren. Ook gaan we in de boeken kijken bij bedrijven als we vermoeden dat tarieven niet redelijk zijn.’