VWS kan nog steeds niet vertellen hoe mondkapjesdeal met Sywert van Lienden in elkaar zat

Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport (VVD), voor aanvang van het commissiedebat over de mondkapjesdeal in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

In eerste instantie verklaarde de bewindsvrouw dat door het ministerie nooit werd gecheckt wie de aandeelhouders waren van Relief Goods Alliance, de net opgerichte bv die Van Lienden tijdens de coronapandemie inzette om de lucratieve monsterorder van 100,8 miljoen uit te voeren. Daardoor was niet helder wie zou profiteren en ook dat niet dat de bv losstond van de charitatieve stichting Hulptroepen Alliantie, waar Van Lienden destijds bekend van was.

Helder toonde zich berouwvol: ‘Het is niet gecheckt. De constructie was niet helder. Dat was onzorgvuldig.’

Van Lienden, die op de publieke tribune zat, bleef tijdens het debat per Twitter beweren dat het ministerie wél vooraf checkte hoe zijn bv in elkaar zat. Dat zou gebeurd zijn via informatie bij de Kamer van Koophandel, hoewel verder nooit iemand die check heeft bevestigd. Bovendien was het aandeelhouderschap van zijn net opgerichte bv toen waarschijnlijk nog helemaal niet verwerkt door de KvK.

‘Van Lienden aandeelhouder’

Minister Helder veranderde desondanks tijdens het debat plotseling weer haar verhaal. Ze verklaarde dat het ministerie misschien toch wel had vastgesteld dat ‘Van Lienden aandeelhouder was’. Na doorvragen moest Helder erkennen dat ze niet precies wist hoe het zat. Ze beloofde de Kamer op korte termijn alsnog te informeren. De vraag of VWS misleid werd door Van Lienden over zijn commerciële motieven is ook van belang voor de pogingen om eventueel geld terug te vorderen.

Minister Helder wil naar eigen zeggen ‘heel graag’ proberen om in een civiele procedure geld terug te vorderen bij Van Lienden en zijn partners, die volgens haar ‘schimmig’ zijn geweest over hun motieven. ‘Dit is ook een morele kwestie. We bekijken alles wat we kunnen doen om deze deal ongedaan te maken. Mijn handen jeuken.’ Op advies van de landsadvocaat wacht ze eerst wel nog af wat het strafrechtelijk onderzoek naar de zaak oplevert.

Sywert van Lienden tijdens een schorsing van het debat. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat Helder opeens toch wil proberen om het geld terug te vorderen bij Van Lienden en zijn compagnons is opmerkelijk omdat een jaar geleden haar voorganger Tamara van Ark daar nog weinig aanknopingspunten voor zag. Ze verdedigde de deal en suggereerde ook dat het ministerie volledig op de hoogte was geweest van de commerciële motieven van Van Lienden. De mediapersoonlijkheid gebruikte die uitlatingen van Van Ark als bewijs dat het ministerie nooit werd misleid.

Rommelig debat

Het debat over het Deloitte-onderzoek naar de mondkapjesaffaire verliep zo rommelig dat het nog op een later tijdstip moet worden afgerond. Coalitie en oppositie klaagden eensgezind dat het Deloitte-rapport nog steeds veel vragen onbeantwoord laat. Zo blijft tot frustratie van de Kamer onduidelijk wie de deal uiteindelijk doordrukte, ondanks al het interne verzet.

Volgens minister Helder en de coalitie is niet aangetoond dat toenmalige CDA-minister Hugo de Jonge een cruciale rol speelde. Hij zette ambtenaren er wel toe aan om te gaan praten met Van Lienden – ‘dat was misschien niet zo handig’, aldus Helder – maar er staan in het Deloitte-rapport geen bewijzen dat hij de deal ook doordrukte.

Een deel van de oppositie eiste vervolgens dat De Jonge, tegenwoordig minister van Volkshuisvesting, zelf tekst en uitleg zou komen geven. Daar was geen meerderheid voor. Denk, BBB en de PVV besloten vervolgens om te vertrekken.