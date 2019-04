VVD zet senator Anne-Wil Duthler uit de fractie wegens belangenverstrengeling

Zij zou haar parlementaire positie misbruikt hebben om haar zakelijke belangen te bevorderen. Schuldeisers van haar bedrijven beschuldigen haar bovendien van oplichting en valsheid in geschrifte.

De fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, oud-minister Annemarie Jorritsma, heeft Duthler vrijdag laten weten dat ze moet vertrekken. Duthler zou de Senaat over een maand sowieso verlaten, omdat ze niet op de kieslijst staat voor de nieuwe Eerste Kamer. Jorritsma liet vorige maand een integriteitsonderzoek instellen naar Duthlers zakelijke activiteiten. Dit gebeurde naar aanleiding van publicaties van Follow the Money en Quote. Die artikelen zetten vraagtekens bij Duthlers integriteitsbesef.

Duthler was naar de rechter gestapt om rectificatie te eisen van een artikel dat Quote op 15 maart publiceerde. Dat artikel schaadt haar goede naam, betoogt zij, omdat Quote haar bedrijfsactiviteiten daarin omschrijft als ‘schimmig’ en vermeldt dat twee schuldeisers aangifte tegen haar willen doen wegens oplichting. Quote citeert een schuldeiser die voor negen ton beslag heeft gelegd op bedrijven van Duthler en haar man, omdat het echtpaar zijn rekeningen niet betaalt. Tegenover de VVD heeft Duthler steeds beweerd dat haar man alle touwtjes in handen heeft bij deze bedrijven. Zij zou slechts als advocaat optreden voor deze firma’s. Maar volgens Quote is Duthler wel degelijk nauw betrokken bij de bedrijfsvoering en medeverantwoordelijk voor de wanbetaling.

De Amsterdamse rechtbank deed donderdag uitspraak in de rectificatiezaak tussen Quote en Duthler en geeft het zakenblad op alle fronten gelijk. De rechter oordeelt dat de journalisten van Quote goed werk hebben verricht en hun aantijgingen voldoende hebben onderbouwd. Quote beschikt onder andere over bankafschriften en e-mails van Duthler aan de schuldeisers. Dat betekent dat Duthler tegen de VVD heeft gelogen over haar betrokkenheid bij de bedrijven. Die rechterlijke uitspraak is voor de partij reden Duthler onmiddellijk de wacht aan te zeggen, verklaart de VVD op Twitter.

Duthler, die sinds 2007 voor de VVD in de Senaat zit, kwam in september voor het eerst in opspraak. Onderzoeksjournalisten van Follow the Money onthulden toen dat Duthler in 2014 in de Eerste Kamer voor een wet had gestemd waar haar bedrijf eerst over had geadviseerd en waar ze vervolgens ook zakelijk van zou profiteren. Dat was de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), die zorgtaken van de rijksoverheid naar de gemeenten overhevelt. De wet kwam door de Eerste Kamer met een meerderheid van één stem, die van Anne-Wil Duthler. Haar bedrijven geven lagere overheden advies over hoe ze moeten omgaan met privacywetgeving. Over dat onderwerp voerde Duthler diverse malen het woord in de Senaat. Zij sprak als politicus geregeld alarmistisch over het risico op datalekken. Daar heeft zij financieel belang bij, want haar bedrijven adviseren overheden en zorginstellingen over cyberveiligheid. Hoe groter het vermeende gevaar, hoe meer zakelijke opdrachten.

Toen de VVD bij Duthler informeerde naar haar betrokkenheid bij het adviesbedrijf Duthler Associates zei ze dat ze geen invloed had op de bedrijfsvoering. De VVD geloofde haar op haar woord en bleef daarom in eerste instantie achter haar staan. Nu de rechter heeft geoordeeld dat Quote het tegendeel heeft bewezen, laat de partij haar alsnog vallen. In een reactie tegenover het ANP zegt Duthler het ‘erg te vinden dat de VVD nu al een oordeel aan de rechterlijke uitspraak verbindt’. Ze zegt overvallen te zijn door Jorritsma's besluit. Tegen de rechterlijke uitspraak gaat ze in hoger beroep.

VVD-politici onderhouden vaak warme banden met het bedrijfsleven en met ondernemers, of zijn zelf ondernemer. Mede daardoor komen ze relatief vaak in opspraak wegens integriteitskwesties waarbij zakelijke en politieke belangen door elkaar lopen (enkele voorbeelden: oud-Tweede Kamerlid Jos van Rey, oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers, oud-partijvoorzitter Henry Keizer). De partij begon een jaar geleden een offensief om een cultuurverandering te bewerkstelligen. Het partijkader moet er beter van worden doordrongen dat zulke dingen niet kunnen. Op het laatste partijcongres besteedde de VVD extra aandacht aan integriteit.