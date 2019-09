VVD zet Kamerlid Wybren van Haga uit de fractie

VVD-Kamerlid Van Haga, met op de achtergrond VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Beeld ANP

Het VVD-besluit kwam dinsdagochtend na beraad in de fractie over berichtgeving van Hart van Nederland. Het tv-programma meldde maandag dat Van Haga met zijn vastgoedbedrijf zonder vergunning bouwwerkzaamheden liet uitvoeren aan een hofje in Haarlem. Ook doken e-mails op waaruit bleek dat Van Haga zich nog steeds met de bezigheden van zijn bedrijf bemoeit. Nadat hij eerder onder vuur was komen te liggen vanwege het overtreden van de huurregels in Amsterdam, had hij met de VVD afgesproken dat hij zijn bedrijf op afstand zou zetten gedurende zijn Kamerlidmaatschap.

‘De VVD-fractie heeft besloten dat hij geen lid meer kan zijn van onze fractie’, zei fractievoorzitter Dijkhoff dinsdag na een twee uur lange vergadering. ‘Hij heeft de strikte scheiding tussen zijn zaken en zijn Kamerlidmaatschap niet nageleefd.’ Dijkhoff heeft Van Haga gevraagd zijn zetel in te leveren, maar die knoop heeft de VVD’er nog niet doorgehakt. Dijkhoff: ‘Het is ook voor hem een heftige dag, dus ik snap dat hij zich even wil beraden.’

Dijkhoff liet doorschemeren dat de VVD Van Haga royeert als hij besluit zijn zetel zelf te houden. ‘Wij hopen dat zijn conclusie is dat hij lid wil blijven van de partij waar hij al 38 jaar lid van is.’ Van Haga reageerde nog niet op verzoeken van de Volkskrant tot commentaar. Tegenover het ANP zei hij dat hij ‘rustig gaat nadenken’ over zijn zetel. Volgens Van Haga betekent het besluit dat het erg moeilijk wordt politiek te combineren met het ondernemerschap.

Rijden met alcohol

Geeft hij de zetel niet terug, dan verliest de regeringscoalitie haar meerderheid in de Tweede Kamer. Eerder raakte de coalitie al haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijt. Volgens Dijkhoff kunnen de regeringspartijen ook door als Van Haga zijn zetel houdt. ‘Maar ik hoop dat het niet hoeft.’

De VVD zat in haar maag met Van Haga, wiens Kamerlidmaatschap wordt gekenmerkt door incidenten. Naast de bemoeienissen met zijn bedrijf werd de ondernemer in juli ook door de VVD berispt voor rijden onder invloed van alcohol. Als straf moest Van Haga 5.000 euro schenken aan een organisatie voor verkeersslachtoffers en vijf dagen vrijwilligerswerk doen bij een maatschappelijke organisatie. Hij mocht wel in de fractie blijven.