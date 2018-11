VVD wil meer tijdelijke woningen voor vluchtelingen bouwen

Vluchtelingen bij de tijdelijke noodopvang Heumensoord. Beeld ANP

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis wil dat het kabinet volgend jaar samen met gemeenten en het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) pilots ontwikkelt om meer prefab- en andere flexibele woningen op te zetten. Als de proeven slagen, moet er in 2020 ‘een nieuwe stimuleringsregeling’ komen, zodat gemeenten aan de slag kunnen met de plannen. De VVD’er gaat daar maandag een motie voor indienen.

Vluchtelingen die kiezen voor tijdelijke, sobere huisvesting blijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan, maar dan wel zonder voorrangsstatus. Ook andere ‘spoedzoekers’, zoals studenten en arbeidsmigranten, kunnen bij de vluchtelingen worden ondergebracht, als het aan de VVD’er ligt.

De verwachting is dat het kabinet welwillend tegenover het VVD-initiatief staat, maar twijfels zullen er in de Tweede Kamer ook genoeg zijn. Het vorige kabinet besloot de landelijke voorrangsregeling af te schaffen, waardoor gemeenten nu zelf kunnen bepalen of vluchtelingen als eerste in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Steeds meer gemeenten overwegen om van die vrijheid gebruik te maken, zo bleek uit een recente rondgang van de Volkskrant. De huisvesting van vluchtelingen met gezinnen wordt daardoor nog problematischer.

Ook het vorige kabinet zag in sobere, tijdelijke onderkomens al een panacee voor het huisvestingsprobleem bij vluchtelingen, maar dat is nooit goed van de grond gekomen. Het geld dat ter beschikking is gesteld voor de ontwikkeling van flexibele woonoplossingen blijft op de plank liggen, omdat gemeenten er onvoldoende gebruik van maken. Koerhuis wil dat het kabinet het niet gespendeerde geld gebruikt om op zoek te gaan naar vormen van tijdelijke huisvesting die wel werken. In 2020 moet er dan weer een nieuw fonds komen.

Woningcorporatiekoepel Aedes toonde zich eerder in de Volkskrant zeer sceptisch over het idee van tijdelijke woningen. Volgens toenmalig voorzitter Marc Calon was het ‘een Haags frame’ om niet te hoeven toegeven dat er in Nederland meer permanente sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Een andere probleem is dat tijdelijke prefabwoningen goedkoop lijken, maar dat vaak niet zijn. Omdat ze maar kort staan, kunnen de investeringen moeilijk worden terugverdiend. Woningcorporaties geven het geld daardoor liever uit aan permanente woningen.