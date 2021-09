VVD wil Johan Remkes, brandjesblusser van bestuurlijk Nederland, als nieuwe informateur

Johan Remkes, waarnemend gouverneur van Limburg, tijdens Provinciale Statenvergadering Limburg. De VVD wil dat hij informateur wordt. Beeld ANP

Remkes bevestigt in een brief aan de Limburgse Staten dat hij naar voren is geschoven en wil informateur worden. Hij moet Mariëtte Hamer opvolgen nadat zij haar eindverslag heeft gepresenteerd. Dat doet zij waarschijnlijk deze week nog.

De formatie van een nieuw kabinet kwam deze week in een nieuwe impasse terecht, nadat VVD en CDA een streep hadden gezet door formatiegesprekken met GroenLinks en PvdA, en D66 op haar beurt weigerde met de ChristenUnie aan tafel te gaan.

De enige mogelijke oplossing – behalve nieuwe verkiezingen – lijkt een minderheidskabinet van VVD, D66 en mogelijk ook CDA. De VVD wil dat Remkes (70) de lastige taak op zich neemt zo’n ongebruikelijk minderheidskabinet te smeden. De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met de aanstelling van Remkes als informateur.

Remkes schrijft in de brief aan de Provinciale Staten in Limburg dat hij ‘in beginsel in positieve zin’ op het verzoek van de VVD gereageerd heeft. Hij kan daarbij waarnemend gouverneur blijven. ‘De minister van Binnenlandse Zaken kan in het landsbelang met deze nevenactiviteit instemmen.’

Remkes is dé brandjesblusser van bestuurlijk Nederland. Hij trad al op als redder in talloze hoofdpijndossiers. Zo was hij waarnemend burgemeester van Den Haag toen Paulien Krikke daar voortijdig moest vertrekken. Momenteel is Remkes waarnemend gouverneur van Limburg, waar eerder dit jaar een bestuurscrisis was ontstaan toen alle gedeputeerden en de gouverneur opstapten. Ook leidde Remkes tussen 2019 en 2020 een college dat het kabinet adviseerde over de stikstofcrisis.

Tussen 1993 en 2010 was Remkes bovendien Tweede Kamerlid, staatssecretaris van VROM en minister van Binnenlandse Zaken namens de VVD.