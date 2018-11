VVD wil dat politiek niet langer beslist over lot van uitgeprocedeerde asielzoekers

Nu is het zo dat de staatssecretaris, als hij daar aanleiding toe ziet, zelfstandig kan beslissen dat iemand die is uitgeprocedeerd toch een verblijfsvergunning krijgt . Volgens VVD-Kamerlid Azmani is deze praktijk oneerlijk. De discretionaire bevoegdheid legt bovendien onnodig veel druk op de schouders van de bewindspersoon, vindt hij.

De huidige staatssecretaris voor Asielzaken is Mark Harbers van de VVD. Hij gebruikte zijn discretionaire bevoegdheid onder meer voor de kinderen Lili en Howick. Zij zouden worden uitgezet naar Armenië, maar mochten na protestacties en veel aandacht in de media toch in Nederland blijven.

Ondergedoken in kerk

Kort na deze beslissing kwam een groep protestantse kerken in actie tegen de uitzetting van een ander Armeens gezin. Dat zit nu ondergedoken in een kerk in Den Haag.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Harbers tussen oktober 2017 en september 2018 in 26 gevallen gebruik gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid, waardoor in totaal 57 mensen toch in Nederland konden blijven. Zijn voorganger Klaas Dijkhoff gaf 240 afgewezen asielzoekers alsnog een vergunning.