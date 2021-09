VVD wacht dichte deur bij linkse oppositie: GL en PvdA komen met eigen alternatieven

GroenLinks-leider Jesse Klaver en PvdA-leider Lilianne Ploumen tijdens de eerste gezamenlijke fractievergadering van hun partijen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat laten die partijen desgevraagd weten. ‘Hermans heeft gebeld voor een afspraak. Ze mag altijd op de koffie komen, maar we gaan niet in achterkamertjes praten over steun voor beleid. Daar is de kabinetsformatie voor’, aldus een woordvoerder van de PvdA. GroenLinks volgt dezelfde lijn. De twee oppositiepartijen komen deze week bij de Algemene Politieke Beschouwingen wel met een pakket gezamenlijke voorstellen voor ander beleid, als alternatief voor de Miljoenennota die het demissionaire kabinet dinsdag presenteert. Zij willen bijvoorbeeld het minimumloon verhogen.

In principe is een begroting van een demissionair kabinet beleidsarm. Dat wil zeggen dat er geen groots, nieuw beleid wordt aangekondigd. Wel komt er voor 2022 extra geld beschikbaar voor de terugdringing van CO 2 -uitstoot en voor bestrijding van zware criminaliteit. Dat geld voor klimaatbeleid is het gevolg van het zogenoemde Urgenda-vonnis, waarin de rechter strikter CO 2 -beleid oplegde. Het extra geld voor criminaliteitsbestrijding werd door de Kamer gevraagd na de moord op Peter R. de Vries.

Heisessie

Tijdens hun heisessie van afgelopen weekend onder leiding van informateur Johan Remkes besloten de partijleiders van VVD, D66 en CDA om Sophie Hermans, de secondant van VVD-leider en premier Mark Rutte, bij oppositiepartijen in de Tweede Kamer langs te sturen. Zij moet kijken of er mogelijkheden zijn om afspraken te maken over nieuw beleid, zoals koopkrachtmaatregelen, het aanpakken van de wooncrisis en klimaatplannen.

Bij de PvdA en GroenLinks, die sinds de verkiezingen samen optrekken, hoeft zij dus niet op een warm onthaal te rekenen. Deze partijen vinden dat tijdens het debat moet blijken wat alle partijen echt willen en voor welke voorstellen een meerderheid is te vinden. De partijen zelf hebben hun oog in elk geval laten vallen op de 2 miljard euro die het kabinet wil uittrekken voor verlaging van werkgeverspremies in de sociale zekerheid.

Die verlaging is toegezegd na het schrappen van de zogenoemde BIK. Die ‘baangerelateerde investeringskorting’, ook een lastenverlichting voor werkgevers, voerde het kabinet in toen de dividendbelasting niet werd afgeschaft. Maar deze korting moest meteen worden ingetrokken omdat de Europese Unie er staatssteun in zag.

Vergaarbak aan voorstellen

Het geld kan volgens de twee linkse partijen bijvoorbeeld gebruikt worden voor verhoging van het minimumloon, waardoor ook uitkeringen als bijstand en AOW omhoog zouden gaan. Ook de verhuurdersheffing die woningcorporaties nu afdragen moet het ontgelden bij PvdA en GroenLinks.

Maar andere partijen hebben ook wensen. Zo stellen ChristenUnie en SP samen voor om 600 miljoen extra uit te trekken voor verhoging van salarissen in de zorg. Dat moet betaald worden via hogere vennootschapsbelasting. Ook dit voorstel komt deze week aan de orde bij de algemene beschouwingen.

Als de voortekenen niet bedriegen gaan die Beschouwingen zo een vergaarbak aan voorstellen opleveren, waarbij de fracties per voorstel elkaars nieren proeven en de verkiezingsprogramma’s fileren om te laten zien dat de anderen eigenlijk voor moeten stemmen als zij zichzelf niet willen verloochenen. Zo wijst de CU wat betreft de zorgsalarissen nu al met graagte naar het CDA-programma, dat ook voor zo’n verhoging pleit.