VVD vertrouwt bij aanstaande verkiezingen op de magie van het Torentje

Premier Rutte en minister voor Ontwikkelingssamenwerking Schreinemacher (links), vrijdagmiddag in Kyiv. Beeld Sergey Dolzhenko / EPA

Mark Rutte deed woensdag vlak voor het achtuurjournaal (het best bekeken programma van Nederland) een oproep aan alle kijkers om vooral gul te geven aan de nationale actie 555. ‘Honderdduizenden mensen hebben door de aardbevingen alles verloren’, zei de premier ernstig. ‘Jouw hulp is hard nodig. Steun de slachtoffers.’

Niemand zal ervan hebben opgekeken, want zo’n oproep past bij de rol van de premier, net zoals zijn recente ontmoetingen met Joe Biden, Emmanuel Macron en vrijdag Volodymyr Zelensky in Kyiv. Het is de premier aan het werk. Met de naderende provinciale verkiezingen, die ook de samenstelling van de voor de landelijke politiek belangrijke Eerste Kamer bepalen, hebben die optredens niets te maken.

En tegelijkertijd ook weer alles. In een versplinterd politiek landschap, waar iedereen tijdens een campagne moet vechten om de aandacht van de kiezer, is de premier de enige partijleider die altijd in het middelpunt van de belangstelling staat. Niemand kan het hem kwalijk nemen, maar Ruttes rivalen kunnen tijdens een campagne alleen maar dromen van zoveel publiciteit. De kloof tussen de man in het Torentje en de rest is de afgelopen decennia alleen maar gegroeid: terwijl tegenstanders door de versplintering kleiner worden, wint de premier aan statuur, ook door zijn toegenomen rol in de internationale politiek. Politicologen spreken over de ‘presidentialisering’ van het ambt.

Iedereen luistert

De VVD weet na al die jaren aan de macht de voordelen van het premierschap maximaal uit te buiten. Het belangrijkste wapen: iedereen luistert als de premier iets zegt, soms tot verbazing van de VVD zelf. Bij de liberalen lachen ze nog steeds om de campagne voor de vorige provinciale statenverkiezingen. Rutte vergeleek Nederland destijds in een krantenadvertentie met een kwetsbaar vaasje dat door zeventien miljoen mensen wordt vastgehouden. Zelfs de bedenkers vonden het een lachwekkend beeld, maar het werkte: iedereen had het tijdens de campagne over het vaasje van Rutte.

Zo moet het deze campagne ook weer gaan. Rutte trapte, bijgestaan door Eerste Kamer-lijsttrekker Edith Schippers, de verkiezingsstrijd af of door in de Telegraaf de aanval te openen op de economische plannen van ‘de linkse wolk’ van PvdA en GroenLinks. De politieke calculatie was duidelijk: Rutte wil dat de campagne draait om de economie die het beter doet dan verwacht. Een tweestrijd met links is daar bij uitstek voor geschikt. Aan andere thema's en partijen maakte de premier amper woorden vuil.

De VVD probeert niet alleen het onderwerp van de campagne te dicteren, maar ook wanneer en met wie er gedebatteerd wordt. Achter de schermen hebben de liberalen duidelijk gemaakt niet in debat te willen met rechtse nieuwkomers als BBB en JA21, tenzij het een uur één-op-één live op tv is, een bijna onmogelijke eis.

Televisiezenders staan daardoor voor het blok: als ze de eisen van de VVD wegwuiven, komt Rutte misschien niet opdagen. En als de premier weg blijft, wordt het debat ook voor andere partijen minder interessant. Iemand als Geert Wilders (PVV) wil zich meten met Rutte, hij heeft er geen belang bij om potentiële rivalen als Joost Eerdmans (JA21) of Caroline van der Plas (BBB) een podium te bieden. De VVD kan zo een debat maken of breken. Het RTL-debat is na gesteggel achter de schermen geannuleerd, terwijl de premier bij EenVandaag niet rechtstreeks hoeft te debatteren met Van der Plas of Eerdmans, wat overeenkomt met de eisen van de VVD.

Ook de nadelen

In Den Haag kijkt niemand op van die mechanismen. De tegenstanders van de VVD hebben zich neergelegd bij de groeiende voordelen van een premierschap en proberen vooral gebruik te maken van de nadelen van Ruttes positie, die er onmiskenbaar ook zijn. Rutte sleurt als premier een geschiedenis van affaires en omstreden beleidskeuzes met zich mee. Op de woningmarkt, in de sociale zekerheid en het hoger onderwijs is hij nu het beleid van zijn voorgaande kabinetten weer ongedaan aan het maken. Volgende week komen ook nog eens de ongetwijfeld kritische conclusies van de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen naar buiten. Ondertussen ettert de toeslagenaffaire door.

Hoezeer de VVD onder de last van het verleden gebukt gaat, is niet duidelijk. De peilingen schetsen een wisselend beeld. Bij Ipsos staat de VVD onbedreigd bovenaan, maar I&O verwacht juist dat GroenLinks en PvdA de liberalen voorbij kunnen streven in de Eerste Kamer na hun krachtenbundeling. Ook BBB zou volgens I&O een verrassend goede uitslag kunnen boeken.

De VVD zelf lijkt er desondanks van overtuigd dat de electorale magie van het Torentje niet is uitgewerkt. Ruttes rivalen moeten de komende weken volop campagne voeren, maar debatten met de VVD-leider staan zoals het er nu uitziet pas twee dagen voor de verkiezingen op het programma. Tot die tijd blijft Rutte hard aan het werk als premier. In zorgvuldig geplande mediaoptredens zal hij er misschien nog af en toe op wijzen dat het economisch succes van Nederland bedreigd wordt door een linkse wolk.

De VVD rekent erop dat iedereen dan luistert.