VVD verslagen na plotselinge dood voormalig voorzitter Keizer

Henry Keizer. Beeld ANP

Keizer trad in 2014 aan als VVD-voorzitter met de belofte een groot thema te maken van de integriteit binnen de partij die toen door affaires werd geplaagd. Inderdaad scherpte hij het regime aan voor VVD’ers die over de schreef gingen, maar drie jaar later werd hij zelf onderwerp van onderzoek nadat journalistiek platform Follow the Money had onthuld hoe hij als bestuursvoorzitter van uitvaartorganisatie De Facultatieve op een wel zeer lucratieve wijze eigenaar wist te worden van het bedrijf.

Volgens de eigen accountant had het bedrijf, de B.V. Beheermaatschappij De Facultatieve, op het moment van de overname een waarde van 34 miljoen euro. Keizer betaalde, samen met enkele partners, slechts 12,5 miljoen voor alle aandelen. Het overgrote deel daarvan (ruim 12 miljoen) werd bovendien gefinancierd met het dividend dat aan de vereniging zou worden uitgekeerd en door een lening aan de beheermaatschappij. Keizer en zijn drie mededirectieleden financierden zelf slechts 30 duizend euro.

Onhoudbaar

Keizer zelf sprak van ‘onware beschuldigingen’ en van ‘insinuaties’ maar werd desondanks onhoudbaar als voorzitter. Hij trad af ‘om de partij niet verder in diskrediet te brengen’. Het strafrechtelijk onderzoek tegen hem op verdenking van oplichting en valsheid in geschrifte was nog gaande. In 2018 werd voor 20 miljoen euro beslag gelegd op zijn bezittingen, onder meer op zijn huis in Den Haag.

De VVD reageerde zondag met grote verslagenheid op Keizers overlijden. ‘Henry heeft als voorzitter veel voor de partij betekend’, aldus partijvoorzitter Christianne van der Wal. ‘Hij heeft de partij moderner gemaakt en een grote stap verder gebracht.’ Premier Mark Rutte, die Keizer al jaren kende uit de lokale VVD-afdeling in Den Haag, zegt een goede vriend te hebben verloren. ‘Wij zullen hem herinneren als een energieke man die altijd voor iedereen een vriendelijk woord had. Met wie je ontzettend kon lachen en die altijd klaarstond voor advies of hulp.’