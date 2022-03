VVD-staatssecretaris Van der Burg gooit het roer radicaal om: ‘Gelukszoeker? Ieder mens is een gelukszoeker’

Eric van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, tijdens het debat over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Zijn faam als verlichte VVD’er is hem vooruit gesneld. ‘Hoe meer asielzoekers, hoe beter’, zei Eric van der Burg vijf jaar geleden, als wethouder in Amsterdam. Nu is hij sinds twee maanden staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het kabinet Rutte-IV en verantwoordelijk voor het landelijke asiel- en migratiebeleid. Zijn uitspraak van toen blijkt geen afzwaaier te zijn geweest.

Woensdag is Van der Burg naar de Tweede Kamer gekomen voor een eerste debat met de vaste Kamercommissie die hem de komende jaren op de vingers zal kijken. Er liggen nog zo’n dertig brieven van zijn voorganger, Ankie Broekers-Knol, die om bespreking met de Kamer vragen. Maar het gaat natuurlijk vooral over de nieuwe omstandigheden die sinds veertien dagen de wereld beheersen. Meer dan twee miljoen Oekraïners hebben inmiddels hun land verlaten sinds de Russen zijn binnengevallen.

Ruimhartige opvang

Zodra hij het woord heeft gekregen, blijkt Van der Burg een heel andere toon aan te slaan dan Broekers-Knol. Hij keert zich meteen tegen het woord ‘vluchtelingenstroom’. Dat wil hij vermijden, omdat het ‘angstbeelden’ kan oproepen. Mensen uit Oekraïne zullen ‘ruimhartig’ worden opgevangen, of ze nu een Oekraïens paspoort hebben, daar een verblijfsvergunning hadden of toevallig in Oekraïne waren toen de oorlog uitbrak.

Tegen Sylvana Simons van Bij1, die hierover een vraag stelt, zegt hij: ‘Het maakt geen enkel verschil of je eruit ziet zoals mevrouw Simons of eruit ziet zoals ik. Hoofddoek, moslim, donkere kleur: je wordt opgevangen, geen misverstand.’ Daar voegt Van der Burg aan toe dat Oekraïners weliswaar asiel mogen aanvragen, maar dat hij hoopt dat zij dat niet zullen doen. Om de simpele reden dat het niet hoeft, en omdat zo’n aanvraag het overbelaste asielsysteem verder onder druk zou zetten.

Oekraïne grenst aan vier landen van de Europese Unie, waarbinnen Oekraïners vrij mogen reizen, en in de EU is ‘opvang in de regio’ altijd het mantra geweest. Dat betekent dat de EU nu ‘de regio’ is en Nederland zich moet voorbereiden op de komst van veel Oekraïners. Waarmee meteen het verschil met Syriërs en Afghanen is benoemd: die konden niet vrij reizen, hun ‘regio’ was een andere, en wilden zij in Nederland verblijven, dan moesten zij wél een beroep doen op het asielbeleid.

Geen limiet

Nederland heeft sinds dinsdag een crisisorganisatie ingericht die losstaat van de asielopvang en mikt voorlopig op 50 duizend opvangplekken. Of dat ook de limiet is, wil Joost Eerdmans van JA21 weten. Of is 100 duizend de grens? Misschien 200 duizend? Van der Burg heeft het antwoord niet. ‘Als hier straks 50 duizend Oekraïners zijn en nummer 50.001 meldt zich, dan gaan we niet zeggen: slaap jij maar buiten. Overnachten in een sporthal is erg, zeker voor vrouwen en kinderen, maar minder erg dan in een huis waarop Russen bommen gooien. Als je nu de inspanningen van Polen en Moldavië qua opvang ziet, kunnen wij onmogelijk een eindgetal gaan noemen.’

Wat de staatssecretaris de Kamer wel verzekert, is dat er voorlopig geen sprake is van een plan voor herverdeling binnen de EU. ‘De buurlanden van Oekraïne vragen daar niet om en zeggen dat ze de klus zelf kunnen klaren.’ Dat is ook de reden dat Nederland niet actief Oekraïense vluchtelingen gaat ophalen.

Behalve ‘vluchtelingenstromen’ heeft Van der Burg nog meer terminologie uit debatten over vluchtelingen en asielzoekers waarbij hij hapert. Het woord ‘gelukszoekers’, bijvoorbeeld. ‘Ieder mens is een gelukszoeker’, zegt hij filosofisch. Ook de vaste omschrijving van het asielbeleid als ‘streng maar rechtvaardig’ neemt Van der Burg niet over. ‘Rechtvaardig, ja, maar streng? Dat heeft iets bestraffends, en daar heb ik wat minder mee. Iedereen mag asiel aanvragen. Strengheid is aan de orde bij mensen die zich misdragen, zoals in het azc in Budel. Dat is schandalig.’

Aan het slot van het debat krijgt Van der Burg complimenten van uitgerekend Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu. De nieuwe staatssecretaris ‘doorbreekt allerlei frames’ en daarom is de kennismaking Kuzu ‘aangenaam bevallen’. PVV-Kamerlid Gidi Markuszower heeft een heel andere ervaring. ‘Dit is niet eens VVD-light, dit is erger dan GroenLinks. Deze staatssecretaris is de aanzuigende werking in persoon.’