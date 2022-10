VVD ligt nog steeds dwars: kabinet mist tweede deadline voor dwangwet asielopvang

Eric van der Burg, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid voor aanvang van de ministerraad deze vrijdag. Beeld Freek van den Bergh

De Tweede Kamer nam vorige week een motie aan die Van der Burg dwong om uiterlijk 21 oktober, het begin van het herfstreces, met het wetsvoorstel te komen. De motie van GroenLinks en PvdA kreeg steun van de coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie, maar niet van Van der Burgs eigen VVD. Dit terwijl de bewindsman zelf ook instemde met deze deadline.

Nu het niet is gelukt, wil Van der Burg geen nieuwe deadline meer noemen. Eerder kondigde hij aan dat de wet er 1 oktober zou liggen, maar ook die datum werd niet gehaald. ‘Er moet draagvlak zijn in de samenleving en in het parlement’, zei Van der Burg vrijdag. Hij benadrukte dat de gehele coalitie achter zijn wet moet staan. ‘We gaan nu verder met de gesprekken.’

Spreidingswet

Voor de dwangwet – die deel uitmaakt van de ‘asieldeal’ die de coalitiepartijen eind augustus sloten – zijn inmiddels verzachtende omschrijvingen als de ‘spreidingswet’ en ‘verleidingswet’ in omloop. Die zouden het voor de VVD makkelijker moeten maken in te stemmen met het verplichten van alle gemeenten om bij te dragen aan de asielopvang. Maar ook een mogelijk tijdelijk karakter van de wet heeft de liberalen nog niet over de streep getrokken.

Van der Burg: ‘Ik baal hier ontzettend van, want ik vind dat ik mijn woord moet houden. Dat is helaas niet gelukt. De gesprekken gaan goed, maar duren te lang. Dat is waarmee ik te maken heb. Bovendien, ook als de wet vandaag wel klaar was geweest, was morgen niet de werkelijkheid anders geweest.’

Woensdag stelden enkele linkse oppositiepartijen in een Kamerdebat dat geluiden over eventuele bonussen in de wet, voor gemeenten die meer gaan doen dan redelijkerwijs verwacht mag worden, uit den boze zijn. ‘Wij willen geen marktwerking in de asielopvang’, zei Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks). ‘Niet doen!’, waarschuwde Kati Piri (PvdA).

De PVV, Forum voor Democratie en JA21 zijn van het begin af aan tegen dwang bij asielopvang geweest. ‘Onacceptabel’, zei ook SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in dat debat. ‘Het gaat ook niet werken zolang de voordeur wagenwijd openstaat.’ Zij willen dat het kabinet veel steviger inzet op het terugdringen van de instroom van asielzoekers.

Hoger beroep

Volgens Van der Burg heeft Nederland op dit moment 51 duizend opvangplekken: afgerond 30 duizend ‘regulier’ in azc’s, 14 duizend noodopvang, zesduizend crisisnoodopvang en duizend met ‘administratief verblijf’ (geregistreerde opvang bij familie of vrienden). De rechter heeft bepaald dat de crisisnoodopvang niet aan de Europese standaarden voldoet, en de noodopvang vaak ook niet. Op 10 november dient het hoger beroep dat de staatssecretaris tegen dit vonnis heeft aangetekend.

De crisisnoodopvangplekken zijn niet geleverd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), maar door de 25 veiligheidsregio’s. In een brief aan Van der Burg afgelopen woensdag hebben zij geschreven dat de crisisnoodopvang, die 1 januari zou aflopen, uiterlijk 1 april 2023 ophoudt. Gemeenten hebben bovendien hun handen vol aan het onderdak bieden van inmiddels ruim 70 duizend Oekraïners. ‘Per 1 juli 2023 hoeven veiligheidsregio’s geen enkele vorm van ondersteuning meer te bieden aan het COA’, schreef voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad streng in de brief.