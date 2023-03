VVD kreeg dit jaar meeste giften van alle partijen, BBB ontving bescheiden donaties van veevoederbedrijf

Mark Rutte (VVD) steekt de hand uit naar Caroline van der Plas (BBB), die zaterdag verklaarde niet met hem in zee te willen. Beeld ANP

1) VVD kreeg dit jaar meeste giften

De VVD ontving dit jaar de grootste donaties voor haar politieke campagne, blijkt uit een nieuw overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanaf 1 januari 2023 zijn politieke partijen verplicht giften boven de 10 duizend euro binnen drie dagen te melden. Sindsdien kreeg de VVD van een particuliere donateur 100 duizend euro, oud-minister Onno Ruding maakte 10 duizend euro over aan het CDA en Forum voor Democratie kreeg hetzelfde bedrag van een ondernemer in natuurlijke voedingssupplementen. Andere giften zijn er in 2023 nog niet gedaan.

Alle giften die partijen vorig jaar ontvingen zijn nog een blinde vlek, omdat voor 2022 nog de oude regels gelden. Politieke partijen moeten weliswaar alle giften boven de 4.500 euro aan de overheid doorgeven, maar dat hoeft maar één keer per jaar. Wie in 2022 grote giften heeft overgemaakt, wordt pas eind dit jaar bekend.

Uit de cijfers over 2021 blijkt dat de SP in 2021 de meeste donaties ontving, op de voet gevolgd door de VVD, GroenLinks en het CDA.

2) VVD is een actieve werver

De VVD houdt regelmatig fondsenwervingsbijeenkomsten. De liberalen hebben ook speciale stichtingen opgericht om geld op te halen en te sparen voor de partij en campagnes. De Stichting Ondersteuning VVD Tweede Kamerverkiezing kon dankzij deze fundraisers in 2021 900 duizend euro overmaken aan de campagnekas.

Ook de Stichting Godefridus van Hees droeg geld af aan de campagne, en gaf overigens ook geld aan D66. Stichting het Thorbeckefonds beheert ruim 4 miljoen euro aan vermogen en maakt jaarlijks beleggingsresultaten over aan de VVD. Oud-minister Ivo Opstelten is naamgever van een stichting die tot doel heeft donaties op te halen bij particulieren. In 2021 maakte deze stichting 200 duizend euro over aan de liberalen, vooral afkomstig uit eerdere jaren want in dat jaar werd slechts 67 duizend aan donaties opgehaald.

3) Politici zijn grote gevers

Actieve politici en oud-politici behoren tot de grootste gevers aan politieke partijen. Bij de SP geldt er een verplichte afdrachtregeling, waardoor alle Kamerleden en bestuurders een aanzienlijk deel van hun salaris afdragen. Lilian Marijnissen maakte bijvoorbeeld ruim 33 duizend euro over aan de partij.

Politici van D66 dienen 3 procent van hun inkomen over te maken aan de partij. Wie zich strikt aan deze regel houdt, blijft onder de donatiegrens van 4.500 euro, maar enkele politici als Wouter Koolmees en Kajsa Ollongren gaven in 2021 een hoger bedrag. Ook bij de PvdA en GroenLinks is er een afdrachtregeling, vandaar dat politici als Frans Timmermans, Attje Kuiken en Jesse Klaver op de donateurslijst staan.

4) Ondernemers als Peter Poot, Hans van der Wind en Chris Thünnessen zijn grote donateurs

Ondernemers doneren ook graag aan partijen. Zo ontving het CDA in 2021 ruim 1,4 miljoen van bedrijven van ondernemer Hans van der Wind. Van der Wind werd rijk van schoolboekenverkoper Van Dijk Educatie en keerde in 2021 veel donaties pas uit nadat Wopke Hoekstra de plek als lijsttrekker overnam van Hugo de Jonge.

Forum voor Democratie kreeg in totaal 155.400 euro van twee bedrijven die gelieerd zijn aan ondernemer Peter Poot. Die is bekend van Chipshol en zijn jarenlange juridische strijd om stukken grond rond Schiphol.

JA21 ontving in 2021 bijna 200 duizend euro van Metterwoon, het Haagse vastgoedbedrijf van Chris Thünnessen. Deze vastgoedbaas is al langer actief als donateur van politieke partijen en was al betrokken bij de Lijst Pim Fortuyn en Trots op Nederland van Rita Verdonk.

De holding van Ronald Hans, beter bekend als blogger Nalden en een van de oprichters van bestandenverzenddienst WeTransfer, gaf in 2021 25 duizend euro aan Volt.

5) BBB krijgt (bescheiden) donaties van veevoederbedrijf

‘Als vleeswerwerker Vion met een ton komt, stort ik het meteen terug’, zei Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) in juli vorig jaar in het AD. Ze gaf journalisten van die krant inzage in de boeken, omdat ze het ‘spuugzat’ was dat de suggestie wordt gewekt dat grote agrarische bedrijven de BBB betalen.

In het overzicht van giften uit 2021 staan echter twee bedrijven die gelieerd zijn aan de agrarische sector: een bedrijf dat grondstoffen voor veevoer opslaat en transporteert en een veevoerproducent uit Brabant gaven respectievelijk 5 en 9 duizend euro. BBB kreeg in 2021 verder ruim 45 duizend euro aan diensten van ReMarkAble, een marketingbureau voor de agrarische industrie. Het marketingbureau ontwierp de huisstijl en de website van BBB en noteerde de diensten ‘in natura’ in het giftenoverzicht.